Analisi delle scorte: previsione dei ricavi e della crescita

anno reddito Crescita del profitto La crescita dei ricavi Differenza (crescita ricavi-reddito) 0 15,00 USD 1 17,37 USD 15,77% 15,00% 0,77% 2 20,19 USD 16,26% 14,00% 2,26% 3 20.45 USD 1,30% 0,00% 1,30% 4 21.06 USD 2,98% 5,00% -2,02%

In ciascuno del primo, secondo e terzo anno, la crescita dei ricavi di ABC ha superato la sua crescita dei ricavi. La variazione del tasso di crescita si rifletterà nel multiplo di valutazione che il mercato è disposto a pagare per il titolo.Alcune azioni Tasso di crescita sostenibile o in crescita Otterrà un multiplo più alto e le azioni a crescita negativa otterranno un multiplo più basso. Per ABC, la crescita dal primo al secondo anno si tradurrà in un multiplo elevato, mentre la bassa crescita nel quarto anno (in realtà una crescita del reddito negativa rispetto alla crescita del reddito) si rifletterà in un multiplo più basso.

Linea di fondo

Le previsioni degli analisti sono fondamentali per stabilire il prezzo delle azioni previsto e il prezzo delle azioni previsto a sua volta genera raccomandazioni. Senza la capacità di fare previsioni accurate, non puoi prendere la decisione di acquistare o vendere azioni.Sebbene Previsioni di borsa Stock È necessario raccogliere molti dati quantitativi da varie fonti, nonché giudizi soggettivi, e l’analista dovrebbe essere in grado di creare un modello abbastanza accurato per formulare raccomandazioni.