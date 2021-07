Analisi fondamentale dei trader

uso Analisi fondamentale Per molto tempo, il metodo di negoziazione è stato oggetto di controversia tra i suoi seguaci e coloro che mettono in dubbio la validità del metodo nella determinazione del valore intrinseco delle azioni. Non saremo in linea con questo argomento, ma ci concentreremo su come i trader possono trarre vantaggio dall’analisi fondamentale.Discuteremo i vantaggi e gli svantaggi dell’analisi fondamentale come strumento per i trader, concentrandosi sulle situazioni in cui i trader possono utilizzare tecniche fondamentali per fare trading investimento Deciso.

Punti chiave Trader che utilizzano l’analisi fondamentale per valutare le azioni e rivedere i dati relativi all’attuale ambiente economico, alle condizioni finanziarie dell’azienda e ai concorrenti dell’azienda.

I trader utilizzano i dati che scoprono per determinare il valore intrinseco delle azioni.

Determinando se il titolo è sottovalutato, sopravvalutato o valutato correttamente, i trader possono valutare il potenziale del titolo come investimento redditizio.

I trader a volte combinano l’analisi fondamentale con l’analisi tecnica per aiutarli a determinare quando e come prendere decisioni di investimento.

Meccanismo di trading fondamentale

Il metodo di base per valutare un’azienda si basa su uno studio approfondito dell’economia, del settore dell’azienda e dell’azienda stessa.I trader utilizzano i dati di questa analisi per prevedere lo sviluppo del mercato e determinare Valore intrinseco Le azioni della società.

I trader possono anche utilizzare l’analisi fondamentale come strumento per aiutare a prevedere il valore futuro delle azioni e determinare se le azioni Sopravvalutato o SottostimatoUn’analisi di successo può trovare opportunità di investimento che non sono ancora state riconosciute dall’intero mercato e può aiutare i trader a fare investimenti redditizi.

Nella metodologia, i trader possono scegliere di utilizzare metodi diversi come parte dell’analisi fondamentale delle azioni.Ad esempio, i trader possono scegliere di confrontare Gruppi industriali Confrontati con altri gruppi industriali o aziende all’interno di questi gruppi.

Esempi di analisi fondamentale nel trading

La capacità di un trader di applicare con successo l’analisi fondamentale dipende da molti fattori. Un buon punto di partenza è considerare il potenziale profitto della transazione target. È importante comprendere i vari modi in cui l’analisi fondamentale può aiutarti a identificare operazioni potenzialmente redditizie e capire perché queste operazioni possono essere redditizie.

Di seguito sono riportati due esempi di come è possibile utilizzare l’analisi fondamentale per identificare investimenti potenzialmente redditizi.

Stock stabilito

Costituire una società, Fondo comuneE altri grandi istituti finanziari Mercato finanziario E può fungere da costruttore di portafoglio per gli investitori. In questo caso, il profitto del trader verrà utilizzato come compensazione per il rischio assunto.

È possibile utilizzare l’analisi fondamentale in una varietà di modi per determinare se un investimento in azioni quotate in borsa ha un potenziale di profitto. L’obiettivo è soppesare tutte le diverse informazioni che possono influenzare il prezzo delle azioni.

In primo luogo, gli operatori presteranno attenzione all’attuale contesto economico, che include eventi nazionali e globali che possono influenzare la società e il prezzo delle sue azioni. Ad esempio, ci sono conflitti regionali (come guerre o scioperi) che potrebbero influenzare la capacità dell’azienda di ottenere i materiali necessari per la produzione?laggiù Fattori macroeconomici Fattori che influenzano la struttura dei prezzi della società, come l’aumento dei tassi di interesse o inflazioneQual è la previsione per l’intero settore dell’azienda? Ci sono fattori di disturbo che possono avere un impatto negativo sul mercato di nicchia in cui opera l’azienda?

Il prossimo passo nell’analisi delle transazioni di base è condurre ricerche approfondite sulla società stessa. È molto importante comprendere chiaramente il modello di business dell’azienda e come guadagna.I commercianti esamineranno la società Bilancio d’esercizio, Controllare il rendiconto finanziario, il conto economico e lo stato patrimoniale per almeno gli ultimi due anni.Durante questa recensione, i trader cercheranno chiari segni di crescita, una gestione efficace in grado di compensare eventuali fattori macroeconomici negativi e qualsiasi Vantaggi competitivi L’azienda ha la capacità di guidare la crescita futura.

Infine, il trader analizzerà i concorrenti dell’azienda in modo simile all’analisi fondamentale che è stata fatta per l’azienda. I trader confronteranno i risultati del sondaggio dell’azienda target e dei suoi concorrenti ed elencheranno tutte le aziende come potenziali investimenti. In questa fase dell’analisi fondamentale, i trader potrebbero scoprire che la società offre un buon potenziale di investimento o che le società concorrenti offrono un potenziale di investimento migliore. Oppure, dopo un’attenta valutazione, i trader potrebbero pensare che nessuno dei titoli recensiti in questo momento sia un buon investimento.

Offerta pubblica iniziale

Uno Offerta pubblica iniziale (IPO) può fornire ai trader l’opportunità di trarre profitto dalla differenza tra il prezzo IPO delle azioni e il prezzo di liquidazione finale. In qualità di trader, il tuo reddito sarà una compensazione per il tuo rischio.

Sebbene i trader possano utilizzare molte delle tecniche di analisi fondamentale sopra descritte, queste tecniche da sole potrebbero non essere sufficienti per valutare appieno il potenziale di profitto di un’IPO. Le IPO possono avere fattori di rischio che non possono essere misurati dall’analisi fondamentale. Ad esempio, eseguire un’analisi fondamentale delle IPO in un settore relativamente nuovo può essere difficile perché ci sono pochi dati storici su quel settore a scopo di revisione e confronto.

Inoltre, a causa di un gran numero di resoconti dei media, il prezzo delle azioni IPO è talvolta esagerato.Alcuni investitori sono colpiti Istinto di gregge E investi in una IPO senza condurre ricerche diligenza dovutaCiò può causare un aumento del prezzo delle azioni iniziale e un rapido calo del prezzo delle azioni dopo l’inizio delle negoziazioni.

articoli di attenzione speciale

L’analisi fondamentale non viene generalmente utilizzata come metodo decisionale tattico a breve termine. analisi tecnica Per consentire ai trader di comprendere il mercato e intraprendere le azioni giuste al momento giusto, l’analisi fondamentale dovrebbe essere applicata strategicamente per un periodo di tempo più lungo.

L’analisi fondamentale può aiutare i trader a ottenere informazioni sullo stato generale del mercato e sull’attrattiva di un particolare titolo rispetto ad altri titoli. Tuttavia, alcuni investitori preferiscono utilizzare l’analisi tecnica per determinare quando e come reagire alle informazioni derivate dall’analisi fondamentale.