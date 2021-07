Analisi-Gli agricoltori cinesi scaricano altri raccolti per il mais perché sono redditizi Reuters

Share it

Foto d'archivio: Un agricoltore raccoglie mais in un campo alla periferia della città di Jiayuguan, provincia di Gansu, Cina, 28 settembre 2020.REUTERS/Carlos García Rollins



2/3

Autori: Hallie Gu e Gavin Maguire

Pechino/Singapore (Reuters)-Gli agricoltori cinesi hanno aumentato significativamente la loro superficie coltivata a mais quest’anno per trarre profitto dai prezzi record guidati dalla domanda, una tendenza che potrebbe raffreddare la recente forte domanda di importazioni del paese nel 2022.

Secondo i partecipanti al mercato, questa espansione, principalmente a scapito della soia e di altre colture tra cui sorgo e fagioli commestibili, aumenterà la produzione di mais cinese nel 2021/22 di almeno il 6%.

La forte domanda di mangimi nell’industria dei maiali lo scorso anno ha spinto l’uso del mais da parte della Cina a superare la produzione locale e ha innescato una frenesia di importazione di 26 milioni di tonnellate, rendendo il più grande produttore mondiale di grano il più grande acquirente di mais, il che potrebbe facilitare la ripetizione dello scorso anno.

“Quest’anno pianterò mais su tutta la mia terra. Non c’è nient’altro”, ha detto Li, un agricoltore nella provincia settentrionale dell’Hebei, che l’anno scorso ha piantato miglio su un terzo dei 300 acri (20 ettari) e ci è riuscito.

“Il prezzo del mais è salito così in alto l’anno scorso. I profitti saranno buoni”, ha detto Li, che ha rifiutato di rivelare il suo nome completo.

(Grafico: il prezzo del mais in Cina è aumentato di oltre un terzo nel 2020 e ha raggiunto un record nel maggio di quest’anno, https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/ce/ygdpzzkylpw/ChinaCornPricesvsImports.png)

È difficile ottenere dati coerenti e accurati sull’impronta agricola della Cina, soprattutto dopo che il fornitore di informazioni agricole Cofeed con sede a Pechino ha cessato la produzione senza motivo. Questa società di consulenza privata, considerata da molti sul mercato il fornitore più completo di informazioni su cereali e semi oleosi della Cina, ha smesso di aggiornare i suoi dati ad aprile.

Poiché Cofeed va offline e altre società di consulenza sono riluttanti a mettere le loro opinioni sulle colture troppo lontane dalle stime del governo generalmente considerate prudenti, i partecipanti al mercato si affidano sempre più a prove aneddotiche per ottenere letture recenti sui cambiamenti nella superficie coltivata.

JCI prevede che la produzione di mais nel 2021/22 aumenterà del 6,2%, circa 14,90 milioni di tonnellate, a 253,9 milioni di tonnellate, il più alto in quattro anni. Sulla base di sondaggi di altri operatori del settore come agricoltori e venditori di semi, JCI stima che l’area di semina del mais sia aumentata del 3,9% a 42 milioni di ettari.

(Immagine: produzione e area di mais in Cina dal 2000, https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/ce/jbyvrzmjove/ChinaCornOutputvsArea.png)

“Il prezzo del mais è alto e i benefici sono buoni. La gente pensa ancora che ci sia una carenza di mais (quest’anno) e che l’industria del bestiame si stia riprendendo”, ha affermato Rosa Wang, analista di JCI.

“L’entusiasmo degli agricoltori nel coltivare mais è molto alto e il governo incoraggia anche una varietà di mais”.

Sebbene la previsione di JCI sia la stessa dell’aumento del 3,96% e del 4,9% dell’area coltivata e della produzione del think tank governativo China Grain and Oil Information Center, che è leggermente superiore a questa previsione, altri previsori – così come gli stessi agricoltori – dicono che sono troppo conservatori.

Huatai Futures, un’importante società di brokeraggio di futures che conduce sondaggi sulle piantagioni di agricoltori in Cina, prevede che la produzione aumenterà del 14,5% e l’area di semina aumenterà del 6,2%.

Zhang Zhidong, analista di Huatai Futures, ha affermato che nella provincia di Heilongjiang, il più grande paese di semina di mais e soia della Cina, la quantità di mais piantata dagli agricoltori è aumentata del 27% rispetto a un anno fa.

JCI prevede che la produzione di mais nell’Heilongjiang nel 2021/22 aumenterà del 20% su base annua a 36,65 milioni di tonnellate.

Calo delle importazioni

La Cina ha limitato a lungo le importazioni di mais attraverso un sistema di quote tariffarie basse, che storicamente ha totalizzato circa 7 milioni di tonnellate all’anno.

Tuttavia, lo scorso anno il prezzo di riferimento del mais a Dalian è salito ben oltre il prezzo internazionale, in modo che gli importatori possano ancora importare mais internazionale, pagare tariffe intere e realizzare un profitto.

I principali esportatori che beneficiano della frenesia delle importazioni di mais in Cina includono Stati Uniti e Ucraina.

A causa delle preoccupazioni per l’inflazione alimentare, Pechino sostiene le attività di piantagione di mais nei principali centri di grano.Dopo che i funzionari hanno concluso un costoso programma di riserva di mais e venduto enormi riserve, ha invertito anni di posizione politica che ha incoraggiato i coltivatori a passare dal mais alla diversificazione.

(Immagine: Mappa della produzione di mais in Cina, https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/ce/yxmpjzbojpr/ChinaCornMapJuly2021.png)

Darin Friedrichs, analista senior della società di brokeraggio di materie prime StoneX, ha affermato che l’area di coltivazione del mais risultante “dovrebbe sopprimere i prezzi e ridurre la domanda di importazione della Cina”, e si aspetta che le importazioni di mais nel 2021/22 scendano a 15 milioni di tonnellate.

Il commissario cinese del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti prevede che le importazioni nel 2020/21 scendano a 20 milioni di tonnellate, mentre la stima ufficiale del Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti è di 26 milioni di tonnellate, a causa del calo della competitività dei prezzi internazionali del mais e dell’aumento produzione locale.

Secondo JCI, le importazioni di mais potrebbero raggiungere i 27 milioni di tonnellate, un dato inferiore ai 30 milioni di tonnellate stimati nella stagione precedente.

semi di soia

L’aumento del mais è principalmente a scapito della soia, che potrebbe avere l’effetto opposto sull’aumento delle importazioni di fagioli, principalmente dagli Stati Uniti e dal Brasile.

Il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti stima che le importazioni di soia della Cina nel 2021/22 saranno di 103 milioni di tonnellate, che è superiore ai 100 milioni di tonnellate nel 2020/21.

(Illustrazione: mais cinese e altre colture, https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/ce/dgkplrbgqpb/Chinacornvsothercrops.png)

“Abbiamo aumentato l’area di semina del mais del 25%, il che significa che l’area di semina della soia è diminuita del 25%”, ha affermato Liu, un agricoltore che co-gestisce circa 1.700 ettari di terreno a Heihe, una tradizionale base di soia nell’Heilongjiang.

Un altro agricoltore, Han, gestisce più di 750 acri di terra nella vicina Mongolia interna e quest’anno ha sostituito tutta l’area coltivata a soia (circa l’80% della terra sotto la sua gestione) con mais, scommettendo su “prezzi rialzisti del mais”.

Tornato nell’Hebei, il signor Li ha tirato un sospiro di sollievo: dopo aver piantato alcuni semi di soia e miglio negli ultimi anni, può piantare di nuovo mais.

“In ogni caso, non abbiamo molta esperienza nella coltivazione di altre colture”, ha detto. “Coltivavamo mais dopo aver raccolto il grano. Nel corso degli anni, le generazioni sono state sostanzialmente così”.