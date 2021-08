Analisi: il dilemma della spinta verde: le restrizioni sull’acciaio della Cina possono indebolire gli sforzi di controllo dei prezzi Reuters

© Reuters. Il 18 febbraio 2019, una donna guida uno scooter in un’acciaieria ad Anyang, nella provincia di Henan, in Cina. REUTERS/Thomas Peter/Files



Autore: Zhang Min e Gavin Maguire

Pechino/Singapore (Reuters)-La produzione di acciaio è aumentata nella prima metà di quest’anno, superando di gran lunga l’obiettivo di limitare la produzione al picco del 2020. Dopo aver spinto le emissioni a nuovi massimi, la Cina sta affrontando un test di alto profilo del suo impegno a frenare l’inquinamento industriale.

Il paese ha promesso di limitare la produzione di acciaio grezzo quest’anno a non più di 1.065 miliardi di tonnellate nel 2020. Per raggiungere questo obiettivo, i produttori di acciaio dovranno tagliare la produzione di circa il 10% rispetto al primo semestre record dell’anno per il resto del 2021, secondo un tasso calcolato da Reuters sulla base dei dati del National Bureau of Statistics.

Tuttavia, nel boom edilizio e manifatturiero guidato dalle misure di stimolo, i prezzi dell’acciaio sono vicini ai massimi storici e qualsiasi taglio forzato della produzione potrebbe aggravare ulteriormente l’inflazione delle materie prime, che ha spinto i prezzi alla produzione cinese ai massimi pluriennali e costretto l’attività di fabbrica a rallentare .

Gli analisti hanno affermato che non è facile per la Cina trovare un equilibrio tra obiettivi di emissione e obiettivi economici, ma lavorerà duramente per alleviare la carenza di approvvigionamento e l’aumento dei prezzi attraverso l’aumento delle tariffe di esportazione e delle importazioni.

Confronto della velocità di produzione dell’acciaio in Cina tra il 2021 e il 2020 https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/ce/gkvlggmanpb/China2021SteelProductionpace.png

Secondo BP (NYSE:), come il più grande inquinatore del mondo, responsabile di quasi il 31% delle emissioni globali di anidride carbonica, la Cina svolge un ruolo chiave nel determinare se l’obiettivo di riduzione delle emissioni globali può essere raggiunto.

Un importante rapporto sul clima delle Nazioni Unite pubblicato la scorsa settimana ha affermato che il cambiamento climatico sta peggiorando a causa dell’ampio uso di combustibili fossili, che ha portato il paese a essere sottoposto a un maggiore controllo.

A causa dell’enorme domanda di elettricità, l’industria siderurgica deve affrontare sfide relativamente grandi nella decarbonizzazione, che rappresentano circa il 15% delle emissioni totali di gas serra della Cina.

Il consumo di carbone della Cina e le emissioni di anidride carbonica https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/ce/xklpyolzypg/ChinaCoalUsevsCo2Emissions.png

La Cina ha formulato piani ambiziosi di riduzione delle emissioni: limitare le emissioni entro il 2030, raggiungere la neutralità del carbonio entro il 2060 e chiudere la capacità dei camini obsoleti, compresa l’industria siderurgica.

Il suo più grande produttore di acciaio Baowu Group, e il più grande al mondo, ha affermato che i tagli alla produzione di acciaio sono ora “una questione politica senza spazio di negoziazione”.

Tuttavia, da quando il blocco COVID-19 è stato revocato lo scorso anno, guidato da massicce misure di stimolo, finanziamenti a basso costo e boom globale dei beni di consumo, le industrie manifatturiere e delle costruzioni sono rimbalzate, portando a un’impennata delle emissioni di anidride carbonica.

La produzione di acciaio nell’entroterra cinese tradizionale è diminuita, ma la regione meridionale è aumentata https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/ce/myvmnnmxepr/ChinaSteelOutputMap.png

Produzione di criceti

Tra le 31 province e regioni della Cina, l’unico calo della produzione segnalato tra gennaio e giugno si è verificato nei centri siderurgici di Hebei e Tianjin, con l’inizio dei tagli alla produzione pianificati da tempo.

La produzione del secondo e del terzo produttore nelle province di Jiangsu e Shandong è aumentata rispettivamente del 13% e del 17%.

I produttori di acciaio immaturo hanno aumentato la produzione nella prima metà del 2021. Grazie al nuovo impianto, la regione autonoma meridionale del Guangxi ha aumentato la sua produzione dell’88% a quasi 20 milioni di tonnellate, all’incirca la stessa della produzione annuale del Vietnam nel 2020.

Produzione di acciaio della Cina per regione https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/ce/movannmdxpa/ChinaSteelProdSharebyProvince.png

Altre province, tra cui Yunnan e Guangdong, hanno aumentato la loro produzione a due cifre nei primi sei mesi, assicurando che la sola Cina meridionale compensi il declino dei centri siderurgici principali della Cina.

Il trasferimento della maggior parte della produzione di acciaio dalla Cina settentrionale fa parte dell’operazione di purificazione dell’aria pianificata da Pechino.

Ma la dispersione della produzione di acciaio rende più difficile per le autorità rintracciare e influenzare le imprese distanti, specialmente nelle aree in cui i governi locali sono desiderosi di promuovere l’espansione economica e una forte domanda di metalli.

Emissioni di CO2 dalla lavorazione di combustibili e cemento in Cina dal 2010 https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/ce/zdvxooyjypx/ChinaCO2byfuelandcement.png

Riduzione della capacità

Scioccata dall’aumento delle emissioni, Pechino ha promesso di rafforzare la supervisione del rispetto dei tagli alla produzione e ha affermato che avrebbe corretto qualsiasi sforzo “stile di movimento” per ridurre le emissioni di carbonio.

Le principali regioni siderurgiche come Hebei, Jiangsu, Shandong e Fujian hanno ricevuto ordini per tagli alla produzione per il resto di quest’anno.

Produzione settimanale di prodotti siderurgici in Cina https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/ce/znpneedqevl/ChinaWeeklySteelProductAug2021.png

Tuttavia, a causa del forte consumo complessivo, il calo della produzione ha sollevato preoccupazioni su una potenziale contrazione dell’offerta più avanti nel 2021.

“Se i tagli alla produzione verranno applicati rigorosamente, ci sarà una carenza di offerta sul mercato”, ha affermato Steve Xi, consulente senior di Wood Mackenzie, aggiungendo che le esportazioni potrebbero diminuire nella seconda metà dell’anno.

Per garantire un approvvigionamento sufficiente, la Cina ha alzato due volte i dazi all’esportazione sui prodotti siderurgici entro tre mesi e ha annullato gli sgravi fiscali all’esportazione per quasi 170 tipi di prodotti siderurgici.

Anche così, gli analisti si aspettano ancora che il mercato sia teso.

L’analista di Citic Securities Tang Chuanlin ha dichiarato: “C’è ancora un divario di oltre il 5% nell’offerta di acciaio (rispetto alla domanda) nella seconda metà dell’anno”.

Prezzo dell’acciaio cinese e PPI https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/ce/gdvzyyrjqpw/ChinaSteelvsPPI.png

Pressione sui prezzi

Poiché la redditività delle società industriali è stata schiacciata dai prezzi elevati, il mese scorso Pechino ha inaspettatamente abbassato i coefficienti di riserva dei depositi bancari per stimolare i prestiti ai produttori.

Tuttavia, a causa dell’allentamento delle restrizioni sulla pandemia, la domanda globale rimarrà forte e severi controlli sulla produzione potrebbero indicare che gli utenti a valle dovranno affrontare una pressione continua sui profitti.

L’analista di Jinrui Capital Zhuo Guiqiu ha dichiarato: “La possibilità di un calo dell’offerta di acciaio nella seconda metà dell’anno è molto alta”. prezzi a livelli elevati”.

Richard Lu, analista senior presso la società di consulenza sulle materie prime CRU, è meno pessimista sull’impatto dei tagli alla produzione di acciaio.

“Abbiamo scoperto che non c’è conflitto tra la politica e le intenzioni del governo”, ha detto Lu, aggiungendo che la carenza non sarà grave e l’industria potrebbe vedere margini di profitto dell’acciaio più elevati e riduzione delle scorte.