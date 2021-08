Analisi-Libano senza leadership verso il caos sulla frana Reuters

Share it

© Reuters. File foto: 23 luglio 2021. Quasi un anno dopo l’esplosione del 4 agosto in Libano, una vista generale mostra l’area vicino al porto di Beirut. La foto è stata scattata il 23 luglio 2021. REUTERS/Aziz Taher



Di Tom Perry e Leila Bassam

Beirut (Reuters)-La crisi finanziaria del Libano sta trascinando il Paese nel caos a un ritmo ancora più veloce, costringendo i suoi leader discordanti di vecchia data ad affrontare la scelta di fare qualcosa per la crisi o rischiare più caos e pace.

Il collasso economico che ha reso i libanesi sempre più difficili per due anni ha raggiunto un punto critico questo mese: la carenza di carburante ha paralizzato anche i servizi di base, le stazioni di servizio in fila per chilometri e la benzina venduta poca o nessuna.

La lotta per il carburante ha innescato un’anarchia difficile da contenere per le forze di sicurezza del Paese in bancarotta. I soldati a volte incontrano spari quando cercano di mantenere l’ordine.

Le medicine chiave del paese stanno per esaurirsi e le Nazioni Unite avvertono di un’imminente crisi idrica, ma allo stesso tempo le élite al potere stanno discutendo sui seggi nel nuovo governo.

Gli sciiti Hezbollah hanno recentemente deciso di agire da soli e importare carburante iraniano https://www.reuters.com/world/middle-east/hezbollah-organised-fuel-lebanon-set-sail-group-says-2021-08-19 La crisi ha aggiunto nuovi elementi.

Come parte a lungo termine del sistema di governo libanese, questo gruppo pesantemente armato designato dagli Stati Uniti come terrorista ha dichiarato di voler solo alleviare la carenza.

Ma i critici dicono che il suo scopo è espandere la sua già profonda influenza e portare il Libano più profondamente nell’orbita iraniana, complicando la strada da seguire per i paesi che vogliono l’assistenza occidentale e causando ulteriori danni alla sua autorità indebolita.

La crisi è scaturita da decenni di corruzione e finanziamenti insostenibili nel Paese, che ha fatto precipitare nella povertà più della metà dei circa 6 milioni di persone e ha svalutato la moneta del 90%.

Il Libano ha superato una pietra miliare l’11 agosto, quando la banca centrale ha annunciato che non avrebbe più finanziato le importazioni di carburante https://www.reuters.com/world/middle-east/lebanons-aoun-summons-cbank-governor-after-decision -end-fuel-subsidy-2021-08-12 è calcolato al tasso di cambio agevolato perché le sue riserve in dollari sono state gravemente esaurite.

Il governo provvisorio ha deciso sabato di aumentare i prezzi del carburante. Ma anche il nuovo prezzo più alto è solo una piccola parte del prezzo effettivo, finché il nuovo prestito dalla banca centrale alla fine di settembre ha compensato la differenza.

Gli economisti dicono che questa non è una soluzione perché lascia un enorme incentivo al contrabbando e all’accaparramento.

Con l’esaurimento del dollaro USA, sembra inevitabile che i prezzi di mercato alla fine aumentino. Allo stesso tempo, un mercato nero è in piena espansione, con la benzina venduta in bottiglie di plastica a prezzi estremamente alti.

Gli incidenti di sicurezza come il dirottamento di autocisterne sono diventati routine. La scorsa settimana, un serbatoio di carburante è esploso nel nord del Libano, uccidendo almeno 28 persone https://www.reuters.com/world/middle-east/least-20-killed-lebanon-fuel-tank-explosion-mtv-news – 2021 -08-15 Durante la competizione per la benzina.

“Ci sono molti piccoli gruppi che hanno iniziato a rendersi conto che possono sequestrare qualsiasi autocisterna sulla strada con la forza”, ha detto un funzionario della sicurezza che ha chiesto di non essere nominato. Il funzionario ha affermato che ogni giorno si verificano almeno otto incidenti nelle stazioni di servizio o contro le autocisterne.

Un gruppo di supporto internazionale, tra cui Francia e Stati Uniti, ha affermato venerdì che “la crisi in rapida accelerazione evidenzia l’urgenza di formare un governo in grado di rispondere alla situazione”.

“Quanto peggio andrà? Tutto quello che possiamo fare è pregare”, ha detto Jihad Faker Edin dopo aver aspettato sette ore per la benzina.

Il governo presto?

Il fallimento dello stato si riflette nella lite pubblica tra il presidente e la banca centrale sui sussidi per il carburante.Il presidente della banca Riad Salameh ha annunciato che nessuno sta guidando il Libano.Molti politici oggi sono 1975-90.I signori della guerra nella guerra civile.

Il capo di stato cristiano maronita, il presidente Michel Aoun, e il primo ministro sunnita designato Najib Mikati devono ancora raggiungere un accordo per sostituire il governo che si è dimesso dopo l’attentato al porto di Beirut un anno fa.

Fonti politiche hanno affermato che il ritardo è dovuto a pochi nomi ed è stato sufficiente per interrompere il processo delle transazioni del governo in un sistema che è soggetto a deragliamento a causa di interessi di fazione.

Alan Aoun, un membro anziano del partito politico fondato dal presidente e da suo nipote, ha affermato di ritenere che presto si formerà un governo. “Il prezzo del fallimento – entrare rapidamente nel caos – è troppo alto”, ha detto a Reuters.

Se verrà raggiunto un accordo sul governo, Mikati prevede di riprendere i negoziati con il Fondo monetario internazionale, che spera in riforme, tra cui l’ordinamento delle finanze pubbliche, il ripristino del sistema bancario e la ristrutturazione del debito pubblico.

L’élite al potere ritiene che le riserve del nuovo Fondo monetario internazionale, del valore di circa 860 milioni di dollari, dovrebbero fornire un po’ di respiro.

Ma la riforma è cruciale, e alcune persone dubitano che il nuovo governo possa avere successo se il governo uscente fallisce.

Le elezioni si terranno la prossima primavera, seguite da un nuovo round di negoziati sulla formazione del governo.

“Ci sarà il coraggio di portare avanti queste riforme? Ne dubito. I politici sembrano interessati a cambiare la situazione prima delle elezioni del prossimo anno”, ha detto l’ex ministro dell’economia e vice governatore della banca centrale Nasser Saidi.

“Hai bisogno di una riforma immediata. Hai bisogno di una terapia d’urto per ripristinare la fiducia”, ha detto.

Allo stesso tempo, se Hezbollah può fornire stabilmente carburante iraniano, la situazione diventerà più complicata. Gli oppositori affermano che questa mossa potrebbe esporre il Libano alle sanzioni statunitensi.

“Sebbene ciò che stanno facendo ora abbia un significato simbolico per questa chiatta diesel, potrebbe essere un punto di partenza migliore”, ha affermato Gasan Hasbani, ex vice primo ministro e membro del partito libanese della forza cristiana.

Ha detto a Reuters: “Se questa situazione persiste e possono continuare a farlo su larga scala, allora assisteremo all’inizio di un tentativo di dividere il Paese”.

Il leader di Hezbollah, Said Hassan Nasrallah, ha dichiarato domenica che l’organizzazione non sta cercando di sostituire il Paese e che ci sarà una seconda spedizione di carburante iraniano nei prossimi giorni.