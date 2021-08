Analisi-Mentre i talebani avanzano, la Cina ha posto le basi per accettare l’imbarazzante realtà Reuters

© Reuters. Foto del file: Il 12 settembre 2020, un rappresentante dei talebani ha tenuto un discorso durante un incontro tra il governo afghano e gli insorti talebani a Doha, in Qatar. REUTERS/Ibraheem al Omari/File Photo



Di Yew Lun Tian

Pechino (Reuters)-Una serie di foto rilasciate dai media statali cinesi il mese scorso ha attirato l’attenzione dei social media cinesi.

Da allora, la macchina propagandistica cinese ha iniziato a preparare silenziosamente il suo popolo ad accettare una situazione sempre più possibile in cui Pechino potrebbe dover riconoscere i talebani, un movimento islamico intransigente che ha rapidamente guadagnato territorio in Afghanistan e un regime legittimo. .

“Anche se non possono controllare l’intero Paese, sono comunque una forza importante che non può essere ignorata”, ha scritto giovedì un influente commentatore dei social media che ha familiarità con il pensiero della politica estera cinese. Il commentatore, sotto lo pseudonimo di Niu Playing the Qin o “Playing the Qin Niu”, ha pubblicato un commento sul suo canale WeChat.

Venerdì, il principale tabloid sostenuto dallo stato “Global Times” ha pubblicato un’intervista con il leader del partito di opposizione in Afghanistan, in cui ha affermato che “il governo di transizione deve includere i talebani”.

Lo slancio del ritiro degli Stati Uniti dai talebani ha imbarazzato la Cina, che ha accusato l’estremismo religioso delle forze instabili nello Xinjiang occidentale e teme da tempo che il territorio controllato dai talebani venga utilizzato per ospitare forze separatiste.

Tuttavia, la Cina aderisce anche a una politica di non ingerenza negli affari interni di altri paesi.

Ha anche rafforzato significativamente la sicurezza nello Xinjiang, rafforzato i suoi confini e detenuto almeno 1 milione di uiguri e altri musulmani stimati da esperti delle Nazioni Unite e organizzazioni per i diritti umani in centri di detenzione chiamati strutture di formazione professionale in Cina per aiutare a eliminare l’estremismo islamico e la divisione dell’Ismo.

Prima dell’incontro nella città settentrionale cinese di Tianjin il mese scorso, la delegazione talebana ha effettuato una visita simile nel 2019, ma poiché l’organizzazione diventa molto più forte, Wang ha affermato di sperare che l’Afghanistan possa avere una “politica islamica moderata”.

“Non sono gli stessi talebani che hanno bombardato il Buddha di Bamiyan davanti ai media mondiali? Non dovremmo avere una linea di fondo?” Un netizen cinese ha postato sotto un Weibo simile a Twitter (NASDAQ:) ha commentato una clip di notizie di Wang in piedi accanto a un funzionario talebano.

Cina pragmatica

Quando ha a che fare con i talebani, una Cina sempre più potente può approfittare del fatto che, a differenza della Russia o degli Stati Uniti, non ha mai combattuto i talebani.

Quando i talebani presero il potere per l’ultima volta dal 1996 al 2001, la Cina ritirò i suoi diplomatici dopo lo scoppio della guerra civile nel 1993 e sospese le relazioni con l’Afghanistan.

Lin Minwang, un esperto di questioni dell’Asia meridionale presso la Fudan University di Shanghai, ha dichiarato: “Questa è la nostra prestazione pragmatica. Il modo in cui vuoi governare il tuo paese è in gran parte affar tuo. Non lasciare che influisca sulla Cina”.

“Quando una potenza asiatica come la Cina dimostra di riconoscere la legittimità politica dei talebani incontrando i talebani in modo così pubblico, questo sta dando ai talebani un’enorme vittoria diplomatica”, ha detto Lin.

I media ufficiali hanno pubblicato questa settimana almeno due articoli analitici, sottolineando che l’Afghanistan è la “tomba dell’impero” e invitando la Cina a non cadere nel “grande gioco”, rafforzando il messaggio che la Cina non intende inviare truppe in Afghanistan né lo fa intende inviare truppe in Afghanistan. Può colmare l’illusione di un vuoto di potere lasciato dagli Stati Uniti.

Dopo l’incontro con Wang Yi, i talebani hanno espresso la speranza che la Cina svolga un ruolo maggiore nell’economia.

Zhang Li, professore di studi sull’Asia meridionale presso l’Università di Sichuan, ha dichiarato: “Ciò dimostra che la Cina può usare la sua promessa di assistenza economica e investimenti per l’Afghanistan del dopoguerra come una carota per incoraggiare le due parti a smettere di combattere e raggiungere una soluzione politica. .”

Il mese scorso, un attentato suicida su un autobus in Pakistan ha ucciso 13 persone, tra cui 9 lavoratori cinesi, evidenziando il rischio di instabilità in Cina. La Cina sta costruendo progetti infrastrutturali su larga scala in Pakistan nell’ambito della sua iniziativa “One Belt, One Road”.

“Il primo compito della Cina è smettere di combattere, perché il caos alimenta l’estremismo religioso e il terrorismo”, ha detto Zhang.