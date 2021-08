Analisi-Rapporto sul clima delle Nazioni Unite aumenta l’urgenza per i fondi di investimento verdi Reuters

© Reuters. Foto d’archivio: il 21 gennaio 2018, una pianta cresce nel fango screpolato nell’area normalmente allagata della diga di Theewaterskloof vicino a Città del Capo, in Sudafrica. REUTERS/Mike Hutchings/Foto d’archivio



Rose Kerber

(Reuters)-Il terribile avvertimento sul cambiamento climatico è un invito all’azione per gli investitori che usano i loro fondi per aiutare l’ambiente. Ma la notizia ha anche intensificato il dibattito su come rendere efficaci queste strategie, hanno affermato i dirigenti finanziari.

Il rapporto sul clima delle Nazioni Unite di lunedì ha scoperto che il riscaldamento globale è pericolosamente vicino a sfuggire al controllo. Entro il 2040, è improbabile che anche le riduzioni più severe delle emissioni di carbonio impediscano al riscaldamento globale di essere di 1,5 gradi Celsius superiore alle temperature preindustriali, un livello che molti scienziati ritengono debba essere raggiunto per evitare catastrofici cambiamenti climatici.

Gli investimenti ecologici hanno attratto molti soldi e dato impulso a società come il produttore di auto elettriche Tesla (NASDAQ :) e la società di energia pulita NextEra Energy (NYSE :)) che si sono impegnate a contribuire all’eliminazione dei combustibili fossili.

Tuttavia, le società di gestione degli investimenti sostenibili stanno affrontando la doppia sfida dei fondi ESG, ovvero fondi ambientali, sociali e di governance.

I gestori di fondi sperano di convertire l’entusiasmo del pubblico in dollari di investimento, attenuando al contempo i dubbi sul fatto che alcuni fondi siano stati “lavati di verde” dagli scettici.

“Non tutti i fondi ESG sono uguali e gli investitori devono condurre ricerche per determinare se il loro investimento sta avendo un impatto reale o se stanno semplicemente promuovendo un marketing incentrato sull’ESG”, ha affermato Leslie Samuelrich, presidente di Green Century Capital Management.

New Green High

I dati Morningstar mostrano che gli asset globali dei fondi sostenibili hanno raggiunto il record di 2,24 trilioni di dollari nel secondo trimestre, con un aumento del 12% rispetto alla fine di marzo.

Molti di questi fondi scelgono di investire in parte a causa dei rating di sostenibilità delle società in portafoglio da parte di società esterne, ma questi rating possono variare notevolmente.

Il mese scorso un’associazione di regolatori del mercato globale ha compiuto il primo passo nei rating regolamentari. [L8N2OZ2YS] R. Paul Herman, CEO dell’agenzia di rating sostenibile HIP Investor, ha affermato che il rapporto delle Nazioni Unite farà ulteriori pressioni sul fondo per rendere più trasparente la divulgazione delle informazioni sul clima.

Un’altra sfida è trovare opportunità di investimento verde nei mercati emergenti che sono in ritardo nel controllo delle emissioni. Ad esempio, lo scorso anno la Cina ha dichiarato che avrebbe raggiunto la neutralità carbonica nel 2060, dieci anni dopo rispetto ad altre grandi economie.

Solo il 2% dei fondi monitorati da Morningstar è andato a fondi in paesi asiatici al di fuori del Giappone.

Randeep Somel, M&G Climate Solutions Fund Manager a Londra, ha affermato che la maggiore attenzione del governo al controllo delle emissioni in questi paesi ispirerà la fiducia degli investitori.

“Una volta che il governo inizierà ad agire nei mercati emergenti, vedrai le aziende muoversi più velocemente”, ha affermato Romell.

Come affrontare i combustibili fossili?

Una delle domande più grandi è se investire nei combustibili fossili. Sempre più società di gestione patrimoniale (come Green Century) e fondi pensione (come quelli del Maine e di New York City) affermano che non lo faranno. Altri credono che sia meglio lavorare con le compagnie energetiche per promuovere il cambiamento.

“È facile escludere le società carbonifere o i cattivi attori dal proprio portafoglio e investire solo in società verdi. Il vero impatto deriva dal prendere le alte emissioni di carbonio e costringerle a cambiare il loro comportamento”, ha affermato Michael Rosen, chief investment officer di Los Angeles Investments Consultant .

Rosen ha aggiunto che Angeles, che gestisce beni per 7 miliardi di dollari, continuerà a possedere una compagnia petrolifera se prenderà sul serio il cambiamento climatico.

Mark Hays, direttore degli investimenti sostenibili di Glenmede a Filadelfia, ha affermato che un rapporto sul clima delle Nazioni Unite all’inizio del 2019 ha attirato l’attenzione degli investitori tradizionali. Ha detto che il rapporto di lunedì potrebbe stimolare ulteriori azioni.

Hayes ha affermato che il cambiamento climatico “avrà un impatto finanziario crescente sul tuo portafoglio di investimenti”.