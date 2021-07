Analista finanziario: percorso professionale e qualifiche

Generato da analisti finanziari Piano finanziario, Report previsionali e di analisi per aziende, enti pubblici e privati ​​e privati ​​per le decisioni di investimento.a seconda di Tipo di lavoro dell’analista, Le responsabilità possono variare notevolmente.

Alcuni Lavoro di analista finanziario Analizzare azioni, obbligazioni e altri titoli per banche e società di intermediazione mobiliare nel settore dei titoli, Gestione del denaro Aziende e altre organizzazioni. Questi analisti finanziari di solito sviluppano competenze in ristrette categorie di azioni o obbligazioni, come le obbligazioni societarie canadesi o i titoli tecnologici.

Altri analisti finanziari lavorano per grandi aziende, analizzano dati finanziari interni e formulano piani finanziari, previsioni di entrate e spese e forniscono ai dirigenti aziendali decisioni su budget e investimenti.Organizzazioni senza scopo di lucro e Le agenzie governative assumono anche analisti finanziari In questo tipo di lavoro. (Per la lettura correlata, vedere “Giornata dell’analista finanziario“)

Punti chiave Gli analisti finanziari esaminano i dati per aiutare le aziende a prendere decisioni commerciali o gli investitori a intraprendere azioni, come l’acquisto e la vendita di azioni o altri titoli.

Hanno chiamato Macroeconomia e Microeconomico Problemi e fondamenti aziendali per fare previsioni sull’azienda, il settore e l’industria.

Viene assegnata una laurea in matematica o finanza e passare a un livello avanzato significa ottenere un certificato e/o un MBA.

I neolaureati possono iniziare a livello junior sotto la supervisione di analisti più anziani.

Le persone con diversi anni di esperienza, più certificazioni chiave e diplomi MBA di prestigiose università possono essere promosse a posizioni di rilievo.

Percorso di carriera

Neolaureati in cerca di Diventa un analista finanziario Puoi aspettarti di iniziare in posizioni junior sotto la guida di analisti senior. Dopo diversi anni di esperienza, molti analisti finanziari junior considerano di tornare alla scuola di specializzazione per lauree avanzate. Sebbene agli analisti junior non sia vietato essere promossi, continuare a essere promossi a posizioni con maggiori responsabilità di solito richiede il ritorno a scuola. I laureati con un master possono aspettarsi di iniziare a lavorare come analista finanziario senior o essere presto promossi a questa posizione.

Con una maggiore esperienza e competenza, gli analisti finanziari senior possono continuare a ricoprire posizioni di vigilanza.Gli analisti senior nel settore dei titoli sono spesso promossi a diventare a Gestore del portfolio o Gestore del fondo Supervisiona un team di analisti senior. Potrebbero anche esserci opportunità per posizioni dirigenziali di alto livello. Nel mondo aziendale, gli analisti senior possono diventare manager finanziari e supervisionare gruppi di lavoro all’interno dei loro dipartimenti.Un esecutore eccezionale può diventare un CFO (Direttore finanziario) o Direttore degli investimenti (CIO) è responsabile di tutte le attività finanziarie della società.

Le posizioni di analista finanziario senior di solito richiedono Specializzazione in Amministrazione Aziendale Una laurea o un master in finanza con un focus tematico appropriato.

Requisiti educativi

Sebbene un diploma di laurea sia il requisito minimo per le posizioni di analista finanziario entry-level, i dati raccolti dal Bureau of Labor Statistics (BLS) degli Stati Uniti mostrano che un master è solitamente più adatto per posizioni permanenti e senior nel campo.

Varie materie universitarie sono generalmente accettate dai datori di lavoro, compresi i settori aziendali come la finanza, la contabilità e l’economia. A causa dell’importanza delle competenze quantitative avanzate nel campo, i diplomi di laurea in statistica, matematica, ingegneria e fisica non sono rari tra gli analisti finanziari. Tuttavia, i candidati con questi gradi possono beneficiare di corsi di business, in particolare in contabilità e finanza.

83.660 USD Secondo i dati statunitensi di maggio 2020, il reddito medio annuo degli analisti finanziari di tutti i livelli di esperienza Ufficio di Statistiche sul Lavoro (BLS).

L’ascesa dei robo-advisor

Altre qualifiche e competenze

Alcuni analisti finanziari devono ottenere le licenze appropriate Autorità di regolamentazione del settore finanziario (FINRA), Responsabile della formulazione e dell’attuazione delle norme e dei regolamenti delle società di intermediazione mobiliare; broker Operativo negli Stati Uniti. Una licenza di solito richiede la sponsorizzazione della società di assunzione, quindi la maggior parte degli analisti finanziari può ottenere una licenza solo dopo aver iniziato a lavorare. Tuttavia, l’occupazione a lungo termine può dipendere dall’ottenimento di una licenza.

Molti datori di lavoro vogliono che gli analisti finanziari siano certificati in questo campo.La certificazione di eccellenza in questo campo è Analista finanziario certificato (CFA) titolo Chartered Financial Analyst AssociationÈ adatto ad analisti finanziari con almeno quattro anni di esperienza lavorativa qualificata. Pertanto, è generalmente considerato una qualifica per la promozione a una posizione di analista finanziario più senior.L’idoneità a questo titolo richiede anche una laurea e Ottieni un punteggio sufficiente in una serie di tre esami Gestito dall’Istituto CFA.

Secondo le ultime informazioni del Bureau of Labor Statistics, il reclutamento di analisti finanziari dovrebbe aumentare del 5% tra il 2019 e il 2029, un tasso superiore al tasso di crescita medio per tutte le occupazioni.

Gli analisti finanziari di solito hanno bisogno di presentare e spiegare il loro lavoro a clienti e superiori, quindi sono essenziali forti capacità di comunicazione e presentazione. Le capacità analitiche e di pensiero critico sono essenziali per valutare le alternative e determinare le raccomandazioni finali.

Oltre alla conoscenza di statistica, matematica e finanza, è preziosa anche l’esperienza nell’uso di strumenti software relativi a queste discipline. Sebbene non sia raro che i datori di lavoro utilizzino tecnologie altamente specializzate e strumenti proprietari che non sono disponibili al di fuori dell’azienda, l’apprendimento e l’affidamento alle competenze fornite da complessi software quantitativi possono essere ben trasformati in altri sistemi. (Per la lettura correlata, vedere “Analista finanziario e banchiere d’investimento“)