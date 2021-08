Analista M&A-Profilo di carriera

Share it

entro finanza, Area di lavoro M&A (M&A) porta ulteriore fascino. Questi strateghi aziendali studiano il settore e acquistano, vendono, dividono, riorganizzano e uniscono le aziende per ottenere una maggiore crescita ed efficienza.Gli analisti M&A utilizzano le valutazioni per supportare queste transazioni complesse relazione finanziaria, Per studiare le operazioni dell’azienda e decidere come l’azienda si integrerà o farà parte di un’altra attività Portafoglio più ampio.

descrizione del lavoro

Gli analisti M&A svolgono la maggior parte del lavoro iniziale per i potenziali clienti commercioRaccolgono informazioni su crescita, concorrenza e quota di mercato possibilità.Esaminano anche i fondamentali dell’azienda e Bilancio d’esercizio. Questo Analista Quindi costruirà un Mosaico Aiuta il senior management a prendere decisioni sulle transazioni. Questo lavoro richiede diversi mesi per essere completato, ma in alcuni periodi gli analisti possono lavorare a lungo, fino a 18 ore al giorno. Questo è un lavoro molto stressante e stressante.

Gli analisti entry-level possono entrare a far parte dei team M&A di banche grandi, medie e piccole o società di investimentoNelle aziende più piccole, gli analisti che lavorano con i senior manager troveranno utile partecipare a più aspetti della transazione.Lo svantaggio di una piccola azienda è che l’analista sarà responsabile di ulteriori ricerche e diligenza dovuta In una transazione. Nelle grandi banche, il carico di lavoro dell’analista può essere leggermente ridotto, perché ogni compito avrà più persone ad esso dedicate. L’analista può anche concentrarsi su un compito e vedere meno cambiamenti nelle responsabilità. Le grandi banche avranno più risorse per raccogliere dati e informazioni.

Istruzione e formazione

Gli analisti M&A entry-level potrebbero avere qualcosa da fare investimento bancario Analista, ottime capacità analitiche e laurea in contabilità, economia, finanza o matematica. Gli analisti di successo dovrebbero anche avere una conoscenza del mercato globale, una buona comprensione del business, capacità di risoluzione dei problemi e intuizione aziendale. La maggior parte degli analisti vuole essere promossa ad assistenti e poi a direttori o capi. La posizione più alta in questo campo è l’amministratore delegato o il partner. A partire dal livello del direttore, le responsabilità si sono spostate dall’analisi e dall’esecuzione delle transazioni alle transazioni che fanno guadagnare all’azienda. Gli analisti che desiderano essere promossi a livello di direttore dovrebbero avere eccellenti capacità di vendita, nonché forti capacità interpersonali, di costruzione di relazioni e di comunicazione.

stipendio

Di solito, le aziende hanno un livello di posizione di analista, dai neolaureati agli analisti del secondo e terzo anno. Dopo tre anni, gli analisti possono essere promossi ad assistenti.

In generale, lo stipendio medio per gli analisti M&A entry-level è di $ 82.684. Tuttavia, a seconda della posizione, del datore di lavoro e del bonus, gli analisti di livello base guadagnano tra $ 58.223 e $ 106.063. Come altri analisti di banche di investimento, i bonus possono costituire una parte importante dello stipendio annuale (sebbene sia molto più basso al livello di entrata che ai livelli più alti).Per gli analisti entry-level, la mediana bonus Potrebbe essere intorno al 7%. Un analista esperto può vedere un bonus del 16%.

Linea di fondo

Lo stipendio degli analisti M&A è alto, ma il lavoro è impegnativo e richiede molto tempo. Gli analisti devono avere forti capacità finanziarie e di modellazione per entrare in questo campo e la promozione a livello di direttore richiede forti capacità interpersonali e di vendita.