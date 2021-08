Analizza il flusso di cassa in modo semplice

Il flusso di cassa dell’azienda può essere rivelato dai numeri visualizzati su di esso Rendiconto di cassa, Mostrando come l’azienda spende i suoi soldi (deflusso di cassa) e dove l’azienda riceve fondi (afflusso di cassa).

Il rendiconto finanziario include tutti i flussi di cassa ricevuti dalla società dalle sue operazioni continue e da fonti di investimento esterne, nonché tutti i flussi di cassa in uscita utilizzati per pagare le spese. Attività economica E l’investimento in un trimestre specifico. Questi includono flussi di cassa da attività operative (CFO), nonché flussi di cassa da attività di finanziamento (CFO) e di investimento (CFI).

Questo articolo spiegherà il rendiconto finanziario e come può aiutarti ad analizzare l’investimento di un’azienda.

Punti chiave Il rendiconto finanziario descrive dove l’azienda riceve i fondi e come vengono spesi i fondi.

I tre componenti principali del rendiconto finanziario sono il flusso di cassa operativo, il flusso di cassa degli investimenti e il flusso di cassa del finanziamento.

Due diversi metodi contabili, contabilità per competenza e contabilità di cassa, determinano la presentazione del rendiconto finanziario.

Il flusso di cassa della società può essere definito come il numero di cassa netta fornita come attività operativa che appare nel rendiconto finanziario.

Indicatori importanti nell’analisi del flusso di cassa includono il rapporto operativo/vendite nette, il flusso di cassa libero e il rapporto di copertura del flusso di cassa completo completo.

Un modo semplice per analizzare il flusso di cassa

Perché i rendiconti finanziari sono importanti

Esistono due forme di contabilità per determinare come si muove la liquidità nei rendiconti finanziari di un’azienda. Sono contabilità per competenza e contabilità di cassa.

Contabilità per competenza La maggior parte delle aziende pubbliche utilizza questo metodo di contabilità, in cui le entrate vengono riportate come entrate quando vengono guadagnate anziché quando l’azienda riceve il pagamento. Le spese sono riportate nel momento in cui si verificano, anche se non vengono pagati contanti.

Ad esempio, se la società registra le vendite, i ricavi saranno rilevati nel conto economico, ma la società potrebbe non ricevere i contanti fino a un momento successivo.Dal punto di vista contabile, l’azienda realizzerà un utile a conto economico e pagherà Imposta sul reddito In cima. Tuttavia, non verranno cambiati contanti.

Inoltre, la transazione potrebbe inizialmente essere un deflusso di cassa, perché l’azienda ha bisogno di spendere soldi per acquistare l’inventario e fabbricare i prodotti in vendita. Le aziende spesso estendono il periodo per il pagamento delle fatture da parte dei clienti di 30, 60 o anche 90 giorni.Le vendite saranno crediti Nessun effetto sul contante prima del ritiro.

Contabilità in contanti È un metodo contabile In questo metodo contabile, le entrate vengono contabilizzate durante il periodo di ricezione e le spese vengono contabilizzate durante il periodo di pagamento. In altre parole, le entrate e le spese sono registrate quando il denaro viene ricevuto e pagato.

Reddito e denaro sono due termini completamente diversi. Quando si verificano vendite e spese, il reddito si verifica nel presente, ma i flussi di cassa in entrata e in uscita possono verificarsi in futuro. È importante comprendere questa differenza durante la gestione di qualsiasi pagamento aziendale.

L’utile della società è indicato come Reddito netto Sul conto economico. L’utile netto è la linea di fondo della società. Tuttavia, a causa della contabilità per competenza, l’utile netto non significa necessariamente che tutti i crediti siano riscossi dai clienti.

Da un punto di vista contabile, l’azienda può essere redditizia, ma se i crediti sono scaduti o non riscossi, l’azienda può incontrare problemi finanziari.Anche le aziende redditizie potrebbero non essere in grado di gestire adeguatamente i propri flusso monetario, Ecco perché il rendiconto finanziario è uno strumento importante per analisti e investitori.

Rendiconto di cassa

Il rendiconto finanziario contiene tre diverse parti, ciascuna delle quali è correlata a una specifica componente delle attività commerciali dell’azienda (operazioni, investimenti e finanziamenti). Di seguito è riportato un formato tipico di un rendiconto finanziario.

Flusso di cassa operativo

In questa sezione è riportato l’importo di cassa nel conto economico originariamente rilevato per competenza. Alcuni degli articoli inclusi in questa sezione sono crediti, è possibile pagare per questi account, E l’imposta sul reddito da pagare.

Se il cliente paga i crediti, viene registrato come cassa operativa. Le variazioni delle attività o passività correnti (voci con scadenza entro un anno o meno) sono registrate come flussi di cassa operativi.

Flusso di cassa degli investimenti

Questa parte Registrare il flusso di cassa degli investimenti a lungo termine come la vendita e l’acquisto di immobilizzazioni Compresi immobili, impianti e macchinari. Le voci incluse in questa sezione sono l’acquisto di veicoli, mobili, fabbricati o terreni.

Di solito, le operazioni di investimento genereranno deflussi di cassa, come ad esempio Spese in conto capitale per Impianti, immobili e macchinari; Acquisizione di attività; e acquisto Sicurezze sull’investimento.

Gli afflussi di cassa provengono dalla vendita di beni, aziende e titoli.Gli investitori di solito controllano le spese in conto capitale utilizzate per mantenere e aumentare le risorse aziendali Beni materiali Per supportare le operazioni e la competitività dell’azienda. In breve, gli investitori possono vedere come un’azienda investe su se stessa.

Finanziamento flusso di cassa

Debito e giusto Questa sezione riporta le transazioni.Sarà preso in considerazione qualsiasi flusso di cassa, compreso il pagamento di dividendi, il riacquisto o la vendita di azioni e obbligazioni Flusso di cassa da attività di finanziamentoIn questa sezione sarà registrato il denaro ricevuto da prestiti o il denaro utilizzato per rimborsare debiti a lungo termine.

Per gli investitori a cui piacciono le società di dividendi, questa parte è importante perché mostra Dividendo in contanti Perché il denaro, non il reddito netto, viene utilizzato per pagare i dividendi agli azionisti.

Analisi del flusso di cassa

Il flusso di cassa della società può essere definito come il numero che appare nel rendiconto finanziario come cassa netta fornita dalla società Attività economica, o “net Flusso di cassa operativo“Tuttavia, non esiste una definizione universalmente accettata. Ad esempio, molti professionisti finanziari credono che il flusso di cassa di un’azienda sia la somma del suo reddito netto. ammortamento, e ammortamento (Spese non in contanti Nel conto economico). Sebbene sia spesso vicino al flusso di cassa operativo netto, la scorciatoia potrebbe non essere accurata e gli investitori dovrebbero attenersi alla cifra del flusso di cassa operativo netto.

Se la tua analisi del flusso di cassa mostra che il tuo denaro sta per essere scarso e incapace di pagare, puoi adattarti ottenendo finanziamenti, tagliando i costi o cercando di aumentare le entrate. Ecco perché l’analisi del flusso di cassa è importante.

Sebbene l’analisi del flusso di cassa possa includere più rapporti, i seguenti indicatori forniscono agli investitori un punto di partenza per misurare la qualità dell’investimento del flusso di cassa di un’azienda.

Flusso di cassa operativo/vendite nette

Il rapporto è espresso come percentuale del flusso di cassa operativo netto dell’azienda rispetto al suo flusso di cassa Vendite nette, O le entrate (dal conto economico) ci dicono quanti dollari di contanti vengono generati per ogni dollaro di vendite.

Non esiste una percentuale esatta da cercare, ma maggiore è la percentuale, meglio è. Va inoltre notato che i rapporti tra industrie e aziende possono variare notevolmente. Gli investitori dovrebbero monitorare storicamente le prestazioni di questo indicatore per trovare differenze significative con il rapporto medio flusso di cassa/vendite della società, nonché il rapporto della società con i colleghi. È anche importante monitorare come aumentano i flussi di cassa con l’aumento delle vendite, perché è importante che si muovano a un ritmo simile nel tempo.

Flusso di cassa gratuito

Flusso di cassa gratuito (FCF) è generalmente definito come il flusso di cassa operativo netto meno le spese in conto capitale. Il flusso di cassa libero è una misura importante perché mostra l’efficienza della generazione di cassa dell’azienda.Gli investitori utilizzano il flusso di cassa gratuito per misurare se un’azienda ha abbastanza liquidità per trasferire dividendi e Riacquisto di azioni.

Per calcolare l’FCF dal rendiconto finanziario, trovare l’elemento del flusso di cassa operativo (noto anche come “cassa operativa” o “cassa netta da attività operative”) e sottrarre da esso le spese in conto capitale necessarie per le operazioni correnti.

Puoi andare oltre espandendo ciò che è incluso nelle cifre del flusso di cassa gratuito.Ad esempio, oltre alle spese in conto capitale, puoi anche includere dividendi L’importo sottratto dal flusso di cassa operativo netto per ottenere una cifra più completa del flusso di cassa libero. Questo numero può quindi essere confrontato con le vendite, come mostrato in precedenza.

In effetti, se una società ha una storia di pagamenti di dividendi, non può facilmente sospendere o annullare i dividendi senza causare un vero dolore agli azionisti.Dividendi consecutivi spesa Sebbene la riduzione delle partecipazioni sia meno dannosa, è un problema per molti azionisti. Per alcuni settori, gli investitori ritengono che i pagamenti dei dividendi siano spese in contanti necessarie simili alle spese in conto capitale.

È importante monitorare il flusso di cassa libero su più periodi e confrontare i dati con le aziende dello stesso settore. Se il flusso di cassa è positivo, dovrebbe dimostrare che la società può adempiere ai propri obblighi, incluso il finanziamento delle proprie attività operative e il pagamento dei dividendi.

Copertura completa del flusso di cassa gratuito

Puoi Calcola il rapporto di flusso di cassa gratuito completo Una percentuale si ottiene dividendo il flusso di cassa disponibile per il flusso di cassa operativo netto. Allo stesso modo, maggiore è la percentuale, meglio è.

Linea di fondo

Se il flusso di cassa di un’azienda è positivo, questo è un forte indicatore che l’azienda è in condizioni favorevoli per evitare prestiti eccessivi, espandere la propria attività, pagare dividendi e superare tempi difficili.

Il free cash flow è un importante indicatore di valutazione per gli investitori. Cattura tutte le qualità positive della liquidità generata internamente dalle operazioni aziendali e monitora l’utilizzo della liquidità nelle spese in conto capitale.