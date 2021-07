Analizza la quota di mercato di Southwest Airlines (LUV)

Southwest Airlines (codice della borsa di New York: amore). Dal 1971, una piccola compagnia aerea con tre aerei che servono tre città del Texas si è trasformata in una piccola compagnia aerea che serve più di 100 destinazioni negli Stati Uniti e effettua 4.000 voli al giorno.

Inoltre, dal 2010, Southwest Airlines ha aggiunto 41 aeroporti alla sua rete di rotte e ora serve 14 destinazioni internazionali in 10 paesi.

Il basso costo dell’azienda modello di business È sempre stato un esempio di coerenza, con 47 anni consecutivi di redditività entro la fine del 2019. Considerando l’industria aeronautica turbolenta ed economicamente sensibile, è ancora più impressionante. Southwest Airlines ha anche guadagnato quote di mercato dai concorrenti.

Punti chiave Southwest Airlines è una delle principali compagnie aeree regionali degli Stati Uniti, con 4.000 voli al giorno e solo 3 aerei dalla sua fondazione nel 1971. Si tratta di un’enorme espansione.

In termini di chilometraggio passeggeri, Southwest Airlines ha una quota di mercato nazionale di quasi il 20%, seconda solo ad American Airlines.

Secondo la sua introduzione da parte degli investitori nel giugno 2021, Southwest Airlines è leader di mercato in 22 delle 50 principali aree metropolitane degli Stati Uniti.

La compagnia si basa su un modello di business di volo a basso costo e conciso che non solo ha un gran numero di aeromobili, ma fornisce anche servizi peer-to-peer verso altre destinazioni non servite.

Southwest Airlines sta continuando ad espandere attivamente la sua rete di rotte e ha aperto o annunciato 17 nuovi aeroporti dall’inizio della pandemia di COVID-19.

quota di mercato

Ci sono molti modi per misurare la quota di mercato.Puoi guardare il domestico Guadagnare miglia passeggeri, Misura della domanda.

Southwest Airlines ha rappresentato il 18,5% della quota di mercato del chilometraggio dei passeggeri delle entrate nazionali da aprile 2020 a marzo 2021. Questo è secondo solo al leader della quota di mercato American Airlines (AAL) con il 19,6%. Altri concorrenti più grandi, Delta Air Lines (DAL) e United Continental Airlines (UAL), hanno quote di mercato rispettivamente del 14,4% e dell’11,2%.

Inoltre, secondo la sua introduzione da parte degli investitori nel giugno 2021, Southwest Airlines è leader di mercato in 22 delle prime 50 aree metropolitane degli Stati Uniti.

modello di business

In primo luogo, Southwest Airlines ha una struttura di costi operativi relativamente bassi. In effetti, la direzione ha dichiarato che il costo unitario è il più basso del settore.Questi sono anche chiamati Costo per ASM (CASM) o spese operative per ogni ASM.

Nel 2020, la compagnia aerea ha annunciato un CASM di 13,4 centesimi, con un aumento del 6% rispetto al 2019. Ciò consente all’azienda di rimanere redditizia anche offrendo tariffe basse ai clienti.

Questa cifra è anche inferiore rispetto ai suoi principali concorrenti. Ad esempio, le spese operative di American Airlines per ASM nel 2020 sono 19,69 centesimi. Il CASM combinato di Delta Air Lines è di 14,53 centesimi.

Southwest Airlines fornisce anche servizi point-to-point invece dei servizi hub-and-spoke forniti dalla maggior parte delle principali compagnie aeree. Un hub e un sistema di raggi Concentra l’attività della compagnia aerea nelle principali città hub e servi altre destinazioni attraverso servizi connessi.

I servizi di Southwest Airlines sono forniti al di fuori del sistema, il che consente alla compagnia di fornire voli più diretti. Ciò consente anche tariffe basse, poiché questi aeroporti in genere hanno meno traffico aereo, consentendo a Southwest Airlines di programmare più voli, riducendo al minimo i tempi di inattività e la produttività dei dipendenti.

Tendenza positiva

Southwest Airlines sta lavorando duramente per modernizzare la sua flotta.

Ciò include l’eliminazione del problematico aereo Boeing 737 MAX. Southwest Airlines gestisce solo aerei Boeing, il che aiuta a mantenere bassi i costi di manutenzione e addestramento. L’età media della sua flotta è di circa 12 anni, il che contribuirà a mantenere bassi i costi dell’unità operativa.

Sebbene i prezzi della benzina più bassi andranno a beneficio dell’intero settore dell’aviazione, ciò è particolarmente importante per Southwest Airlines, dato l’impegno di Southwest Airlines per le tariffe basse.

Oltre ai costi, Southwest Airlines continua ad espandere attivamente la sua rete di rotte e ha aperto o annunciato 17 nuovi aeroporti dall’inizio della pandemia di COVID-19.

La direzione continua inoltre ad adottare misure per raggiungere il suo obiettivo di sostenibilità ambientale di raggiungere la neutralità del carbonio entro il 2050.