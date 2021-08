Andrew Cuomo si dimette dopo la denuncia per molestie sessuali

Martedì il governatore di New York Andrew Cuomo si è dimesso da governatore dello Stato di New York Denuncia per molestie sessuali Questo distrusse la sua reputazione e inghiottì il suo governo.

Nel discorso video, l’emotivo Cuomo ha affermato che tende a combattere il processo di impeachment, ma è preoccupato che farlo consumerà il governo statale in un momento pericoloso.

“Data questa situazione, il modo migliore in cui posso aiutare ora è cedere il passo e lasciare che il governo torni al potere”, ha detto Como, 63.

Le sue dimissioni entreranno in vigore tra 14 giorni, dopodiché subentrerà il vice governatore dello stato Kathy Hochul.

Una settimana fa, il procuratore generale di New York ha pubblicato un rapporto di 168 pagine Leticia James La conclusione è che ha molestato sessualmente 11 donne, la maggior parte delle quali attuali ed ex dipendenti statali, che hanno violato le leggi statali e federali.

Le presunte violazioni del governatore democratico includevano commenti allusivi sulla vita sessuale di una giovane assistente e l’infilarsi sotto il cappotto di una donna e accarezzarle il seno.

[Cuomo’s resignation is] La decisione giusta a beneficio della gente di New York

Cuomo ha ripetutamente negato il contatto improprio con chiunque. Martedì, in un discorso della durata di circa 20 minuti, Cuomo si è scusato per la sua insensibilità e ha insistito sul fatto che il suo più grande errore è stato non aver compreso i cambiamenti nel codice di condotta nel corso degli anni.

“Secondo me, non ho mai superato il limite con nessuno. Ma non mi rendevo conto fino a che punto questa linea fosse stata ridisegnata”, ha detto. “Semplicemente non capisco appieno i cambiamenti generazionali e culturali, avrei dovuto.”

Allo stesso tempo, il governatore ha criticato il rapporto di James definendolo “ingiusto e falso”. Poco prima del suo discorso, il suo avvocato Rita Glavin ha affermato che il rapporto era “progettato per distruggere il governatore Cuomo”.

Le dimissioni di martedì hanno segnato la fine di un’epica carriera politica negli Stati Uniti, che è aumentata vertiginosamente nell’ultimo anno – parlando di una possibile campagna della Casa Bianca – e poi è crollata.

Cuomo è ora al suo terzo mandato ed è ampiamente elogiato per la sua leadership ispiratrice e decisa nei primi giorni della sua amministrazione. Pandemia di coronavirus Quando New York City è stata duramente colpita. Il briefing quotidiano del governatore è diventato uno spettacolo di appuntamenti per le persone in tutto il paese e i fan hanno persino pensato di arruolarlo per sostituire Joe Biden come candidato presidenziale democratico.

Tuttavia, Cuomo, figlio di un altro governatore di New York con tre mandati, Mario Cuomo, ha iniziato ad affrontare dubbi sul suo ordine esecutivo nel marzo 2020, che richiede alle case di cura di accettare il paziente Covid-19.

Un rapporto pubblicato dall’ufficio di James a gennaio ha rilevato che il suo governo aveva sottovalutato il numero di residenti nelle case di cura che sono morti di nuova polmonite coronarica fino al 50%.I critici hanno affermato che ciò era per proteggere la sua reputazione.

Rispettati

Più o meno nello stesso periodo, l’ex assistente ha iniziato a discutere di molestie sessuali e di un ambiente di lavoro tossico in cui la cerchia ristretta delle “ragazze spregevoli” imponeva il rispetto per Cuomo.

Il destino di Cuomo sembra condannato, perché i suoi alleati a lungo termine, in particolare la comunità nera, lo hanno abbandonato dopo l’entusiasmante rapporto di James e l’Assemblea dello Stato di New York ha iniziato a provare a metterlo sotto accusa. La sua migliore assistente, Melissa DeRosa, si è dimessa domenica.

In una dichiarazione, Chuck Schumer, leader di maggioranza del Senato degli Stati Uniti e democratico di New York, ha affermato che le dimissioni di Cuomo sono state “una decisione corretta presa a beneficio del popolo di New York”. James ha affermato che le dimissioni di Cuomo “hanno dipinto un capitolo triste per tutta New York, ma è un passo importante verso la giustizia”.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha invitato Cuomo a dimettersi dopo la pubblicazione del rapporto e ha affermato martedì di rispettare la decisione. Quando gli è stato chiesto cosa pensasse del mandato di Cuomo come governatore, il presidente ha risposto: “Ha fatto un ottimo lavoro. Voglio dire, dalle visite al voto alle infrastrutture a tutta una serie di cose. Ecco perché è così triste. “

L’ex rappresentante degli Stati Uniti Hochell di Buffalo diventerà la prima donna governatrice dello stato. Non è vicina a Cuomo, quasi invisibile durante il suo regno, e questi attributi ora potrebbero aiutarla a governare fino alle elezioni del prossimo anno.

Quando ha firmato, Cuomo ha ricordato agli elettori tutto ciò che ha fatto per loro nel corso degli anni, dai progetti infrastrutturali alla legalizzazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso e alla lotta contro il nuovo virus della corona.

“Grazie per essere onorato di servirvi”, ha detto. “Questo è l’onore di una vita.”