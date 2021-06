Andrew Lloyd Webber, manager teatrale che rischia il carcere

“Vieni all’inferno o all’acqua alta…” disse.Andrew Lloyd Webber (Andrew Lloyd Webber), compositore britannico e manager teatrale, con tale Gatto, evitare con Star Express, Ha detto questa settimana che è determinato ad aprire il suo teatro del West End a pieno regime questo mese, indipendentemente dalle linee guida dell’attuale governo su Covid-19.

Anteprima del suo ultimo lavoro, Cenerentola, L’inizio è previsto per il 25 giugno, pochi giorni dopo l’allentamento delle restrizioni sul coronavirus il 21 giugno.a causa di Aumento del tasso di infezione, Ma Lloyd Webber ha Dire Sarà pronto ad affrontare ulteriori ritardi e ad essere condannato al carcere.

Sebbene sia stato nominato collega del Partito Conservatore, ha affermato che se ci saranno ulteriori ritardi, non esiterà a iniziare una battaglia legale con il governo e ha detto a un intervistatore che è la “madre di tutti i casi legali”.

Il 73enne Lloyd Webber è probabilmente il compositore più visto tra i compositori viventi. Il New York Times lo ha descritto nel 2001 come “il compositore di maggior successo commerciale nella storia” e ha vinto numerosi premi per i suoi musical e il successo globale. È una delle sole 16 persone che hanno vinto Oscar, Emmy Awards, Tony Awards e Grammy Awards.Le sue opere-tutte di Gruppo davvero utile, Ha fondato nel 1977-ha una serie di record: Star Express (1984) ha corso a Londra per più di 17 anni; Il fantasma dell’opera (1986) è lo spettacolo di Broadway più lungo di sempre.

Lloyd Webber aveva originariamente pianificato di aprire Cenerentola Al Gillian Lynn Theatre (ex New London Theatre, ribattezzato in memoria del defunto coreografo) Gatto) Ad agosto 2020. Come proprietario di sette sale, durante tutta la pandemia, è stato fortemente contrario ai regolamenti che hanno costretto il teatro a chiudere per molto tempo. Attualmente sono autorizzati a operare con un numero ridotto di persone, ma Lloyd Webber ritiene che senza una produzione completa, le produzioni su larga scala come i suoi musical siano insostenibili.

Gli attivisti della riapertura hanno sottolineato l’impatto economico dell’industria teatrale britannica, che ha guadagnato quasi 1,28 miliardi di sterline di entrate al botteghino da oltre 34 milioni di persone nel 2018. Hanno anche evidenziato la difficile situazione della grande forza lavoro del settore, la maggior parte dei quali sono lavoratori autonomi e quindi particolarmente vulnerabili alla chiusura dei teatri. Gli addetti ai lavori si preoccupano della perdita di competenze e delle difficoltà personali. Lloyd Webber ha chiesto ulteriori sussidi e ha sottolineato che la politica di consentire alle persone di sedersi per poche ore in aereo ma non per due ore a teatro è incoerente.

Ha anche sottolineato le misure di sicurezza del teatro. Nel settembre 2020, ha dichiarato in un’udienza governativa che “crede assolutamente che l’aria nel London Palladium Theatre e in tutti i miei teatri sia più pulita dell’aria esterna”.

Sono stati investiti circa 6 milioni di sterline Cenerentola, Il suo ensemble di 34 attori, ballerini, musicisti e altri richiede un costo enorme. Il costo per mantenere i suoi cinema bui durante il periodo di chiusura esteso è stato di circa 1 milione di sterline al mese e ha affermato che ulteriori ritardi lo costringerebbero a venderli o chiuderli definitivamente. Secondo la Rich List del “Sunday Times”, la ricchezza personale di Lloyd Webber è diminuita di 275 milioni di sterline in un anno ed è attualmente di 525 milioni di sterline, anche se altre fonti ritengono che il suo patrimonio netto sia molto più alto.

Durante la sua carriera, Lloyd Webber ha affrontato polemiche, comprese le affermazioni secondo cui il plagio proveniva da fonti molto diverse come Puccini Estate e Pinker Floyd. Ma la sua originalità complessiva è raramente messa in discussione. don nero, Co-scritto nel 1989 Aspetto dell’amore, Affermando che “Andrew ha più o meno reinventato il musical da solo”.

Nato in una famiglia di musicisti nel 1948 – sua madre è violinista e pianista, suo padre è un compositore e suo fratello è il famoso violoncellista Julian Lloyd Weber – è molto talentuoso È stato a lungo rivelato.Inizia il successo di carriera Joseph e il magico cappotto colorato dei sogni Nel 1968, quando aveva meno di 21 anni; Cenerentola Sarà il suo diciassettesimo musical interamente prodotto.

Molti dei suoi primi successi hanno collaborato con il paroliere Tim Rice, ma ha collaborato con molti scrittori.in modo da Cenerentola Ha scelto il versatile Emerald Fennell, sceneggiatore della BBC uccidi anche La sua commedia ha vinto l’Oscar di quest’anno per la migliore sceneggiatura originale. Giovane donna promettente, Ha anche diretto.

Lloyd Webber (Lloyd Webber) è un collezionista d’arte entusiasta, interessato ai pittori preraffaelliti e vittoriani, tra cui Dante Gabriel Rossetti (Dante Gabriel Rossetti), Edward Burne-Jones e altri. La sua collezione, sufficiente per riempire tutte le sale principali del Royal College di Londra quando è stata esposta nel 2003, ha contribuito a ripristinare la reputazione del genere precedentemente obsoleto (e ad aumentare il prezzo). Un esperto, Christopher Wood, ha scritto della passione di Lloyd Webber per l’arte: “Si dice spesso che Andrew scriva musical per collezionare più dipinti… Il collezionismo è la sua vera ossessione”.

Altri interessi includono un ampio lavoro di beneficenza per la sua Fondazione Andrew Lloyd Webb e altre organizzazioni educative e culturali. È stato nominato cavaliere nel 1992 ed è stato nominato barone Lloyd Webber di West Monton nel 1997, anche se si è ritirato dalla Camera dei Lord nel 2017.

Puoi decidere se Cenerentola Vai alla festa da ballo e se i suoi eccezionali creatori si sono trovati dalla parte sbagliata della legge.

