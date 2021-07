Annuncia il tuo giorno dell’indipendenza finanziaria

Come ci ha ricordato il 4 luglio, vale la pena lottare per l’indipendenza. Il 4 luglio abbiamo celebrato l’annuncio del nostro Paese di libertà dal controllo e dall’influenza britannici. Indipendenza economica significa anche libertà. Come l’indipendenza politica, celebriamo ogni 4 luglio; l’indipendenza finanziaria inizia con una dichiarazione. Ecco come dichiarare, combattere e vincere la giornata dell’indipendenza finanziaria.

Cosa significa indipendenza finanziaria?

Una rapida definizione di indipendenza finanziaria potrebbe essere quella di avere abbastanza ricchezza per vivere una vita comoda senza dover lavorare. In effetti, l’indipendenza finanziaria può significare cose diverse per persone diverse.

Ad esempio, nel sondaggio TD Ameritrade del 2020 sui giovani americani di età compresa tra 15 e 29 anni, il 57% degli intervistati ritiene di essere finanziariamente indipendente perché può esibirsi senza l’aiuto finanziario dei genitori, dei nonni o di altri.

Esistono innumerevoli definizioni di indipendenza finanziaria tra questi due parametri di riferimento. Alcune persone non vogliono affatto dimettersi. Vogliono solo abbastanza soldi per vivere comodamente ed essere in grado di far fronte alle emergenze senza debiti. Per altri, indipendenza finanziaria significa spensieratezza dopo il pensionamento, compresa la libertà di viaggiare, trascorrere del tempo con i membri della famiglia, rilassarsi e godersi “i frutti del proprio lavoro”. Altri pensano che possa mantenersi e fornire aiuto alle loro famiglie che ne hanno bisogno, senza preoccuparsi se possono permettersi l’aiuto o se hanno abbastanza soldi per sostenere le istituzioni e le cause che apprezzano. La tua definizione può includere molti di questi obiettivi.

Non importa cosa significhi per te l’indipendenza finanziaria, a meno che tu non vinca alla lotteria o erediti una fortuna, sarà possibile solo se sei disposto a perseguirla. I padri fondatori sapevano che l’indipendenza degli Stati Uniti non sarebbe stata raggiunta senza lotta. Sapevano che questa battaglia non avrebbe avuto successo senza un piano strategico. Lo stesso vale per l’indipendenza finanziaria.

Il piano di cui stiamo discutendo può aiutarti a costruire il tuo percorso verso l’indipendenza finanziaria. Ma è importante rendersi conto che strategia e prudenza non possono che finire qui. Le responsabilità familiari, la salute, le circostanze personali e il privilegio sociale (o la mancanza di privilegi) svolgono un ruolo importante nel grado di libertà degli individui di accumulare ricchezza e raggiungere l’indipendenza finanziaria. Questo suggerimento è dato in questo spirito, perché è noto che l’ambiente competitivo negli Stati Uniti non è mai stato completamente uguale. Vale la pena celebrare l’indipendenza e la libertà dichiarate il 4 luglio e la vittoria nella guerra rivoluzionaria. Ma gli americani devono anche rendersi conto che esclude la maggior parte dei residenti di questo nuovo paese; il nostro paese sta ancora lottando per sentire e ottenere completa uguaglianza e libertà.

Il tuo piano strategico di indipendenza finanziaria

Così come non esiste una definizione assoluta di indipendenza finanziaria, non esiste un’unica strategia che possa aiutarti a raggiungere l’indipendenza finanziaria. In altre parole, tutti i piani strategici hanno qualcosa in comune. È necessario stabilire obiettivi finanziari, scegliere attività, finanziarie e di altro tipo, è necessario raggiungere i propri obiettivi, decidere la strategia di investimento e le altre strategie che adotteranno e impegnarsi a lottare costantemente per la propria indipendenza finanziaria fino a quando (dato) Duro lavoro e un po’ di fortuna ) È nelle mani.

Obiettivi finanziari

I tuoi obiettivi finanziari sono unici per te. Pensa ai tuoi obiettivi a lungo termine. Vuoi una completa indipendenza finanziaria, libero dal lavoro e poter fare quello che vuoi? O il tuo obiettivo è più moderato? Sei d’accordo con uno stile di vita sostanzialmente indipendente che deve integrare il tuo reddito passivo?

La tua età e la tua situazione finanziaria influenzeranno la tua scelta degli obiettivi. Se hai 20 anni O nei tuoi 30 anni, hai decenni per raggiungere i tuoi obiettivi e la capacità di correre più rischi.A quell’età, potresti anche voler perseguire il cosiddetto FIRE (indipendenza finanziaria, prepensionamento) Strategia, si tratta di una strategia di risparmio e investimento estremo pensata per permetterti di andare in pensione prima del solito. Oppure, come hanno sottolineato gli intervistati nel sondaggio TD Ameritrade, il tuo obiettivo potrebbe essere quello di essere in grado di pagare le bollette ed evitare i debiti.

Se sei più grande, Diciamo tra 50 e 65, Potresti già avere obiettivi di risparmio previdenziale, ma anche se non li hai, hai ancora tempo per pianificare l’indipendenza finanziaria. A seconda dei tuoi obiettivi e delle risorse accumulate, ciò potrebbe comportare strategie di investimento più rischiose per recuperare il tempo perso. Oppure potrebbe essere necessario ridefinire la definizione di comfort pensionistico.

Non importa quali siano i tuoi obiettivi, scrivili. Mettili di fronte a te come un promemoria costante di dove vuoi finire la vita che definisci ed essere finanziariamente indipendente.

risorse

Di quali strumenti (armi) hai bisogno per raggiungere i tuoi obiettivi?Questi possono includere la generazione di entrate risorse Un’ampia varietà-da conto di risparmio o CD A un portafoglio Azioni che pagano dividendi, Obbligazioni (o Fondo obbligazionario), con immobiliare.

La casa è la risorsa più grande di molte persone: può essere una fonte di risorse o utilizzata per Mutuo inverso Per aiutare a finanziare la pensione. Questo non è l’unico modo per investire nel settore immobiliare. L’affitto di una proprietà può generare molto flusso di cassa, ma può richiedere molti investimenti e rischi. REITS (Real Estate Investment Trust) è un altro metodo di investimentoLa pandemia di COVID-19 mostra come gli immobili possono sia diminuire che aumentare in un breve periodo di tempo. Tuttavia, nel lungo periodo, l’immobiliare si è dimostrato un fornitore di ricchezza continua.

Un’altra risorsa per l’accumulo di ricchezza è la creazione e il funzionamento di un’impresa di successo, il cui obiettivo finale non è partecipare direttamente alla gestione quotidiana o vendere l’impresa per ottenere profitti considerevoli.

I beni includono anche beni immateriali come conoscenze e competenze. Non sei nato per conoscere il mercato azionario, affittare immobili o come gestire una piccola impresa. Sei nato con la capacità di imparare, Ricerca, leggi e sperimenta Usa strategie diverse per vedere cosa funziona.

Strategia

Il tuo percorso verso l’indipendenza finanziaria dipende in larga misura dalle tue azioni. Queste sono le cose che devi imparare e fare per raggiungere l’indipendenza finanziaria che definisci.

Inizia con il budget Tenendo conto del reddito e di altre risorse disponibili, consente di pagare le spese di soggiorno e consente di risparmiare e investire quando possibile. Pensa al tuo budget come a una road map per raggiungere l’indipendenza finanziaria. Presta attenzione a dove vanno i soldi ed evita i vicoli ciechi. Taglia i costi il ​​più possibile e crea maggiori risparmi e opportunità di investimento.

Sfrutta al massimo qualsiasi Piano di risparmio previdenziale fornito dal datore di lavoroSe puoi accedervi, o iniziare a passare Irish Republican Army o Ross Irish Republican Army IrishD’altra parte, è importante consentire l’intrattenimento (a meno che non si segua la strategia FUOCO descritta sopra). Basta non esagerare e, soprattutto, non prendere in prestito per l’intrattenimento.

Allo stesso modo, creando un fondo di emergenza per fornire liquidità quando ne hai più bisogno per far fronte a spese impreviste (ma necessarie), così da anticipare situazioni impreviste. Pianifica per eventi imprevisti Questo potrebbe rovinare il tuo piano è essenziale.Non è necessariamente una pandemia; potrebbe essere una malattia, una disoccupazione inaspettata o una crisi economica, come La grande recessione Dal 2007 al 2009.

Infine, formulare una strategia di investimento che sfrutti appieno le forze di mercato. Interesse compostoL’interesse composto è denaro gratuito che aumenterà nel tempo. Impara il più possibile sugli investimenti Ma usa anche la conoscenza che gli altri già hanno.Se l’investimento è una parte importante del tuo piano patrimoniale, trova e usa Consulente per gli investimenti Il prima possibile in questo processo.

perseveranza

Il concetto di “sempre in guardia” nella ricerca della libertà, solitamente attribuito a Thomas Jefferson, può essere applicato anche all’indipendenza finanziaria. La strada verso l’indipendenza finanziaria richiede un impegno a vita nel budget e negli investimenti continui.

È inoltre necessario prestare attenzione alle situazioni che possono portare alla perdita di fondi al fine di utilizzare meglio questi fondi. Oppure questo può comportare l’accumulo di più debiti che puoi gestire.Se senti che sta succedendo, fermati e presta attenzione, e Lavora duro per trovare una soluzione, Che si tratti di consulenza sul debito, consolidamento del debito o vecchie carte di credito di riserva, invece di usarle.

Alla costante ricerca di nuove opportunità e nuovi modi per ottenere il massimo dai tuoi sudati guadagni capitale. La perseveranza richiede anche di imparare Passi per costruire un portafoglio di investimenti redditizio E assicurati di te Riequilibralo regolarmente Fai in modo che si muova verso i tuoi obiettivi finanziari. poi, Regola quando sei vicino alla pensione.

Finalmente indipendente

A volte il successo arriverà da noi in silenzio. Se la tua lotta per l’indipendenza finanziaria è feroce e di lunga durata, potresti finire per fare ciò che fece l’esercito continentale dopo che gli inglesi si arresero a Yorktown il 19 ottobre 1782. Gli storici affermano che a quel punto gli americani avevano effettivamente ottenuto l’indipendenza. Tuttavia, questa battaglia durò per quasi due anni, fino al 3 settembre 1783, quando la firma del Trattato di Parigi pose fine alla guerra.

In altre parole, continua a combattere bene finché non sei sicuro di aver raggiunto gli obiettivi che ti sei prefissato. Proprio come il 4 luglio 1776, l’indipendenza inizia con una dichiarazione, quindi un piano, che include obiettivi, risorse, tattiche e, soprattutto, perseveranza. Un po’ di fortuna non sarà male. E dona generosamente ai tuoi compagni di quella strada. Sia le persone che il Paese hanno bisogno della compagnia e dell’aiuto degli altri.