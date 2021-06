Anthony Fauci: medico americano sotto assedio

Sabato 1 febbraio 2020, verso le 18:45, il dottor Anthony Fauci ha inviato questa e-mail, che potrebbe renderlo uno dei più importanti scienziati pubblici negli Stati Uniti.Questa potrebbe essere la più grande controversia del suo tempo.

“Grazie Christian. Parla al telefono il prima possibile”, ha scritto.

Sebbene la risposta sia innocua, lo sfondo è esplosivo. Christian Anderson, professore di immunologia allo Scripps Institute di La Jolla, in California, ha spiegato a Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, che il virus che ha causato la pandemia di Covid-19 sta mostrando segni di manipolazione nel laboratorio a.

La notizia di Andersen, questa è stata rilasciata questa settimana Una casa del tesoro di 3.000 pagine L’e-mail di Fauci all’inizio della pandemia ha contribuito a sostenere la teoria secondo cui la malattia è iniziata dopo che l’Istituto di virologia di Wuhan è trapelato. Andersen in seguito negò questa teoria.

Gli scambi di e-mail hanno esacerbato le affermazioni sulla possibilità che Fauci sminuisca pubblicamente le perdite di laboratorio, anche nelle conversazioni con altri scienziati sui suoi potenziali vantaggi.

Ora, il soprannominato “Medico americano” sta affrontando richieste di dimissioni e una serie di critiche da parte della destra, perché insiste sul fatto che la radice dell’epidemia potrebbero essere animali selvatici, non laboratori cinesi.

“Ci sono molte domande a cui il dottor Fauci deve rispondere”, ha detto Donald Trump, l’ex presidente di cui Fauci era consigliere, dopo che l’e-mail è stata rilasciata. I sostenitori di Trump sono andati oltre, molti dei quali hanno accusato Fauci di esagerare la gravità dell’epidemia. Il senatore repubblicano Josh Hawley del Missouri ha esortato Fauci a dimettersi venerdì.

Cosa devo confutare a volte? [Trump] Ha detto che era perché quello che ha detto era sbagliato. .. io non sono un nemico, voglio solo dire la verità

Lo stesso Fauci ha ammesso di essere preoccupato. Tuttavia, non si tratta di controbattere, ma delle sue opinioni sugli Stati Uniti. “Mi fa preoccupare per la sua valutazione di questo paese”, ha detto al Financial Times.

“L’e-mail mostra che qualcuno valuta sempre i dati man mano che si sviluppano. Ma le persone estraggono selettivamente le e-mail per distorcere la realtà”.

L’ottantenne Fauci è uno dei medici più famosi e rispettati degli Stati Uniti.

Da Ronald Reagan, ha fornito consigli a tutti i presidenti e si è guadagnato una reputazione nella comunità scientifica per il suo lavoro sull’HIV negli anni ’80, quando era il primo gruppo Uno dei medici pubblici che ha lanciato l’allarme su una strana nuova malattia riscontrato nell’omosessualità. Ha contribuito a cambiare il modo in cui vengono eseguiti i test medici, consentendo a più persone di avere accesso a trattamenti potenzialmente salvavita, guadagnandosi così il rispetto degli attivisti gay.

“Tony ha completamente cambiato il modo in cui vengono condotti gli studi clinici sull’HIV”, ha affermato Michael Osterholm, direttore del Center for Infectious Disease Research and Policy presso l’Università del Minnesota e vecchio amico di Fauci. “È un ottimo medico, ma è anche un leader naturale che sa come portare a termine i compiti”.

Fauci ha svolto un ruolo importante nella risposta degli Stati Uniti alla SARS, alla sindrome respiratoria mediorientale e all’Ebola nel 2014-16, quando i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie sono stati presi di mira per la sua risposta.

“C’è stato un tempo in cui il CDC è stato attaccato ingiustamente”, ha detto Tom Frieden, allora direttore del CDC. “In quella situazione, molte persone starebbero a guardare e si accalcherebbero persino in silenzio, ma Tony ha fatto l’opposto. Ha difeso noi internamente e si è difeso per noi in pubblico. È un uomo”.

Fauci è sempre stato uno dei volti più importanti nella risposta degli Stati Uniti alla nuova epidemia di polmonite da corona. È noto per le sue frequenti apparizioni in televisione, dove discute la gravità della pandemia con un linguaggio semplice e un ampio accento newyorkese.

È disposto a confutare le affermazioni di Trump, come l’affermazione che il Covid-19 è simile all’influenza, che gli ha conquistato un gran numero di fan.

I cartelli dei giardini a Washington, DC e altrove recitano: “Grazie, dottor Fauci.” A febbraio, il suo tasso di approvazione era del 60%, leggermente superiore a quello del presidente Joe Biden, che ora è il principale consigliere medico.

Rispettati

Tuttavia, altri credono che stia indebolendo Trump per ragioni politiche. Paul Mango, vice capo di gabinetto del dipartimento della salute dell’amministrazione Trump, ha dichiarato: “Tony Fauci è un brav’uomo e un grande scienziato, ma sfortunatamente si è ritratto come una figura politica, il che gli ha fatto perdere la sua credibilità”.

Fauci ha smentito: “A volte devo confutare qualcosa [Trump] Ha detto che era perché quello che ha detto non era corretto. Per questo motivo, sembra che ci siano persone radicali in giro che pensano che io sia il nemico. Non sono un nemico, voglio solo scoprire la verità. “

Ciò che è minacciato ora è la sua reputazione di dire la verità.

È accusato di aver aiutato a finanziare la ricerca sui rischi nel laboratorio di Wuhan attraverso una sovvenzione di 600.000 dollari del National Institutes of Health per la ricerca sul coronavirus dei pipistrelli. I suoi critici affermano che insiste sul fatto che l’origine della malattia potrebbe provenire da animali selvatici, il che non è tanto un riflesso delle prove quanto è il suo desiderio di proteggere la propria istituzione.

Fauci Dillo al Financial Times Crede ancora che la “possibilità schiacciante” sia che il virus Sars-Cov-2 venga trasmesso dagli animali all’uomo.

Ma ha anche ammesso che parte del lavoro svolto dal laboratorio di Wuhan utilizzando i fondi NIH potrebbe violare gli standard di sicurezza, anche se ha affermato che la responsabilità è della ONG Eco-Health Alliance, che svolge questo lavoro.

“Dovremo guardare indietro”, ha detto delle accuse secondo cui parte del lavoro sul coronavirus è stato svolto a un livello di biosicurezza di livello 2, più o meno equivalente al lavoro svolto nello studio di un dentista. “Ma questo è qualcosa che l’Eco-Health Alliance dovrebbe monitorare”.

L’Eco-Health Alliance non ha risposto a una richiesta di commento.

Fauci ha continuato a rispondere alle e-mail di professionisti, giornalisti e pubblico fino a tarda notte. “Posso dormire per quattro ore adesso”, ha detto.

Gli amici temono che di fronte a un lavoro così difficile e alle continue minacce di attacchi dei sostenitori di Trump, possa presto decidere di ritirarsi dalla vita pubblica. Ma ha insistito sul fatto che questo non sarebbe accaduto.

“Non ho mai pensato di mollare”, ha detto. “Quando abbiamo determinato questo focolaio e l’abbiamo distrutto, ero stufo”.