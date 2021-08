“Anti-Aging Freak” guadagna 817 milioni di dollari dalle azioni calde del Giappone

Reuters

I dati mostrano che la soppressione della tecnologia, dell’istruzione e del settore immobiliare da parte di Pechino ha causato turbolenze sul mercato. Le azioni cinesi quotate negli Stati Uniti il ​​mese scorso hanno raggiunto un record in dollari USA. Dall’apice della crisi finanziaria globale nel 2008, queste preoccupazioni hanno innescato il più grande calo mensile delle ricevute di deposito americane o degli ADR relativi alla Cina, ma l’effetto a catena è stato un enorme aumento delle transazioni. La piattaforma di OTC Markets Group è ampiamente utilizzata per scambiare ADR di società come Tencent e Alibaba.Secondo i dati forniti dal gruppo a Reuters, il volume medio giornaliero delle transazioni è salito a 43.776 transazioni, un record di 2,14 milioni di dollari.

