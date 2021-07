AO World nel Regno Unito segna un buon inizio d’anno, con dettagli sui piani di espansione Reuters

La società quotata a Londra intende investire più denaro nel marketing per soddisfare questa domanda e ha stanziato 30 milioni di sterline per quest’anno e altri 30 milioni di sterline sono dedicati all’aggiornamento del suo sistema di supporto, ha affermato.

Ha detto che spera di più che raddoppiare la sua scala nei prossimi cinque anni e di operare in cinque paesi, compresi i suoi mercati esistenti nel Regno Unito e in Germania.

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.