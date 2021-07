App Didi sospesa in Cina per protezione dati Reuters

La società è stata fondata da Will Cheng nel 2012 e ha già ricevuto indagini normative sulla sicurezza e sui permessi operativi in ​​Cina.

Didi, che fornisce servizi in Cina e in più di 15 altri mercati, raccoglie ogni giorno enormi quantità di dati mobili in tempo reale. Utilizza alcuni dati per la tecnologia di guida autonoma e l’analisi del traffico.

Due giorni dopo l’inizio delle negoziazioni di Didi alla Borsa di New York, il CAC ha annunciato venerdì che stava indagando su Didi per proteggere “la sicurezza nazionale e l’interesse pubblico”.

Il National Internet Information Office della Cina () ha dichiarato sui suoi social media di aver ordinato a Didi di apportare modifiche per conformarsi alle normative cinesi sulla protezione dei dati. Non ha specificato la natura delle violazioni di Didi.

