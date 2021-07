Apple vince la battaglia sulla privacy in Cina

Il tentativo delle aziende tecnologiche cinesi di eludere la politica sulla privacy di Apple è stato soffocato nella sua infanzia.Questa è una grande vittoria per i produttori di iPhone in quanto è vista come una minaccia alla loro promozione della privacy globale.

Il gruppo tecnologico guidato da Baidu, Tencent e la società madre di TikTok ByteDance ha collaborato con due gruppi affiliati a Pechino per creare un nuovo metodo di tracciamento pubblicitario per iPhone chiamato CAID, anche se si rifiutano di consentire alle app di utilizzare l’ID ufficiale di Apple. chiamato IDFA.

CAID è stato sviluppato lo scorso anno ed è stato sottoposto a test pubblici per diversi mesi prima del rilascio previsto per la fine di marzo.Dopo il Financial Times Segnala la sua esistenza A metà marzo, gli esperti di tecnologia pubblicitaria ritenevano che questo tentativo rappresentasse una seria minaccia per le regole globali sulla privacy di Apple e per il suo giro d’affari da 50 miliardi di dollari in Cina.

Il consulente Eric Seufert ha affermato che un tentativo concertato ha messo Apple in una “posizione impossibile”. Ha detto che Apple dovrà scegliere tra rifiutare il CAID, rischiare di far arrabbiare Pechino o prendere la decisione imbarazzante di consentirlo e ammettere che il paese più popoloso del mondo si attiene a regole diverse.

“Apple sta affrontando un disastro”, ha scritto su Twitter.

Poco dopo, Apple ha chiarito la sua posizione rifiutandosi di aggiornare diverse applicazioni cinesi che includevano CAID nei suoi aggiornamenti software nel suo App Store.

Diverse persone nella Cina continentale e a Hong Kong hanno affermato che dopo questi rifiuti, il CAID ha perso rapidamente supporto e l’intero progetto non è riuscito a ottenere trazione.

“Questa è una chiara vittoria per Apple e una vittoria per la privacy dei consumatori, perché i giganti della tecnologia cinese sono costretti a fare marcia indietro e a rispettare le regole di Apple”, ha affermato Rich Bishop, CEO di AppInChina, uno dei principali editori di software internazionali in Cina. .

Alex Bauer, responsabile del marketing di prodotto presso Adtech Group Branch, ha aggiunto: “L’ecosistema delle applicazioni cinesi sta utilizzando collettivamente il CAID per attirare i tori. La teoria è che Apple non può vietare tutte le principali applicazioni sul mercato”.

“Apple li chiama bluff e, prima che il consorzio ottenga un vero slancio, sembra aver riaffermato il suo controllo sulla situazione attaccando i primi utenti”.

ByteDance non ha risposto a una richiesta di commento. Tencent e Baidu hanno rifiutato di commentare. Apple non ha menzionato specificamente il CAID, ma ha ribadito che i suoi “termini e linee guida dell’App Store si applicano anche a tutti gli sviluppatori in tutto il mondo” e “le applicazioni che ignorano le scelte dell’utente verranno respinte”.

Sebbene il CAID sia guidato dalla China Advertising Association di 2.000 membri e dalla China Academy of Information and Communications Technology, un istituto di ricerca direttamente sotto il Ministero dell’Industria e dell’Information Technology, non è chiaro se questi gruppi abbiano un sostegno sufficiente a Pechino.

Questi gruppi inoltre non sanno se CAID viola le politiche di Apple e gli Stati Uniti e l’estero stanno esaminando le sue aree grigie.

I portavoce di alcune aziende coinvolte in questo lavoro hanno dichiarato di ritenere che CAID abbia il sigillo di approvazione di Apple e che il sito Web di CAA contenga ancora informazioni su CAID, compresi i moduli di domanda.In precedenza hanno dichiarato al Financial Times che sta “comunicando attivamente” con il gigante della tecnologia .

Se il CAID prende slancio e ottiene il pieno sostegno di Pechino, la risposta potrebbe essere diffusa. Una persona che ha familiarità con la strategia CAA ha affermato che l’organizzazione sta ancora sviluppando un identificatore Android chiamato OID, ma CAA vuole prima testare le acque nel mercato iPhone più piccolo.

Bishop ha affermato che se l’azienda cinese ora rispetta le regole di Apple, potrebbe supportare gli annunci di ricerca, l’attività pubblicitaria dell’App Store di Apple e gli sviluppatori possono pagare per rendere le loro app il primo risultato di una determinata parola chiave. Il servizio ha una storia di quasi cinque anni negli Stati Uniti, ma è stato lanciato solo in Cina il mese scorso. “Questo è uno dei pochi modi per localizzare con precisione gli utenti iOS cinesi”, ha affermato.