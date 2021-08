Apre l’offerta per una società di private equity a Sainsbury-Sunday Times

L’8 gennaio 2020, ho visto l’insegna di Sainsbury’s in una filiale di un supermercato a Londra, in Inghilterra. REUTERS/Toby Melville/File Photo

22 agosto (Reuters)-Le società di private equity circondano il gruppo di supermercati britannico Sainsbury’s (SBRY.L) Secondo il rapporto “Sunday Times”, in vista di un possibile lancio di offerte per oltre 7 miliardi di sterline (9,53 miliardi di dollari USA).

Il gigante americano delle acquisizioni Apollo (APO.N) Si dice che sia la regola dei gruppi di supermercati e dei giornali Rapporto.

Il rapporto afferma che è ancora in fase di negoziazione per unirsi al consorzio guidato da Fortress per fare un’offerta per Morrison.Qualsiasi partecipazione alla transazione potrebbe impedire la mossa di Sainsbury, aggiungendo che l’interesse di Apollo in Sainsbury è esplorativo. .

Morrison (MRW.L) Giovedì ha detto che il suo consiglio di amministrazione raccomanderebbe all’unanimità al gruppo di private equity statunitense CD&R di proporre un prezzo di 7 miliardi di sterline a un prezzo di 285 pence per azione e abbandonare la precedente proposta di un consorzio guidato da SoftBank per offrire 6,7 miliardi di sterline. (9984.T) Possedere una fortezza. Per saperne di più

(1 USD = 0,7342 sterline)

Reportage di Kanishka Singh a Bangalore; Montaggio di Daniel Wallis

