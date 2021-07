Arabia Saudita contro gli Emirati Arabi Uniti contro l’accordo OPEC+ Reuters

Mentre Riyadh compete per il capitale straniero per diversificare la sua economia e stare lontano dal petrolio, l’Arabia Saudita ha anche iniziato a sfidare la posizione dominante degli Emirati Arabi Uniti come centro commerciale e turistico della regione.

Abu Dhabi è stata liberata dalla guerra in Yemen nel 2019 ed è stata gravata da Riyadh. L’Arabia Saudita ha preso l’iniziativa quest’anno per porre fine alla sua disputa con il Qatar, nonostante la riluttanza dei suoi alleati arabi.

L’alleanza regionale tra l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti per proiettare il potere in Medio Oriente e oltre – l’uso coordinato dell’influenza finanziaria e del potere militare nello Yemen – si è allentata quando sono emersi interessi nazionali.

Il principe Abdulaziz ha sottolineato il “sacrificio” di Riyadh nei tagli volontari, dicendo che nessun Paese dovrebbe usare un mese come punto di riferimento, aggiungendo che esiste un meccanismo per sollevare obiezioni e che “la selettività è difficile”.

Lo stallo potrebbe rinviare i piani per aumentare l’offerta di petrolio fino alla fine dell’anno per raffreddare i prezzi del petrolio.

© Reuters.Foto del file: Il principe Abdulaziz, ministro dell’Energia dell’Arabia Saudita, ha tenuto un discorso tramite un collegamento video alla riunione di emergenza virtuale dei paesi OPEC e non OPEC a Riyadh, in Arabia Saudita, dopo lo scoppio della malattia del coronavirus (COVID-19)

