Ark Innovation Fund di Cathie Wood: è giusto essere brevi?

Per coloro che sono a corto di investimenti di Ark in stock option guidate dall’innovazione, potrebbe presto esserci un nuovo ETF che consentirà agli investitori di venderli allo scoperto.

Tuttle Capital Management, una piccola società di fondi con 10 ETF e 228 milioni di dollari in fondi in gestione, ha richiesto il lancio dello Short ARKK ETF con il codice azionario SARK. Secondo i documenti presentati alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, il fondo cercherà di monitorare la performance inversa dell’ETF Ark Innovation da 23 miliardi di dollari attraverso contratti di swap.

Gli ETF inversi esistono da molto tempo, ma la maggior parte di essi scommette su indici a grande capitalizzazione o settori specifici, piuttosto che su portafogli gestiti attivamente come Ark. “Per quanto ne so, questo è senza precedenti”, ha affermato Ben Johnson, capo della ricerca per Morningstar Global Exchange Traded Funds.

Questa non è la prima volta che Wall Street ha infranto le regole per capitalizzare il crescente interesse (rialzista o ribassista) degli investitori in Ark e il suo amministratore delegato di selezione titoli Cathie Wood.

All’inizio di quest’anno, le grandi banche di investimento hanno iniziato a emettere note strutturate relative agli ETF che la società gestisce attivamente.Questi titoli di debito comportano complesse operazioni in derivati ​​e promettono di partecipare al reddito delle attività correlate in una certa misura, ma forniscono un certo grado di protezione dai ribassi. Sono tradizionalmente collegati a singoli titoli o indici come lo Standard & Poor’s 500 Index.

Quando si richiede l’ETF ARKK a breve termine, l’Ark Fund sta cercando di riprodurre la sua eccezionale performance dell’anno scorso. Ad esempio, l’ETF Ark Innovation è aumentato di circa il 150% nel 2020, diventando uno degli ETF con le migliori prestazioni quell’anno. È sceso del 24% dal suo picco di febbraio ed è sceso del 4,4% finora quest’anno.

Alcuni investitori ritengono che le forti scommesse di Wood su titoli tecnologici ad alta quota come Tesla e Square abbiano reso il portafoglio di investimenti del fondo troppo costoso e rischioso.Titoli ciclici più economici che hanno beneficiato della ripresa post-popolare.

Ark non ha risposto a una richiesta di commento.

Anche se gli investitori erano scettici sulla preferenza di Wood per i titoli innovativi,, L’acquisto di un ETF Anti-Arca potrebbe non essere l’approccio più saggio. Chi non ama il Fondo Arca non può comprarli. Lo shorting può comportare più rischi che potenziali ricompense.

Johnson di Morningstar ha dichiarato: “È molto improbabile che questi fondi trarranno profitto da queste convinzioni ribassiste vendendo allo scoperto”, ha affermato Johnson di Morningstar, “il lato positivo è limitato e il miglior rendimento che puoi ottenere è il tuo investimento. Rendimento del 100%, questo assumendo che ARK metterà in atto il suo portafoglio di investimenti, cosa che non accadrà. D’altra parte, il peggio che può accadere è se Ark passa un altro anno come l’anno scorso. Verrai sicuramente bruciato.

Tuttavia, gli scettici dell’Arca stanno già prendendo in prestito azioni e vendendo allo scoperto. I dati di FactSet mostrano che lo short equity di Ark Innovation ETF è aumentato dal 2% all’inizio dell’anno a quasi il 10% del totale delle sue azioni in circolazione.

Molti investitori non istituzionali stessi non hanno la capacità o i canali per vendere allo scoperto azioni o ETF e Tuttle Capital Management vede qui delle opportunità. L’amministratore delegato della società, Matt Tuttle, ha dichiarato a Barron’s in una e-mail: “Ovviamente, c’è un crescente interesse nel cortocircuitare tecnologie non redditizie. L’obiettivo è investire in Creators che creino strumenti per esprimere opinioni”.

Il piano ETF ARKK a breve termine appena presentato addebita lo 0,75% delle spese operative, riflettendo il rapporto spese di Ark Innovation ETF. Rispetto ai semplici fondi inversi che tracciano indici azionari o materie prime, questo fondo potrebbe avere più difficoltà a tornare all’esatto reciproco delle prestazioni di innovazione di Ark. Johnson ha dichiarato: “Ciò su cui scommetti è un obiettivo mobile. In teoria, ci saranno alcuni così facendo, il grado di slittamento.”

A dire il vero, lo Short ARKK ETF è ancora in fase di applicazione. Dato che il fondo è il primo del suo genere, la SEC potrebbe non approvarlo.

Scrivere a Evie Liu in evie.liu@barrons.com