Arrestato in Svizzera uno dei principali partecipanti alla frode fiscale tedesca “cum-ex”

L’avvocato di Berger, Kai Schaffelhuber, ha affermato che il suo cliente era innocente e non credeva che l’estradizione avrebbe avuto successo. “La Svizzera non è stupida”, ha detto.

L’Ufficio federale di giustizia ha dichiarato in una dichiarazione via e-mail: “Durante il suo interrogatorio, questa persona ha annunciato di essersi opposta all’estradizione in Germania”.

Questo scandalo, noto come “cum-ex”, è stato il più grande caso di frode in Germania dopo la guerra e ha coinvolto un piano di compravendita di azioni che, secondo le autorità, è costato ai contribuenti miliardi di euro.

FRANCOFORTE (Reuters)-Le autorità tedesche e svizzere hanno detto venerdì che Hanno Berger è stato accusato di aver giocato un ruolo chiave in anni di frode fiscale e che era stato arrestato in esilio in Svizzera.

