Asia Television Holdings (00707.HK) e Tao Shi hanno firmato un memorandum di cooperazione per costruire una piattaforma multimediale in streaming intelligente-shareandstocks.com

Data: 25 luglio 2021 alle 13:38

[Agenzia di stampa Caihua]ATV Holdings (00707.HK) ha annunciato volontariamente che dopo l’orario di negoziazione del 23 luglio 2021, la società e il gruppo Tao Shi hanno stipulato un memorandum di cooperazione non legalmente vincolante. Il sistema operativo mobile Yu è stato lanciato nel Progetto di cooperazione della Grande Cina, tra cui: combinare lo sviluppo del business di entrambe le parti, creare una piattaforma multimediale di streaming intelligente, fornire agli utenti di lingua cinese un’esperienza utente di prima classe, in modo da ottenere la trasformazione di successo di ATV; e sviluppo congiunto del mercato , Ottieni più progetti di qualità, ecc.

Secondo il memorandum, le due parti intendono cooperare al progetto di atterraggio del sistema operativo mobile Sailfish nella Grande Cina.Il contenuto specifico della cooperazione include:

1. Le due parti si adopereranno per integrare il sistema operativo Sailfish e lo sviluppo commerciale di ATV per creare una piattaforma multimediale di streaming intelligente, basata su dispositivi hardware e sistemi operativi, per fornire supporto per l’aggregazione della piattaforma e la migrazione tecnologica e per utilizzare il programma ATV di qualità funziona come benedizione di base, per fornire agli utenti di lingua cinese un’esperienza utente di prima classe, in modo da realizzare la trasformazione di successo di ATV;

2. Le due parti coopereranno a lungo termine, vigorosamente e strettamente per espandere congiuntamente gli affari ed estendere l’industria, dare pieno gioco ai loro vantaggi complementari in sinergia industriale, mercato dei capitali, investimenti e finanziamenti, ecc., Esplorare congiuntamente il mercato, ottenere più progetti di alta qualità ed esplorare maggiori margini di sviluppo; e

3. Le due parti convengono di istituire un gruppo di lavoro congiunto per i suddetti contenuti e modalità di cooperazione, comunicare strettamente, cooperare tra loro e portare avanti congiuntamente i lavori (collettivamente denominati “l’impresa”).

Il sistema operativo Sailfish ha origine dal sistema Nokia Meego ed è un sistema operativo mobile realmente indipendente da Google Android e Apple iOS, con soluzioni applicative mature e standard leader del settore.

Borsa di Hong Kong originale

leggi di più