ASOS nel Regno Unito venderà abbigliamento Topshop nel negozio Nordstrom negli Stati Uniti – shareandstocks.com

12 luglio (Reuters)-Il rivenditore di moda online britannico ASOS (ASOS.L) L’abbigliamento Topshop sarà venduto a Nordstrom (JWN.N) La società ha dichiarato lunedì di aver creato una joint venture con la catena di grandi magazzini per attirare più clienti americani e canadesi.

La Nordstrom con sede negli Stati Uniti acquisterà quote di minoranza nei marchi Topshop, Topman, Miss Selfridge e HIIT a un prezzo non divulgato, che ASOS ha acquisito dai manager del fallito Arcadia Group per $ 364 milioni all’inizio di quest’anno.

ASOS, che vende moda per i ventenni, ha affermato che manterrà il controllo operativo e creativo su questi marchi. Ha aggiunto che la joint venture ha anche aperto la strada a una più ampia cooperazione con Nordstrom per approfondire la presenza di ASOS in Nord America.

“Con la sua vasta conoscenza dei consumatori statunitensi e l’impareggiabile influenza nordamericana, Nordstrom è il partner giusto per aiutare ASOS ad accelerare la crescita dei nostri marchi Topshop e ASOS in questo mercato critico”, ha affermato Nick Beighton, CEO di ASOS.

ASOS ha dichiarato che Nordstrom sarà il primo partner di vendita al dettaglio dell’azienda britannica e cercherà di lanciare il suo marchio su Nordstrom.com e selezionare negozi al dettaglio.

Reportage di Sachin Ravikumar a Bangalore; montaggio di Shailesh Kuber

