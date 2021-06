Assicurazione Kayman

L’assicurazione Keyman, nota anche come assicurazione per le persone chiave o per le persone chiave, può aiutare a proteggere finanziariamente l’azienda se un individuo vitale per l’azienda muore o diventa disabile permanente. Questo è importante considerando che il 71% delle piccole imprese fa affidamento solo su una o due persone per supervisionare le operazioni quotidiane. L’assicurazione Keyman può anche essere necessaria quando si esegue un Contratto di vendita Se un partner muore, la proprietà dell’azienda viene trasferita.

Punti chiave Keyman o Key Person Insurance mira a fornire protezione alle persone chiave in un’organizzazione aziendale che danno un contributo significativo al loro reddito.

Per le polizze assicurative per persone chiave, i beneficiari sono generalmente aziende, non individui.

Le polizze assicurative Keyman possono essere a vita oa vita, a seconda delle preferenze della compagnia. Può anche assumere la forma di un’assicurazione invalidità.

Cos’è l’assicurazione Cayman?

L’assicurazione Keyman è un tipo specifico di polizza assicurativa rivolta principalmente alle piccole imprese. Queste politiche sono progettate per compensare le aziende quando una persona chiave muore o diventa disabile e non può più svolgere le proprie funzioni.

Una persona chiave di solito si riferisce a chiunque le cui capacità e/o conoscenze diano un contributo significativo ai ricavi e alla redditività dell’impresa. Questo può includere:

Imprenditore o socio

Membri del team di leadership esecutiva

Il miglior venditore

L’assicurazione Keyman è essenzialmente uno strumento di gestione del rischio. Se la persona chiave muore o diventa disabile, la polizza può fornire fondi per continuare le operazioni quotidiane, estinguere i debiti insoluti e/o reclutare sostituti adeguati.

In una polizza assicurativa per persone chiave, l’azienda è solitamente il principale beneficiario ed è responsabile del pagamento dei premi.

Di quanta assicurazione Keyman ho bisogno?

Non esiste una formula precisa per determinare quanta assicurazione per le persone chiave è necessaria. Il numero finale può dipendere da molti fattori, tra cui:

Dimensioni dell’impresa e numero di dipendenti

Quanto reddito o reddito genera l’assicurato per l’attività

Quanto debito ha la società in sospeso

Quanto potrebbe costare assumere e formare sostituti per le persone chiave?

Se la persona chiave muore, l’azienda continuerà a operare?

Ad esempio, se possiedi un’azienda familiare fondata dai tuoi genitori, potrebbe essere necessario acquistare una polizza assicurativa più ampia per garantire che l’attività possa continuare quando uno o due di loro muoiono.D’altra parte, se corri a Ditta individuale E non ci sono dipendenti, quindi potrebbe solo essere necessario dotarsi di un’assicurazione sufficiente per ripagare eventuali debiti rimanenti dovuti dall’azienda.

Appunti Se acquisti un’assicurazione personale chiave per fornire protezione ai tuoi dipendenti, il dipendente deve accettare per iscritto.

Assicurazioni Keyman e prestiti alle piccole imprese

Una delle funzioni principali dell’assicurazione per le persone chiave è quella di fornire protezione alle persone chiave nell’organizzazione aziendale.Ma può avere anche altri usi, anche come garanzia Amministrazione delle piccole imprese prestito. SBA non fornisce prestiti direttamente, ma fornisce garanzie a istituti di credito autorizzati.

Pertanto, quando fornisce garanzie sui prestiti per i proprietari di piccole imprese, SBA ha molti requisiti assicurativi che devono essere soddisfatti.Ad esempio, se sei interessato a un prestito SBA 7(a), potresti dover acquistare una polizza assicurativa sulla vita chiave quando il prestito non è completamente garantito da altri tipi GaranziaQuando l’attività è una ditta individuale, una società a responsabilità limitata unipersonale o si basa in altro modo sulla partecipazione attiva di un proprietario, questo requisito si applica a un prestito di 7(a) 350.000 USD o più.

Assicurazione Keyman e contratto di vendita e acquisto

Un contratto di vendita (o vendita) specifica come trasferire l’interesse di proprietà di un’azienda da una persona all’interno dell’azienda a un’altra. Ad esempio, supponi di gestire un’attività con un amico di lunga data, ma prevedi di andare in pensione prima che vada in pensione. Puoi redigere un contratto di vendita e acquisto che delinei cosa accadrà alla tua quota di attività una volta che sarai pronto a partire.

Una polizza assicurativa per persone chiave può essere utilizzata nel contratto di vendita e acquisto per garantire che ciascun comproprietario sia protetto in caso di problemi con l’altra parte. Ad esempio, se muori, i tuoi comproprietari possono utilizzare i proventi della polizza assicurativa dell’uomo chiave per acquistare una quota della tua attività. Ciò consente agli affari di continuare dopo che te ne sei andato.

Limitazioni dell’assicurazione Keyman

Sebbene questa assicurazione possa coprire una serie di situazioni, in alcuni casi non è applicabile. Ad esempio, l’assicurazione per le persone chiave non include:

Persone chiave che hanno lasciato la tua azienda per lavorare per un concorrente

Non dipendenti, compresi Contraente indipendente Independent

Dipendenti che non sono importanti per le entrate o le operazioni aziendali

Inoltre, deve esistere un interesse assicurabile affinché l’assicurazione per le persone chiave sia necessaria e utile. Se la perdita di qualcuno non causa potenziali perdite economiche all’azienda, potresti non essere in grado di ottenere una polizza assicurativa.

Come acquistare l’assicurazione Keyman

Se sei interessato all’acquisto di una polizza assicurativa per persone chiave per la tua attività, devi prima porre alcune domande importanti, tra cui:

L’assicurazione deve coprire la morte, l’invalidità o entrambe?

Nella tua situazione, quanti dati chiave è necessario e appropriato riportare?

Questa polizza sarà inclusa nel contratto di compravendita?

In caso di decesso dell’assicurato chiave, come verrà utilizzato il ricavato?

Se assicuri un dipendente, quel dipendente è d’accordo o può essere d’accordo?

sì Assicurazione sulla vita o Assicurazione sulla vita intera Una scelta migliore?

Ci sono molte aziende che forniscono un’assicurazione sulla vita chiave e un’assicurazione sulla disabilità delle persone chiave. Quando si confrontano le società, considerare il tipo di assicurazione che offrono (ad esempio, vita a termine, vita permanente, invalidità), l’importo dell’assicurazione disponibile e i premi stimati che si potrebbero pagare. Può anche essere utile parlare con un agente assicurativo specializzato in tali polizze.

importante I premi assicurativi Keyman pagati dalle imprese non sono generalmente deducibili dalle tasse come spese aziendali.

Linea di fondo

Cifre chiave Le polizze assicurative possono aiutare a fornire protezione finanziaria alla tua azienda. Prima di acquistare una polizza assicurativa, leggila attentamente per capire cosa è coperto e cosa no. Tieni presente che quando si verifica un cambiamento di personale nella tua attività, potresti dover aggiornare la tua copertura di conseguenza.