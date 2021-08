Assicurazione per i proprietari di abitazione e assicurazione per gli inquilini: qual è la differenza?

Share it

Sia che tu affitti una casa o possieda la tua casa, la tua proprietà e il suo contenuto dovrebbero essere protetti da un’assicurazione. Per chi possiede una casa, Assicurazione per i proprietari di abitazione Può coprire la casa e il suo contenuto. Se la casa viene affittata, Il proprietario assicurerà la proprietà, E l’inquilino sarà responsabile dell’assicurazione degli oggetti in casa.

Assicurazione per i proprietari di abitazione e assicurazione per gli inquilini

Che sia il proprietario di casa o Assicurazione inquilino Sono richiesti pagamenti regolari, di solito mensili o pagamenti forfettari, e la polizza assicurativa deve avere una buona reputazione per pagare il sinistro. Salvo diversa indicazione in polizza, entrambi richiedono il pagamento della franchigia del sinistro.

Punti chiave L’assicurazione per i proprietari di abitazione copre l’edificio effettivo (e le strutture correlate come i garage) in cui vivi.

Con l’assicurazione dell’inquilino, il proprietario dovrebbe coprire l’edificio e la tua assicurazione coprirà la tua proprietà personale.

Quando si richiede un mutuo, la maggior parte degli istituti di credito richiederà di acquistare un’assicurazione per i proprietari di abitazione.

L’assicurazione del locatario viene acquistata dal locatario e viene utilizzata per assicurare la proprietà personale e le responsabilità di proprietà del locatario, non le responsabilità del proprietario.

Assicurazione per i proprietari di abitazione

La polizza assicurativa del proprietario della casa viene acquistata dal proprietario della casa. L’importo dell’assicurazione di solito include il costo della sostituzione della casa in caso di perdita totale e dei beni personali in essa contenuti, come mobili, elettrodomestici, vestiti, gioielli e stoviglie. Se il costo di ricostruzione della casa è di $ 200.000 e il costo di sostituzione degli elementi della casa è di $ 150.000, il proprietario della casa che vuole coprire tutto deve assicurare la proprietà almeno $ 350.000.

Assicurazione inquilino

L’assicurazione dell’inquilino si applica agli occupanti che non sono proprietari della proprietà Ma vogliono proteggere i loro effetti personali a casa o sulla proprietà. L’inquilino deve essere consapevole che se la casa viene danneggiata o distrutta, la polizza assicurativa del proprietario della casa non copre loro e i loro effetti personali.La polizza assicurativa dell’inquilino risarcirà l’inquilino Costo di sostituzione Proprietà smarrita o danneggiata all’interno della proprietà. Può essere esteso anche ai veicoli, compresi gli oggetti rubati dalla tua auto o le biciclette rubate mentre lavori.

Gli affittuari non devono presumere che l’assicurazione del proprietario copra tutti gli oggetti che possiedono nella casa in affitto o nella proprietà in affitto.

Linea di fondo

Salvo circostanze particolari, il proprietario non è obbligato ad assicurare la sua proprietà, ma il proprietario con un mutuo Di solito è necessario acquistare una polizza assicurativa. I proprietari di solito richiedono agli inquilini di acquistare la propria assicurazione per gli inquilini nel contratto di locazione. Quando si utilizza l’assicurazione dei proprietari di case per assicurare beni più importanti, il costo potrebbe essere superiore all’assicurazione del leasing. La maggior parte delle polizze assicurative dei proprietari di case e degli inquilini ha anche un’assicurazione di responsabilità civile associata.