Assistenza didattica per attivi e riservisti

Se sei un soldato attivo o di riserva, potresti avere diritto all’assistenza educativa. Se sei sposato, anche il tuo coniuge potrebbe essere idoneo. Questo articolo spiega le nozioni di base e fornisce collegamenti ufficiali a ciascun ramo del servizio.

Punti chiave Ci sono una varietà di programmi di assistenza finanziaria disponibili per il personale militare attivo, i membri della Guardia Nazionale e i riservisti.

Il programma di assistenza alle lezioni militari del Dipartimento della Difesa può fornire fino a $ 4,500 in tasse scolastiche e tasse di corso specifiche per le scuole accreditate ogni anno.

Il programma di ricarica del Department of Veterans Affairs pagherà tasse aggiuntive per i membri del servizio qualificati che non sono completamente coperti dal programma di assistenza alle tasse.

Anche i coniugi del personale militare in servizio attivo possono beneficiare di più programmi di assistenza finanziaria.

I membri del servizio possono anche richiedere sovvenzioni e prestiti federali e programmi di borse di studio statali e privati ​​compilando l’applicazione gratuita per gli aiuti federali agli studenti (FAFSA).

Sussidio per le tasse scolastiche per i membri del servizio

Il programma Military Tuition Assistance (TA) del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti consente ai membri in servizio attivo, alla Guardia nazionale e alle forze di riserva di ricevere un’istruzione superiore durante le ore fuori servizio.

Il personale di servizio in pensione non può partecipare al programma di assistenza alle tasse scolastiche, ma può ricevere vari benefici educativi amministrati dal Ministero della Pubblica Istruzione Dipartimento degli affari dei veterani, includere Legge sulle indicazioni geografiche.

In generale, i programmi di AT pagheranno fino al 100% delle tasse scolastiche e specifiche del corso, con un limite di ore di credito di $ 250 per semestre o $ 166 per quarto di ora di credito e un limite annuale di $ 4.500 (a volte inferiore). Il limite annuale si basa sull’anno fiscale dal 1 ottobre al 30 settembre. I soldi vengono pagati direttamente alla scuola.

Per ottenere il finanziamento delle tasse scolastiche, il college o l’università devono essere accreditati da un’agenzia di accreditamento riconosciuta dal Dipartimento della Pubblica Istruzione degli Stati Uniti. Sono ammissibili anche le istituzioni biennali e quadriennali, nonché i corsi professionali/tecnici, i corsi post-laurea e l’apprendimento a distanza.Il sito del Ministero della Pubblica Istruzione ha un ricercabile Database delle istituzioni accreditate.

Sebbene queste siano le regole di base stabilite dal Dipartimento della Difesa, ogni ramo del servizio ha i propri requisiti e modalità di applicazione, e in alcuni casi limiti di rimborso diversi. I dettagli possono essere trovati sul loro sito Web: aeronautica militare, esercito, Guardia Costiera, Marines,

Marina Militare.

Oltre al programma di assistenza alle tasse scolastiche, la Marina offre anche il Naval Academy Floating Academy Education Program (NCPACE) per l’apprendimento indipendente e a distanza. Alcuni dipendenti civili a tempo pieno del servizio possono anche beneficiare di programmi speciali di assistenza alle tasse scolastiche.

Si prega di notare che l’approvazione del finanziamento delle tasse scolastiche non è automatica. I membri del servizio devono fare domanda al centro educativo che servono ed essere accettati nel programma prima di registrarsi per il corso.

Programma di ricarica dell’assistenza alle lezioni

Il personale di servizio qualificato che non ha pagato completamente le tasse universitarie nell’ambito del Programma di assistenza alle tasse scolastiche del Dipartimento della difesa militare può richiedere il programma di assistenza alle tasse universitarie del Dipartimento degli affari dei veterani per compensare la differenza.

Per qualificarsi, i membri del servizio devono aver prestato servizio per almeno due anni e soddisfare i requisiti di idoneità per il Post 9/11 GI Act o Montgomery GI Act-Active Duty.

Per richiedere i benefici di ricarica, i membri del servizio devono prima richiedere l’assistenza per le tasse scolastiche e poi completare Modulo VA 22-1990 (“Richiesta di benefici educativi VA”), che può essere trovata sul sito web del Department of Veterans Affairs).

Ricorda, se i membri del servizio ricevono benefici aggiuntivi, ridurrà l’importo dei benefici GI Bill a cui hanno diritto in futuro. Se vogliono continuare la loro istruzione dopo aver lasciato l’esercito, questo potrebbe essere un fattore.

Welfare per i membri della Guardia Nazionale e personale di riserva

I membri dell’aeronautica, dell’esercito, della guardia costiera, del corpo dei marine o della riserva navale e della guardia nazionale dell’esercito e della guardia nazionale aerea possono utilizzare il Montgomery GI Act del Department of Veterans Affairs per selezionare un programma di riserva (MGIB-SR).

L’attuale beneficio massimo è di 384 USD al mese, che può durare fino a 36 mesi.

Assistenza finanziaria per i coniugi attivi

Il programma “My Career Development Account Scholarship” (MyCAA) del Dipartimento della Difesa è disponibile per i coniugi dei militari attivi, della Guardia Nazionale e dei membri della Riserva.

Fornisce assistenza finanziaria fino a US $ 2.000 all’anno (per un totale di US $ 4.000) ai coniugi che stanno perseguendo una licenza, un certificato o un diploma associato richiesto per l’occupazione in un campo specifico.

In alcuni casi, i militari attivi ei riservisti possono anche scegliere di trasferire i loro benefici educativi non utilizzati ai sensi della legge GI dopo l’11 settembre ai loro coniugi o figli a carico. Se soddisfano le condizioni, possono ricevere fino a 36 mesi di benefici, che possono essere utilizzati per pagare le tasse scolastiche,

Alloggi, libri e forniture. A differenza dell’aiuto finanziario fornito dal programma di borse di studio MyCAA, i benefici di GI Bill possono essere utilizzati per università quadriennali o scuole di specializzazione.

importante Anche il personale militare in servizio attivo ha diritto a una gamma completa di sovvenzioni e prestiti federali, nonché all’assistenza di borse di studio private. Inoltre, potrebbero avere diritto a vantaggi speciali e opzioni di rimborso non disponibili per altri.

Ulteriori fonti di assistenza finanziaria

Oltre ai programmi speciali sopra menzionati, anche il personale militare può beneficiare dello stesso tipo di aiuto finanziario di qualsiasi altro studente.Questi includono Borse di studio, Prestiti federali agevolati e non agevolati per studentiE programmi federali di studio/lavoro.

Inoltre, possono beneficiare di numerose borse di studio nazionali e private, alcune delle quali specifiche per il personale militare.

Per richiedere un aiuto finanziario, i potenziali studenti devono compilare Domanda gratuita per Federal Student Aid, o FAFSAIl governo federale e altri distributori di aiuti utilizzano FAFSA per determinare l’idoneità degli studenti in base alle risorse finanziarie degli studenti. Ai fini della FAFSA, il personale militare è considerato “studente indipendente”, il che significa che non deve fornire informazioni sulla situazione finanziaria dei suoi genitori.

Anche il personale militare in servizio attivo ha diritto a Vantaggi speciali del prestito studentesco e opzioni di rimborso Altri mutuatari del Dipartimento della Pubblica Istruzione degli Stati Uniti e del Dipartimento della Difesa non sono disponibili.