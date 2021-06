AstraZeneca trasferisce il capo delle finanze in una nuova posizione dopo la transazione di Alexion Reuters

Hantson è entrato in Alexion nel 2017, così come Sarin e l’ex CEO di AstraZeneca David Brennan, dopo che i suoi dirigenti se ne sono andati, vendite interne del farmaco più venduto di Alexion, Soliris. Dopo l’indagine, la fiducia degli investitori è stata riconquistata.

AstraZeneca ha rifiutato di commentare e non è stata in grado di contattare un rappresentante di Fratello Alex per un commento al di fuori dell’orario di lavoro.

Non è chiaro quale ruolo giocherà Hantson di Alexian dopo l’arrivo di Dunoyer. Hantson non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento tramite la piattaforma social LinkedIn.

Dopo che Sarin è entrata a far parte del consiglio di amministrazione, la percentuale di membri donne del consiglio è aumentata dal 33% al 42%. Barclays (LON:) Gli analisti hanno detto in un rapporto.

Sarin, nata in India, diventerà la prima donna a ricoprire il ruolo di chief financial officer di AstraZeneca per lungo tempo. Si è unita a una manciata di donne nella cosiddetta C-Suite esecutiva di una società britannica di blue chip.

Soriot e il presidente Leif Johansson sono in carica dal 2012. Dunoyer è stato nominato alla fine del 2013 https:// In un’intervista al Financial Times del mese scorso https://on.ft.com/3zapoJp, Soriot ha dichiarato che la sua successione piano è stato Inizia con le prime tre persone.

Il produttore farmaceutico anglo-svizzero ha accettato di acquisire Yalixiong a dicembre, scommettendo sull’immunologia delle malattie rare per aumentare la sua divisione di farmaci antitumorali in rapida crescita e i principali vaccini COVID-19.

(Reuters)-AstraZeneca (NASDAQ:) nominerà il Chief Financial Officer Marc Dunoyer (Marc Dunoyer) responsabile dell’azienda di malattie rare appena acquisita Alex Brothers (NASDAQ:), Cogliendo l’acquisizione da 39 miliardi di dollari come un’opportunità, il team di gestione che è in carica da otto anni è stata rinnovata.

