Il weekend del Labor Day segna la fine non ufficiale dell’estate. Per molti di noi, questo significa la fine del viaggio, il ritorno delle attività scolastiche quotidiane e una breve calma prima dell’inizio delle folli vacanze invernali.

Ora è il momento perfetto per agire per prepararti al successo finanziario per il resto dell’anno. Dopotutto, effettuare adeguamenti all’inizio di settembre è molto più semplice che effettuare adeguamenti alla fine di dicembre, soprattutto se l’adeguamento comporta il prelievo di grandi quantità di denaro prima della scadenza che si avvicina rapidamente. Abbiamo chiesto a questi tre collaboratori di Motley Fool di consigliare iniziative di investimento per aiutarti a completarlo con forza nel 2021 e prepararti per il successo finanziario.

Prendi in considerazione l’idea di istituire un Ross Irish Republican Army backdoor prima della fine dell’anno

Barbara Eisner Bayer: Senza dubbio, uno dei migliori strumenti per la pensione è Ross Irish Republican Army Puoi contribuire con fondi al netto delle imposte lì, fare investimenti e vedere crescere i tuoi fondi, perché sai che non devi pagare le tasse quando prelevi denaro in pensione. Ma c’è un enorme guadagno: per chi può usare Rose, ci sono restrizioni contributive e restrizioni sul reddito.

Ad esempio, nel 2021, una singola persona può donare solo $ 6.000, ma se hai più di 50 anni, il limite verrà aumentato a $ 7.000. Ma c’è un problema più grande, perché i contributi sono limitati dal tuo reddito. Le donazioni non sono consentite ai single con un reddito annuo pari o superiore a US$ 140.000 o alle coppie sposate con un reddito annuo pari o superiore a US$ 208.000.Per fortuna, c’è un modo per aggirare queste restrizioni: i lavoratori ad alto reddito possono eseguire la conversione Roth, nota anche come Backdoor Ross Irish Republican Army -Non ci sono restrizioni di reddito a tutti.

Già nel 2010, il Congresso ha approvato una legge che consente alle persone di convertire un’IRA tradizionale in un conto Roth, purché paghino una tassa forfettaria sul loro importo mobile. Quindi, i soldi possono crescere liberamente. E crescere. I miliardari Warren Buffett e Peter Thiel hanno approfittato di questa nuova legge e, a partire dal 2018, la loro famiglia Ross aveva accumulato rispettivamente $ 20,2 milioni e $ 5 miliardi. Ovviamente, questi due ragazzi non solo sanno come fare soldi, ma anche come svilupparsi.

Ecco come funziona: in primo luogo, assicurati che il tuo broker consenta la conversione di Roth. Quindi, trasferisci il denaro a un IRA tradizionale e convertilo in un Roth IRA. Dalla data dell’incarico dell’IRA, hai 60 giorni per convertire. Puoi anche convertire i fondi già depositati in un IRA tradizionale.

Se hai meno di 59 anni e 1/2, devi lasciare i soldi sul tuo conto Roth Cinque anni Prima di poter ritirare o pagare una multa del 10%. Tuttavia, se hai più di quell’età, puoi prelevare denaro in qualsiasi momento senza penalità.

La conversione backdoor Roth IRA deve essere completata entro il 31 dicembre. Se ci stai pensando, inizia a pianificare ora. È una buona idea parlare con un consulente finanziario o un professionista fiscale per capire come ciò influirà sulle tue tasse. Tuttavia, se hai abbastanza soldi per pagare il colpo fiscale, questo è un buon modo per proteggere e aumentare il tuo patrimonio.

Ora è il momento di finanziare il conto pensione!

Eric Volkman: Sono pienamente d’accordo con l’opinione di Barbara che uno dei migliori strumenti per risparmiare denaro durante gli anni d’oro è l’esercito repubblicano irlandese. Quindi, se ne hai uno, o hai intenzione di costruirne uno, penso che sia importante metterci dei soldi di riserva prima della mezzanotte del 1 gennaio.

Sebbene tutte le donazioni per un determinato anno possano essere completate entro il 15 aprile dell’anno successivo (non a caso il termine per la dichiarazione dei redditi), è consigliabile farlo prima di Capodanno. Dopotutto, il tempo di dichiarazione dei redditi è spesso molto impegnativo, stressante e laborioso, per questo è facile per noi dimenticare le azioni che intendiamo intraprendere.

Come accennato in precedenza, i titolari di conto possono dare il contributo maggiore ogni anno. Nel 2021, i due tipi di IRA più popolari sono $ 6.000: IRA tradizionale e Roth IRA. Fortunatamente, i titolari di account di età superiore ai 50 anni possono aggiungere un “pagamento di riserva” di $ 1.000 a questo importo. Un’altra motivazione per depositare denaro nell’IRA è che le detrazioni fiscali sono disponibili per la maggior parte dei tipi di conto.

Gli IRA sono molto apprezzati perché sono prima di tutto un ottimo strumento di investimento e risparmio. Il prelievo anticipato di fondi (cioè prima del pensionamento) è solitamente punito, quindi i titolari di conti hanno incentivi immediati a depositare fondi nell’IRA.

Uno dei modi più affidabili per ottenere enormi profitti da un portafoglio di investimenti è mantenere inalterati i fondi in esso contenuti e consentire ai loro rendimenti di crescere e aumentare.

Una volta che l’IRA è stata istituita per la prima volta o sono stati aggiunti nuovi fondi, è tempo di iniziare a fare soldi. Fornisci ai titolari dei conti una gamma completa di investimenti; non sorprende che le azioni siano un riempitivo di portafoglio dell’IRA molto popolare.

L’IRA è uno strumento di risparmio previdenziale. Pertanto, consiglio a coloro che acquistano azioni per i portafogli dell’IRA di dare il proprio peso alle aziende che hanno dimostrato di poter ottenere costantemente buoni risultati. Una strategia di investimento generalmente conservativa è appropriata qui.

Mi piacciono particolarmente le azioni con dividendi; più lunga è la cronologia dei pagamenti, meglio è.Un buon punto di partenza è aristocrazia dei dividendi Gli investitori possono trovare nomi regolarmente redditizi e generosi qui, come ad esempio Obbiettivo, Compagnia telefonica e telegrafica americana, insieme a McDonald’s.

Assicurati di avere un piano per lo zio Sam

Chuck Saleta: Uno degli svantaggi di un investimento di successo è che lo Zio Sam spera di ricevere parte delle plusvalenze e dei dividendi sotto forma di tasse. Pagare gli arretrati in tempo è una parte importante per massimizzare l’importo trattenuto, perché quando l’IRS ti raggiunge, un pagamento lento o mancato può comportare interessi enormi e multe.

Nei normali conti di intermediazione, le transazioni redditizie non trattengono automaticamente le tasse, quindi è importante padroneggiare tutto per ridurre i costi totali.Ci sono tre fondamentali Regole del porto sicuro fiscaleAl fine di evitare eventuali penali, è necessario ottenere almeno una delle protezioni, purché si possa ancora recuperare il saldo residuo prima della scadenza del 15 aprile. Per essere ignorato, puoi seguire una delle seguenti regole:

Il pagamento è entro $ 1.000 che devi quell’anno.

Paga almeno il 90% di quello che devi per l’anno.

Paga almeno il 100% del debito dell’anno precedente (o il 110% se sei considerato un lavoratore ad alto reddito).

Questi pagamenti Safe Harbor devono passare la ritenuta alla fonte o passare entro la fine dell’anno solare Pagamento preventivo tempestivo Prodotto ogni trimestre. Se hai partecipato al test del porto sicuro, puoi recuperare il saldo residuo prima della scadenza del 15 aprile senza pagare interessi aggiuntivi o multe.

Inoltre, puoi anche considerare Raccolta delle perdite fiscaliSe chiudi il tuo investimento a causa di una perdita, puoi compensare eventuali guadagni dell’anno con dollari USA. Se le tue perdite totali superano il tuo reddito totale, puoi persino rivendicare perdite fino a $ 3.000 dal tuo reddito ordinario. Se la tua perdita netta è superiore a questo, l’eccedenza verrà riportata agli esercizi fiscali futuri.

Quando prendi in considerazione la possibilità di porre fine agli investimenti in perdita, assicurati di volerli davvero terminare. Le azioni possono essere volatili e se le azioni di una società con solidi fondamentali scendono semplicemente a causa di un crollo del mercato, le sue azioni potrebbero rimbalzare prima che tu abbia la possibilità di riacquistare.

Se reinvesti sostanzialmente negli stessi titoli entro 30 giorni dalla chiusura della posizione a causa di una perdita, non puoi richiedere una perdita per le tue tasse.In questo modo si attiverà a Saldi di lavaggio E proibisci la tua perdita fino a quando non chiudi effettivamente la posizione.

Parti ora

Il fine settimana del Labor Day può essere il momento migliore per valutare la tua situazione finanziaria e fare un piano per concludere l’anno in modo deciso. Quest’anno è già abbastanza tardi, quindi potresti avere una buona idea di come andranno a finire le cose, ma anche apportare modifiche abbastanza presto da darti una buona opportunità per completarle. Approfittate quindi del ponte e della fine delle vacanze estive per incamminarvi verso la fine del 2021.

Anche se sembra una follia, la fine di quest’anno sarà prima di quanto pensi. Quando quel giorno passerà, molti degli strumenti che devi influenzare quest’anno verranno messi da parte e gli strumenti rimanenti diventeranno spesso più difficili da usare. Quindi inizia ora e lasciati essere molto soddisfatto del modo in cui navigherai nel 2021.

Questo articolo rappresenta le opinioni dell’autore e l’autore potrebbe non essere d’accordo con la posizione “ufficiale” raccomandata dei servizi di consulenza avanzati di Motley Fool. Siamo tutti i tipi di cose! Mettere in discussione gli argomenti di investimento, anche i nostri stessi argomenti, può aiutarci a pensare in modo critico agli investimenti e a prendere decisioni che ci aiutano a diventare più intelligenti, più felici e più ricchi.

