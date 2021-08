Aumento dei prezzi del petrolio, prospettive della domanda di carburante a causa dell’approvazione completa del vaccino, Investing.com

Gli investitori stanno ora aspettando la scadenza del mercato azionario statunitense nel corso della giornata. In India, terzo importatore di petrolio al mondo, poiché la domanda di carburante è rimbalzata per sostenere i prezzi, la produzione di greggio della raffineria ha raggiunto il livello più alto in tre mesi a luglio.

“Poiché la FDA ha inviato un segnale chiaro, l’esitazione al vaccino per alcuni gruppi di minoranza potrebbe finire. Poiché molte aziende e agenzie governative possono imporre regolamenti sui vaccini, i viaggi di ritorno in ufficio in autunno dovrebbero aumentare in modo significativo”, ha detto l’analista senior di OANDA Edward Moya Reuters.

La FDA ha dato seguito all’autorizzazione all’uso di emergenza che ha concesso Pfizer (NYSE:) Il vaccino a due dosi Inc/BioNTech SE è stato lanciato nel dicembre 2020 ed è stato completamente approvato per l’uso in persone di età pari o superiore a 16 anni.

Investing.com-L’aumento dei prezzi del petrolio in Asia nella mattinata di martedì, e l’atteso aumento dei tassi di vaccinazione negli Stati Uniti e, successivamente, hanno aumentato le speranze per un aumento della domanda di carburante.

