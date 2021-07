AUTH può essere valutato 10 miliardi di dollari USA

Authentic Brands Group possiede molti noti rivenditori, tra cui JCPenney, Forever 21, Eddie Bauer, Brooks Brothers, Nine West, Aeropostale, Lucky Brand, Barneys New York e Juicy Couture. Pertanto, in un periodo di aumento delle vendite online, Authentic Brands è diventato uno dei più grandi operatori di negozi fisici. La società detiene anche licenze per più di 30 marchi, come Sports Illustrated e Marilyn Monroe. Il risultato è che la maggior parte dei ricavi delle vendite di Authentic Brands proviene dalle tasse di licenza.alcunialcunialcunialcuni

Punti chiave Authentic Brands possiede più rivenditori, tra cui JCPenney, Forever 21, Eddie Bauer, Brooks Brothers, Nine West e Aeropostale.

Authentic Brands ha anche licenze per più di 30 marchi.

I marchi autentici saranno quotati all’IPO, la valutazione dell’azienda potrebbe raggiungere i 10 miliardi di dollari USA.

Authentic Brands riporta che le entrate totali nel 2020 sono di 489 milioni di dollari e l’utile netto è di 225 milioni di dollari.

Authentic Brands ha sede a New York ed è stata fondata nel 2010 da Jamie Salter, con sede a Toronto, che ne è presidente e amministratore delegato. Anche i quattro figli di Salter sono impiegati da Authentic Brands, tra cui Corey Salter Direttore operativo (COO).alcunialcuni

Jamie Salter è stato in precedenza CEO di Hilco Consumer Capital (HCC), che ha salvato marchi come il pioniere della fotografia istantanea Polaroid e il rivenditore specializzato Sharper Image dalla bancarotta.alcuniHilco si descrive come: “Protagonista Proprietà privata Per rivenditori di beni di consumo, grossisti, produttori e proprietà intellettualeIl nostro focus principale è sulle società nordamericane con forti marchi di consumo. “alcunialcuni

Questo Prospetto preliminare Richiedilo da Authentic Brands Elencato Il prezzo di emissione previsto o la data del titolo non è specificato e la società non è valutata.Tuttavia, come tutti sappiamo, questa versione includerà due Condividi corso, le azioni di classe A vengono vendute al pubblico e le azioni di classe B avranno maggiori diritti di voto e saranno emesse a Jamie Salter e ai suoi principali colleghi.alcunialcuni

Sebbene il prospetto preliminare indichi che l’IPO dovrebbe raccogliere 100 milioni di dollari, si ritiene generalmente che si tratti solo di un importo segnaposto e si prevedono importanti cambiamenti.alcuniBloomberg stima che l’IPO di Authentic Brands potrebbe effettivamente valere circa 10 miliardi di dollari quando finalmente sarà quotata in borsa, circa il doppio del valore stimato da 4 a 5 miliardi di dollari nel 2019.alcunialcunialcunialcuni

Autentica finanza aziendale del marchio

La tabella seguente elenca i principali dati finanziari dell’anno di rendicontazione più recente di Authentic Brands e li confronta con l’anno precedente.alcunialcuni