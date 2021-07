[Avviso sugli utili]Yabo Technology Holdings (08279.HK) prevede che la perdita temporanea diminuirà di non meno del 55%-shareandstocks.com

Data: 29 luglio 2021 alle 11:06

[Caihua News Agency]Yabo Technology Holdings (08279.HK) ha annunciato che le sue perdite per il semestre conclusosi il 30 giugno 2021 saranno di circa 1.097 rispetto alle perdite registrate per il semestre conclusosi il 30 giugno 2020 Diminuzione di 100 milioni di dollari di Hong Kong di non meno del 55%.

La diminuzione prevista è principalmente dovuta a: (i) Dalla seconda metà del 2020 alla prima metà del 2021, la performance aziendale del Gruppo è rimbalzata dall’impatto dell’epidemia di COVID-19, trainando i ricavi nella prima metà del 2021 rispetto a primo semestre 2020 Incremento non inferiore al 70%, il gruppo continua ad attuare diverse misure per rafforzare il controllo dei costi e delle spese operative per migliorare la posizione competitiva del gruppo nel settore Pertanto, le spese per il personale nel primo semestre del 2021 sarà ridotto di circa 1.580 rispetto al primo semestre 2020. Milioni di dollari di Hong Kong; si prevede che il gruppo registrerà un utile su cambio di circa 7,5 milioni di dollari di Hong Kong nel primo semestre del 2021 e una perdita su cambi di circa 14,2 milioni di dollari di Hong Kong nella prima metà del 2020.

Inoltre, per le joint venture indiane in cui il gruppo detiene una partecipazione del 45%, la partecipazione di pertinenza valutata con il metodo del patrimonio netto al 31 dicembre 2020 è pari a zero dollari di Hong Kong e non è rilevata alcuna voce di pertinenza del metodo del patrimonio netto la prima metà del 2021. Performance degli investimenti (nella prima metà del 2020, la quota della performance degli investimenti contabilizzata con il metodo del patrimonio netto è una perdita di circa 21,2 milioni di HK$). Tuttavia, nel giugno 2021, il Gruppo ha fornito alla joint venture una linea di prestito convertibile a termine di circa 68,8 milioni di HK$, che è stata interamente utilizzata dalla joint venture.

A tal proposito, il gruppo ha incaricato un valutatore indipendente di valutare se il gruppo registrerà una perdita sulla variazione del fair value del prestito a termine convertibile, la cui valutazione è ancora in corso alla data del 28 luglio 2021. Secondo la valutazione preliminare della società, si prevede che eventuali perdite correlate nella prima metà del 2021 non supereranno i 5 milioni di HK$, previa valutazione finale del perito.

