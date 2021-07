Potresti aver sentito parlare di Avvoltoio di ferro, Popolare Opzioni Strategie utilizzate dai professionisti Gestore di denaro E investitori individuali.Iniziamo discutendo cosa Avvoltoio di ferro Sì, allora come puoi trarre vantaggio dall’imparare a scambiarli.

Cos’è un avvoltoio di ferro?

L’avvoltoio di ferro è Strategia delle opzioni Si tratta di quattro diversi contratti. Alcune delle caratteristiche principali della strategia includono:

Uno Diffusione del condor di ferro È costruito vendendo un’opzione call e uno spread di un’opzione put nello stesso giorno (stessa data di scadenza) Potenziale Strumento musicale.

Di solito tutte e quattro le opzioni sono Fuori dai soldi (Anche se questo non è un requisito rigoroso).

L’ampiezza dello spread rialzista e dello spread ribassista sono uguali.Pertanto, se Prezzo di esercizio 10 delle due opzioni call integrante Separare, quindi anche le due opzioni put dovrebbero essere distanti 10 punti.Nota che non importa quanto distanti Telefono E le opzioni put sono reciproche.

nella maggior parte delle circostanze, Sottostante È uno degli indici di mercato ad ampia base, come SPX, NDX o RUT. Ma molti investitori scelgono di mantenere posizioni di aquila calva di ferro in singoli titoli o indici più piccoli.

Quando vendi un’opzione call e vendi la differenza di prezzo, stai acquistando una scultura in ferro. Il denaro ricevuto rappresenta il massimo profitto della posizione.

Rappresenta transazioni “market neutral”, il che significa che non c’è inerente rialzista o ribassista pregiudizio.

Posizione Iron Condor, passo dopo passo

Per illustrare i componenti o i passaggi necessari per l’acquisto di un condor di ferro, si prega di guardare i seguenti due esempi ipotetici:

Acquista 10 XYZ ottobre 85/95/110/120 Iron Condor:

Vendi 10 opzioni call XYZ ottobre 110

Acquista 10 telefoni XYZ Oct 120

Vendi 10 opzioni put XYZ ottobre 95

Acquista 10 opzioni put XYZ ottobre 85

Acquista tre ABCD February 700/720/820/840 Iron Condor:

Vendi tre opzioni call ABCD febbraio 820

Acquista tre telefoni ABCD February 840

Vendi tre opzioni put ABCD febbraio 720

Acquista tre opzioni put ABCD 2 mesi 700

Come fa l’Iron Condor a guadagnare/perdere soldi?

Quando possiedi un’aquila di ferro, vuoi che l’indice o il titolo pertinente rimangano entro un intervallo relativamente ristretto Intervallo di trading Da quando apri una posizione a quando l’opzione scade. Quando arriva la data di scadenza, se tutte le opzioni sono esaurite, scadranno senza valore e manterrai ogni centesimo (meno la commissione) che hai addebitato quando hai acquistato il condor di ferro. Non aspettarti che la situazione ideale accada ogni volta, ma accadrà.

A volte è meglio sacrificare gli ultimi Moneta di nichel Oppure un centesimo di potenziale profitto e chiudere la posizione prima della scadenza. Ciò consente di bloccare buoni profitti ed eliminare il rischio di perdita. La capacità di gestire il rischio è un’abilità di base per tutti i trader, soprattutto quelli che adottano questa strategia.

Il mercato non è sempre così inclusivo e il prezzo dell’indice o del titolo sottostante può variare.Quando ciò accade, l’attività sottostante (XYZ o ABCD nell’esempio precedente) potrebbe subire un’esperienza significativa Modifiche di prezzoPoiché questo è dannoso per la tua posizione (o portafoglio), devi conoscere due informazioni importanti:

Quanto puoi perdere; e

Cosa puoi fare quando il mercato è sottoperformante.

Potenziale di perdita massimo

Quando vendi uno spread di 10 punti (uguale a XYZ), lo scenario peggiore si verifica quando XYZ passa a quando nei fondi sono presenti sia fondi rialzisti che ribassisti (XYZ è superiore a 120 o inferiore a 85) scadenza Arrivi. in queste circostanze, propagazione Il valore massimo, ovvero 100 volte la differenza tra i prezzi di esercizio. In questo esempio, 100 x 10 USD = 1.000 USD.

Poiché hai acquistato 10 condor di ferro, lo scenario peggiore possibile è che sei costretto a pagare $ 10.000 per pagare (spegnimento) s posizione. Se il titolo continua a muoversi ulteriormente, non ti influenzerà ulteriormente.Il fatto che tu abbia 120 opzioni call (o 85 opzioni put) Proteggiti da ulteriori perdite Perché lo spread non sarà mai più prezioso della differenza tra gli scioperi.

Riserva di perdita sui premi

C’è una notizia migliore: ricorda, ricevi contanti Alta qualità Quando acquisti una posizione, puoi ammortizzare le perdite. Supponiamo di addebitare $ 250 per ogni condor di ferro. Sottraendo $ 250 dal limite massimo di $ 1.000, il risultato rappresenta l’importo massimo che ogni condor di ferro può perdere. In questo esempio è 750 USD.

Appunti: Se continui a mantenere la posizione fino alla scadenza dell’opzione, puoi perdere denaro solo sul call spread o sul put spread; non possono essere entrambi Nel prezzo Contemporaneamente.

A seconda delle opzioni (e delle attività sottostanti) che scegli di acquistare o vendere, possono verificarsi diverse situazioni:

La probabilità di perdita può essere ridotta, ma anche il potenziale di ricompensa è ridotto (scegliere più opzioni out-of-the-money).

Il potenziale di ricompensa può essere aumentato, ma la probabilità di ottenere una ricompensa diminuirà (scegli l’opzione che non è lontana dal prezzo).

Trovare l’opzione che si adatta alla tua zona di comfort potrebbe richiedere alcuni tentativi ed errori. Attieniti a un indice oa un dipartimento che conosci molto bene.

Introduzione alla gestione del rischio

L’avvoltoio di ferro potrebbe essere Rischio limitato Strategia, ma ciò non significa che quando le cose non vanno bene, non dovresti fare nulla e guardare i tuoi soldi scomparire.Anche se capire come gestire il rischio quando si scambiano condor di ferro è importante per il tuo successo a lungo termine Gestione del rischio Va oltre lo scopo di questo articolo.

Proprio come non ottieni sempre il massimo profitto quando il trading è redditizio (perché chiudi la tua posizione prima della scadenza), quando la posizione va contro di te, la tua perdita è solitamente inferiore al profitto massimo. Ci sono molte ragioni per questa situazione:

Puoi decidere di chiuderlo in anticipo per evitare perdite maggiori.

XYZ può invertire la direzione, permettendoti di ottenere il massimo profitto.

XYZ potrebbe non spostarsi fino a 120. Se il prezzo di XYZ alla scadenza (Prezzo di liquidazione) È 112, quindi l’opzione call 110 è 2 pips in-the-money, che vale solo $200. Quando riacquisti l’opzione (le altre tre opzioni non hanno alcun valore quando scadono), potresti comunque realizzare un piccolo profitto, in questo caso $ 50.

Esercitati a fare trading in un conto di trading cartaceo

Se questa strategia sembra interessante, considera di aprirne una Commercio di carta Apri un conto con il tuo broker, anche se sei un trader esperto.L’idea è fare esperienza Non metterà a rischio alcun fondo. Scegli due o tre diversi asset sottostanti oppure scegli un asset con un mese di scadenza e un prezzo di esercizio diversi. Col passare del tempo e il mercato cambia, vedrai come si comportano le diverse posizioni delle sculture in ferro.

L’obiettivo principale del trading di carta è scoprire se il condor di ferro si adatta a te e al tuo stile di trading. È importante avere la propria posizione nella propria zona di comfort. Questo è l’ideale quando i rischi e i benefici di una posizione ti rendono spensierato. Quando la tua zona di comfort è rotta, è il momento di modificare il tuo portafoglio per eliminare le posizioni relative a te.

Generalizzare

L’Iron Condor ti consente di investire nel mercato azionario con una propensione neutra, che molti trader trovano comoda. Questa strategia di opzioni consente inoltre di mantenere posizioni con un rischio limitato e un’elevata probabilità di successo.