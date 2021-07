Axiata e Digi aggiornano Bursa Malaysia a mezzogiorno – shareandstocks.com

Share it

KUALA LUMPUR (1 luglio): Axiata Group Bhd, Digi.Com Bhd e guadagni di linea inferiori hanno fornito una spinta tanto necessaria a Bursa Malaysia durante la pausa pranzo.

Alle 12:30, il benchmark FTSE Bursa Malaysia KLCI (FBM KLCI) è aumentato di 7,45 punti o dello 0,4% a 1.540,08 punti dal prezzo di chiusura di mercoledì di 1.532,63 punti.

Il leader di mercato ha aperto 0,71 punti in più a 1.533,34 e ha oscillato tra 1.533,34 e 1.541,11 durante la sessione di negoziazione mattutina.

Nel mercato più ampio, le azioni in rialzo hanno superato le azioni in calo da 449 a 327, 395 azioni sono rimaste invariate, 994 azioni non negoziate e 9 azioni sospese.

Il fatturato è stato di 2,74 miliardi di unità, per un valore di 1,35 miliardi di ringgit.

Il prezzo delle azioni di Axiata è aumentato di 7 sen a 3,81 RM, rendendolo uno dei tre maggiori guadagni tra i titoli dei pesi massimi, mentre Digi è aumentato di 4 sen a 4,17 RM.

L’economista di Bank Islam Malaysia Bhd Adam Mohamed Rahim ha sottolineato che ieri il prezzo delle azioni di Digi è sceso del 3%, quindi la sua tendenza al rialzo oggi potrebbe essere dovuta alla ricerca di affari.

parlare nome, Ha detto che gli investitori si aspettano anche che la fusione Digi-Celcom produca forti sinergie.

“Ad esempio, attraverso le sinergie di costo, compresi i risparmi nelle spese in conto capitale e nelle spese relative alla rete, Axiata ha condiviso un aumento di valore stimato di 8 miliardi di RM (basato sul valore attuale netto)”, ha affermato.

Allo stesso tempo, ha affermato che l’incontro odierno dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio e dei suoi alleati (OPEC+) per decidere la prossima fase della politica di produzione potrebbe suscitare reazioni diverse da parte degli investitori.

“Un ulteriore rallentamento della produzione di petrolio potrebbe deprimere i prezzi del petrolio, il che non è positivo per le scorte di petrolio e gas”, ha sottolineato.

Ad eccezione di Axiata e Digi, il peso massimo IHH Healthcare Bhd è aumentato di 10 sen a RM5,57, Sime Darby Plantation Bhd è aumentato di 11 sen a RM4,09, CIMB Group Holdings Bhd è aumentato di 4 sen a RM4.65 e Genting Malaysia Bhd è aumentato di 6 sen a RM4.65 RM2.83.

Tra i titoli attivi, Serba Dinamik Holdings Bhd è aumentato di 1,5 sen a 34,5 sen, Sarawak Consolidated Industries Bhd è aumentato di 13 sen a 64,5 sen e Sedania Innovator Bhd è aumentato di 11,5 sen a 84 sen.

Nel settore dell’indice, l’indice FTSE Emas è rimbalzato di 43,99 punti a 11.200,21, l’indice FBMT 100 è salito di 42,84 punti a 10.917,93 e l’indice FTSE Emas Sharia è salito di 43,8 punti a 12.222,08.

FBM ACE è aumentato di 145,39 punti a 7.094,73 e FBM 70 è aumentato di 17,78 punti a 14.496,77.

In termini di settori, l’indice dei servizi finanziari è aumentato leggermente di 73,66 punti a 15.171,97, l’indice dei prodotti e servizi industriali è aumentato di 0,4 punti a 186,7 e l’indice delle piantagioni è aumentato di 46,04 punti a 6.447,52.

