Azienda di cannabis ha colto un barlume di opportunità in Brasile Reuters

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

3/3 © Reuters. Il 18 agosto 2021, l’agronomo e ingegnere 36enne Sergio Rocha (Sergio Rocha) è il direttore esecutivo del progetto di ricerca e coltivazione della coltivazione della cannabis, presso l’Università Federale di Vikosa, Minas Gerais, Brasile. serra.Foto scattata ad agosto



2/3

Anna Mano

San Paolo (Reuters)-Le aziende internazionali di cannabis hanno mostrato interesse per il Brasile, che non è solo l’enorme mercato di consumo brasiliano di prodotti farmaceutici, ma anche una proposta per legalizzare la coltivazione.

Clever Leaves in Colombia e un importante produttore in Canada Crescita del baldacchino (NASDAQ :) sta sviluppando e vendendo prodotti a base di cannabis medicinale a un gruppo di consumatori brasiliano stimato tra 10 e 13 milioni. Questo è il risultato delle modifiche normative nel 2019 che consentono l’importazione, la vendita e la fabbricazione di tali prodotti.

Ma la licenza per coltivare canapa e cannabis in Brasile sarà una ricompensa più grande. Se approvato, l’industria potrebbe prosperare entro quattro o cinque anni sulla base dell’esperienza di altri paesi come la Colombia.

“Entro il 2025, spero di coltivare cannabis all’interno del Pernambuco”, ha affermato José Bacellar, fondatore di VerdeMed Canada, riferendosi a uno stato del nord-est noto per la coltivazione illegale di cannabis.

Una proposta per legalizzare la semina è stata approvata da una commissione del Congresso a giugno. I legislatori stanno valutando se può essere presentato rapidamente al Senato per l’approvazione. Se approvato lì, il presidente Jair Bolsonaro dovrà firmarlo in legge.

Sebbene la posizione di estrema destra di Bolsonaro sembri improbabile che corrisponda al disegno di legge, la proposta ha il sostegno di alcuni membri del potente settore agricolo, che è un collegio elettorale chiave che lo ha aiutato a vincere le elezioni generali del 2018.

Cannabis Silicon Valley

Nella tranquilla cittadina di Visosa, nel sud-est del Brasile, alcuni la chiamano la Silicon Valley della Cannabis, i ricercatori stanno sviluppando una varietà di cannabis più adatta alle regioni tropicali.

Gli esperti dicono che se la legge cambia e la ricerca ha successo, il Brasile potrebbe diventare il principale coltivatore di marijuana e cannabis.

Sérgio Rocha, direttore di Adwa, una start-up agrotech che sta sviluppando varietà di canapa per il Brasile, ha affermato che circa 3 milioni di chilometri quadrati di terreno potrebbero essere adatti alla coltivazione di nuove varietà.

Il Brasile potrebbe superare la Cina, che è il più grande produttore mondiale di cannabis, con un’area di circa 670 chilometri quadrati (259 miglia quadrate).

“Utilizzare parte della terra agricola del Brasile è sufficiente per rendere il Paese il più grande produttore ed esportatore al mondo di fibre, semi e fiori di canapa per scopi medicinali e industriali”, ha affermato Denis Zosot, agronomo specializzato in questa pianta (Dennys Zsolt).

Il Brasile vieta la coltivazione della canapa, pianta che produce canapa e canapa. La cannabis contiene meno dello 0,3% del composto psicoattivo THC e contiene CBD o cannabidiolo. Questo ingrediente non tossico è pubblicizzato come benefico per molte condizioni di salute, tra cui l’epilessia infantile.

Piantare fabbriche in Brasile getterà le basi per un’industria verticalmente integrata. Una fonte stabile di materie prime sosterrà la produzione, la crescita del mercato al dettaglio e l’esportazione di prodotti a base di cannabis medicinale. La marijuana ricreativa è ancora illegale.

Gabriela Cezar, CEO della Panarea Partners Investment Bank con sede a New York, ritiene che il Brasile svolga un ruolo di primo piano nella produzione di cannabis in America Latina, una regione che lei chiama “il centro mondiale di produzione di cannabis”.

Panarea prevede di creare una società brasiliana di cannabis per concentrarsi sui prodotti medici per animali domestici, cercando nel contempo più transazioni di cannabis in Brasile.

Vantaggio tropicale

Uno dei vantaggi del Brasile sono i suoi costi di impianto inferiori perché il suo clima più caldo consente alle piante di crescere all’aperto rispetto alle serre in alcuni paesi. Poiché il Brasile è vicino all’equatore, la durata stabile del sole è un altro vantaggio.

Canopy Growth sta “monitorando attivamente i progressi delle normative brasiliane sulla cannabis”, ha affermato David Culver, vicepresidente delle relazioni con il governo globale dell’azienda.

Ma se la legge brasiliana non cambia, tutto è incerto, anche se ci sono alcuni segnali che le prospettive siano favorevoli. Quando Rocha si è rivolto a una commissione del Congresso sulla marijuana nel 2019, è rimasto sorpreso dal fatto che i legislatori conservatori non fossero ostili.

“Dopo aver mostrato la mappa e il potenziale della marijuana, ho ricevuto applausi”, ha detto.

Sebbene il gruppo centrale dell’azienda agricola non abbia ancora preso una posizione formale, i membri del gruppo hanno affermato che la maggioranza di entrambe le camere del Congresso sostiene la proposta. Il nucleo aziendale controlla poco meno della metà dei seggi nelle due case e la legge richiede l’approvazione a maggioranza semplice.

Fausto Pinato, membro del Caucus Farm e deputato di centrodestra, si è detto favorevole al disegno di legge. “Se autorizzi le vendite, perché non piantarlo?”, ha detto.