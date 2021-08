Azione o parole?Giornalisti afgani mettono in dubbio la promessa di libertà di stampa dei talebani Reuters

© Reuters. Foto del file: il 18 ottobre 2015, un fotografo fotografa un giornalista al Tolo News Studio di Kabul, in Afghanistan. REUTERS/Ahmad Masood



(Reuters) – Percosse, case perquisite e rifiuto di lavorare perché donne: le lamentele di alcuni giornalisti afgani nei giorni scorsi mettono in dubbio l’impegno del loro nuovo sovrano talebano a consentire l’indipendenza dei media.

Martedì, alla prima conferenza stampa dopo l’occupazione della capitale Kabul, il movimento radicale islamico ha dichiarato che avrebbe consentito alle donne di fornire media e posti di lavoro gratuiti, vietati durante l’ultima amministrazione dal 1996 al 2001.

“È chiaro che c’è un divario tra le azioni e le parole”, ha scritto giovedì Sahar Nasari, conduttore della stazione radiotelevisiva statale afgana (RTA), nella sua città natale di Pashto.

Nasari ha detto che giovedì un talebano ha picchiato un suo collega con la sua macchina fotografica mentre stava cercando di filmare una storia a Kabul.

I giornalisti sono diventati bersagli in tutto il mondo, soprattutto in tempi turbolenti. Ma questo problema è un problema delicato in Afghanistan, dove i media aperti, la libertà di parola e i diritti delle donne sono ampiamente considerati come conquiste faticosamente conquistate dopo due decenni di guerra.

Un portavoce dei talebani non ha risposto a una richiesta di commento sulle sue accuse di molestie ai giornalisti, in particolare alle donne del settore.

Diversi regolatori dei media hanno anche riferito di incidenti in cui giornalisti afgani sono stati picchiati, molestati o aggrediti nelle loro case negli ultimi giorni.

“In un momento in cui il popolo afghano ha urgente bisogno di notizie e informazioni accurate, i talebani devono rispettare i loro impegni pubblici per consentire media liberi e indipendenti”, ha affermato Steven Butler del Comitato per la protezione dei giornalisti, un’organizzazione per i diritti dei media a New York. York.

Saad Mohseni, il capo del gruppo mediatico MOBY, che gestisce Tolo News, la più grande emittente privata dell’Afghanistan, ha detto a Reuters che da quando i talebani sono saliti al potere, i suoi reporter non sono stati danneggiati e le sue reporter hanno continuato a lavorare.

In una trasmissione di Tolo questa settimana, era impensabile durante il dominio pre-talebano che una hostess di Tolo intervistasse un funzionario talebano.

Tuttavia, Mohseni ha affermato che il futuro è ancora incerto.

“L’approccio del laissez-faire è più un riflesso della mancanza di larghezza di banda sufficiente, piuttosto che la loro politica specifica (talebana) che consentirà ai media di condurre gli affari come al solito”, ha affermato.

“Quindi non sarò troppo eccitato. Hanno preso il controllo della città solo per 72 ore”.

“Cambio di regime”

L’organizzazione internazionale di advocacy Women’s Journalism Alliance ha dichiarato che da quando i talebani sono tornati al potere, hanno ricevuto un gran numero di richieste di aiuto da giornaliste afgane e sono rimaste in contatto con molte donne, che hanno affermato di sentirsi minacciate a casa.

Un editore della Pajhwok News Agency di Kabul ha chiesto l’anonimato, affermando che un funzionario talebano aveva consigliato alle sue 18 giornaliste di lavorare da casa fino a quando il movimento non avesse definito le sue regole per il lavoro delle donne.

La conduttrice Shabnam Dawran, che è stata a lungo portavoce della RTA di proprietà statale, ha affermato che dopo che le è stato detto che “il regime è cambiato”, le è stato rifiutato di lavorare https://www.reuters.com/world/asia- pacific/taleban-told door to door I terribili afgani lavorano il 18 agosto 2021.

Il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid ha detto martedì che i media non devono violare l’Islam oi “valori” del Paese e le donne possono lavorare “all’interno della struttura dell’Islam”.

Alcuni giornalisti temono che le restrizioni e il sistema di censura possano colpire il settore dei media afghano che è fiorito dall’ultima volta che i talebani hanno preso il potere.

Da un’epoca in cui un’unica stazione radio di proprietà statale trasmetteva principalmente preghiere e insegnamenti religiosi, il paese conta ora circa 170 stazioni radio, più di 100 giornali e dozzine di stazioni televisive.

Alcuni residenti affermano che la situazione è cambiata e che le emittenti televisive hanno cancellato i programmi di musica e intrattenimento, oltre a quelli occidentali.

Un giornalista dell’agenzia di stampa ufficiale dello stato Bakhtar News Agency ha detto che quando un membro armato dei talebani è entrato nella redazione giovedì, si è “quasi congelato”.

“E’ entrato direttamente in redazione e in seguito ci è stato detto che il sito aveva bisogno di un nuovo look, e presto avremmo discusso su come presentare la storia”, ha detto il giornalista.