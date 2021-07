Azioni canadesi: la Borsa di Toronto sale, le azioni legate alle materie prime brillano – shareandstocks.com

Share it

Reuters, 7 luglio-I principali indici azionari canadesi sono aumentati mercoledì, poiché i titoli energetici e minerari hanno seguito la forza delle materie prime.Gli investitori hanno atteso i verbali dell’ultimo incontro della Fed per trovare indizi sulla sua posizione politica.

* Il settore energetico è aumentato dello 0,4%, poiché i prezzi del petrolio greggio sono rimbalzati dal forte calo del giorno precedente e il mercato era teso a fornire supporto.

* Il settore dei materiali, compresi i metalli preziosi, i minatori di metalli di base e le società di fertilizzanti, è aumentato dello 0,5%, mentre i future sull’oro sono aumentati dello 0,5% a 1.802 dollari USA per oncia.

* Dopo aver aperto un record, l’indice composito S&P/TSX della Borsa di Toronto è salito di 43,93 punti, o 0,22%, a 20.343,96 alle 9:39 ora orientale (13:39 GMT).

* TSX ha registrato il più grande aumento in West Fraser Timber Co. Dopo che la società di prodotti in legno ha dichiarato di voler riacquistare fino a $ 1 miliardo di azioni, il prezzo delle azioni della società è aumentato del 6,1%.

* Segue la società mineraria Hudbay Minerals Inc, che è aumentata del 5,7%.

* Il settore finanziario è sceso dello 0,2%. Il settore industriale è cresciuto dello 0,5%.

* Alla Borsa di Toronto, 118 azioni sono aumentate mentre 97 azioni sono diminuite, 1,22 a 1 a favore di titoli in aumento, con un volume di scambi di 12,58 milioni di azioni.

* Il produttore di energia alternativa Westport Fuel Systems Inc è sceso del 3,3%, il calo maggiore. Il secondo calo più grande è stato quello della società di sicurezza di rete BlackBerry Co., che è scesa del 2,5%.

* I titoli con il maggior fatturato sono Bombardier, Toronto-Dominion Bank e Bank of Nova Scotia.

* TSX ha stabilito 14 nuovi massimi di 52 settimane e nessun nuovo minimo.

* Tra tutti i titoli canadesi, ci sono 80 massimi da 52 settimane e 4 nuovi minimi, con un volume totale di scambi di 26,15 milioni di azioni.

Reportage di Amal S a Bangalore; montaggio di Krishna Chandra Eluri

