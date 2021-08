Azioni che pagano dividendi elevati

dividendo-Le azioni a pagamento dovrebbero essere parte del portafoglio dell’investitore e i loro nervi sono influenzati dalla volatilità del mercato azionario e da tipi ancora più rischiosi, perché forniscono una fonte di reddito garantita.

La società paga dividendi agli azionisti per esprimere la loro gratitudine per aver detenuto azioni. Di solito sono pagati trimestralmente, sebbene la società paghi anche dividendi speciali che di solito derivano da eventi una tantum.Il valore di questi pagamenti è determinato da prodotto, Che è una misura dei dividendi relativi al prezzo delle sue azioni.

Non magnanimo

Non farti ingannare dal pensare che l’azienda paghi i suoi azionisti solo per la generosità. A volte le aziende pagano dividendi elevati per attirare l’attenzione di Wall Street, altrimenti gli investitori ignoreranno le loro azioni. Azienda di sigarette Altria Group Corporation (Mo) È un esempio. Nel trimestre più recente, Altria ha registrato un utile netto di 1,39 miliardi di dollari, o 71 centesimi per azione, e un fatturato di 6,49 miliardi di dollari, quasi invariato rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Dato che l’uso del tabacco è in calo nel corso degli anni, i risultati non sono scioccanti. Nel trimestre più recente, le spedizioni delle sue sigarette di punta Marlboro sono diminuite del 2,8%. In generale, gli investitori non guarderanno più alle società con condizioni finanziarie scadenti e bassa domanda per i loro prodotti. Tuttavia, grazie al suo generoso dividendo, Altria è salito di oltre il 28% quest’anno.

Il rapporto di distribuzione dei dividendi di Altria di 52 centesimi per azione raggiunge il 4,22%5. Dato che il rendimento dell’indice S&P 500 è l’indicatore più utilizzato per misurare la forza del mercato, questo è eccellente. Circa 1,89%, Super sicuro per 10 anni Buoni del Tesoro USA Paga il 2,32%. Nel vernacolo di Wall Street, questo rende Altria un buon “gioco dei dividendi”.

Regalare

Ma fa attenzione. Anche le società che forniscono fondi agli azionisti possono portarlo via. Scogliere Natural Resources Corporation (CLF), un produttore di minerale di ferro e carbone metallurgico utilizzato nella produzione di acciaio, ha tagliato il suo Dividendo di febbraio 76% per trattenere contanti quando i prezzi scendono. Exelon Corporation (attuatore) Possiede società elettriche che servono Chicago e Filadelfia e ha tagliato i dividendi del 41% all’inizio di quest’anno. Molti analisti si aspettano cali ancora maggiori.

Le aziende a volte pagano dividendi insostenibili. Windstream Holdings Inc. (WIN), un fornitore di apparecchiature di comunicazione di rete, paga un dividendo di $ 1 per azione con un rendimento del 10%. Sfortunatamente, i profitti dell’azienda sono trascurabili. L’utile netto nel trimestre più recente è stato di $ 8 milioni, o 1 centesimo di utile per azione. Ciò dimostra che il denaro che lascia l’azienda è molto più del suo reddito, il che è un campanello d’allarme che il dividendo potrebbe non essere sostenibile.Questo è il motivo per cui conviene che gli investitori siano pignoli quando si tratta di Dividendo azionario.

aristocrazia dei dividendi

Uno strumento utile per selezionare le azioni frazionate è Indice S&P 500 Dividend Aristocratic, Elenca 51 società che hanno aumentato i dividendi agli azionisti ogni anno negli ultimi 25 anni. Molte aziende sono nomi familiari, come AT&T Inc. (tonnellata), The Coca-Cola Company (alto) E la società target (TGT). Le spese sono leggermente diverse. Il tasso di rendimento di AT&T raggiunge il 5%, mentre il tasso di rendimento di Coca-Cola e Target è inferiore al 3%.

Per coloro che sono interessati ad adottare la via dell’ETF nell’investimento in dividendi, ci sono molte opzioni. Il fondo più grande è il Vanguard ProShares S&P 500 Aristocrats ETF (Nobel). Segue l’aristocrazia dei dividendi ed è aumentato di oltre il 13% quest’anno. Altre opzioni includono il Vanguard Dividend ETF (Vig), che tiene traccia delle società che aumentano i dividendi nel tempo, e SPDR S&P Dividend ETF (SDY).

Linea di fondo

Le azioni con dividendi dovrebbero far parte di qualsiasi portafoglio di investimenti bilanciato.