Azioni di beni di prima necessità per settembre 2021

Il dipartimento dei beni di prima necessità è composto da aziende che producono e vendono articoli considerati essenziali per l’uso quotidiano. Beni di consumo I prodotti includono articoli per la casa, cibo, bevande, prodotti per l’igiene e altri articoli che gli individui non vogliono o non possono escludere dal proprio budget anche in tempi economici difficili. Pertanto, queste società sono considerate non cicliche e sono in grado di mantenere una crescita stabile indipendentemente dalle condizioni economiche. Alcune aziende ben note nel settore includono Procter & Gamble Co.PG), The Coca-Cola Company (alto) e General Mills (Sistema d’informazione geografica).

I principali titoli di beni di consumo, rappresentati da SPDR ETF nel principale settore della selezione dei beni di consumo (XLP), la performance dell’anno passato è in ritardo rispetto al mercato più ampio. XLP ha fornito agli investitori un rendimento totale del 15,1% negli ultimi 12 mesi, che è molto inferiore al rendimento totale del 32,9% di Russell 1000. Questi dati sulle prestazioni di mercato e tutte le statistiche nella tabella seguente sono aggiornati al 19 agosto 2021.

Ecco i primi tre titoli dei beni di prima necessità con il valore più alto, la crescita più rapida e il più slancio.

Queste sono le scorte di beni di prima necessità più basse negli ultimi 12 mesi Rapporto prezzo/utili (P/E) rapporto. Poiché i profitti possono essere restituiti agli azionisti sotto forma di dividendi e riacquisti, un basso rapporto prezzo/utili indica che paghi meno per ogni dollaro di profitto generato.

Azioni di beni di consumo con il miglior rapporto qualità-prezzo

Prezzo ($)

Valore di mercato ($ miliardi)

Rapporto P/E di monitoraggio su 12 mesi

Bunge limitato (BG)

77.21

10.9

5.7

Herbalife Nutrition Co., Ltd. (HLF)

47.81

5,5

11.2

Tyson Food Company (TSN)

80.15

29.2

12.3

Bunge limitato: Bunge è un’azienda globale agroalimentare. Fornisce e trasporta prodotti agricoli, tra cui zucchero etanolo, grano e mais. L’azienda lavora anche semi oleosi e cereali e vende fertilizzanti. Bunge ha annunciato i suoi risultati finanziari per il secondo trimestre dell’anno fiscale 2021 alla fine di luglio (Vento e nuvole) Per il trimestre che termina il 30 giugno 2021. Sebbene le vendite nette siano aumentate del 62,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, l’utile netto è diminuito del 29,8%. Il costo del venduto della società (Costo dei beni venduti) È cresciuto più rapidamente delle vendite nette, il che ha ridotto il reddito netto.

Herbalife Nutrition Co., Ltd.: Herbalife Nutrition è un’azienda globale di nutrizione. Fornisce prodotti per la gestione del peso e pasti e spuntini sani, oltre a sport e fitness, energia e altri prodotti nutrizionali mirati. Vende anche prodotti per la cura della persona.

Azienda Tyson Foods: Tyson Foods produce, distribuisce e vende pollo, manzo, maiale e cibi preparati. I suoi marchi includono Hillshire Farm, Sara Lee e State Fair. La società ha annunciato all’inizio di agosto che richiederà a tutti i suoi dipendenti di essere completamente vaccinati contro il COVID-19 entro il 1° novembre 2021. Questo ampio mandato dipende dalle discussioni in corso con la sede dell’azienda rappresentata dal sindacato. Tyson Foods ha anche affermato che per determinati motivi medici o religiosi, ci saranno eccezioni per accogliere i lavoratori.

Questi sono i titoli dei beni di prima necessità più quotati Crescere Un modello per il punteggio delle aziende basato sul peso 50/50 della percentuale YOY dell’azienda nel trimestre più recente reddito Crescita e il suo trimestre più recente YOY Utile per azione (EPS) crescita. Sia le vendite che i guadagni sono fattori chiave per il successo dell’azienda. Pertanto, classificare le società in base a un solo indicatore di crescita rende la classifica vulnerabile ad anomalie contabili nel trimestre (come cambiamenti nelle leggi fiscali o costi di ristrutturazione), che possono rendere l’uno o l’altro numero non rappresentativo dell’intera attività. Sono escluse dagli outlier le società con un utile trimestrale per azione o una crescita del fatturato superiore al 2.500%.

Titoli di prima necessità in più rapida crescita Prezzo ($)

Valore di mercato ($ miliardi)

Utile per azione in crescita (%)

La crescita dei ricavi (%)

azienda di destinazione (TGT)

247.58

122,5

644.6

23,4

Gentile azienda di ingredienti (ma)

75.65

12.3

200.0

41.2

Bunge Limited (BG)

77.21

10.9

-31,7

62,7 fonte: grafico azienda target: Target possiede e gestisce negozi di generi alimentari e discount alimentari, nonché un’attività online completamente integrata. L’azienda offre un’ampia varietà di merce generale e cibo.

Gentile azienda di ingredienti: Darling Components sviluppa e produce ingredienti naturali sostenibili di bionutrienti commestibili e non commestibili. I suoi prodotti sono utilizzati nei settori farmaceutico, alimentare, del cibo per animali domestici, del carburante, della bioenergia, dei fertilizzanti e di altri settori. La società ha recentemente annunciato i risultati finanziari per il secondo trimestre dell’anno fiscale 2021 per i tre mesi terminati il ​​3 luglio 2021. L’utile netto è aumentato del 197,9% su base annua (Crescita di anno in anno) Le vendite nette sono aumentate del 41,2%. Darling Components ha affermato di continuare a vedere segni di una forte ripresa dell’economia globale, che ha guidato la domanda per i suoi prodotti.

Bunge limitato: Vedi la descrizione dell’azienda sopra. Questi sono i titoli dei beni di prima necessità con i rendimenti totali più alti negli ultimi 12 mesi. I principali titoli di consumo hanno lo slancio maggiore Prezzo ($)

Valore di mercato ($ miliardi)

Rendimento totale di monitoraggio di 12 mesi (%)

Cara Ingredients Company (DAR)

75.65

12.3

131.6

Coty Corporation (Coty)

7.96

6.1

102.0

Albertsons Companies Inc. (Associazione Scambio Internazionale)

29.22

13.6

98,3

Russell 1000

non applicabile

non applicabile

32,9

Consumer Staples Choice Industry SPDR ETF (XLP)

non applicabile

non applicabile

15.1 fonte: grafico Gentile azienda di ingredienti: Vedi la descrizione dell’azienda sopra.

Azienda Coty: Coty è un produttore e distributore di prodotti di bellezza. I prodotti dell’azienda includono cosmetici colorati, prodotti per l’igiene, profumi, prodotti per la protezione solare e prodotti per la cura della pelle. I prodotti Coty sono venduti nei grandi magazzini, rivenditori e negozi duty-free aeroportuali di tutto il mondo.

Società Albertson: Albertsons Companies è una società di negozi di alimentari che gestisce negozi al dettaglio di prodotti alimentari e farmaci. Fornisce generi alimentari, merci generiche, prodotti per la cura della salute e della bellezza, farmacie, carburante e altri beni e servizi. La società ha recentemente annunciato la nomina di Sharon McCollam a presidente e chief financial officer (CFO), in vigore dal 7 settembre 2021. L'ultima posizione in cui si è ritirata nel 2016 è stata Vicepresidente esecutivo, Direttore amministrativo e Direttore finanziario di Best Buy (Bibi). Succederà a Bob Diamond, che sta per andare in pensione.