Azioni Golden Crown: l’attuazione di nuove politiche di accumulo di energia per accelerare l’espansione dei prodotti di accumulo di energia

Data: 1 agosto 2021 alle 18:24

Recentemente, la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma e l’amministrazione dell’energia hanno emesso congiuntamente i “Pareri guida sull’accelerazione dello sviluppo di nuovi accumulatori di energia”, proponendo che entro il 2025 la trasformazione dei nuovi accumulatori di energia dalla fase iniziale di commercializzazione allo sviluppo su larga scala sarà realizzato. Nei prossimi cinque anni sarà raggiunta la capacità installata di nuova capacità di accumulo di energia superiore a 30 GW.

Golden Crown (300510), che ha già implementato in questo campo, sta accelerando l’espansione dei relativi prodotti di accumulo di energia. Secondo le azioni di Jinguan, il convertitore di accumulo di energia a due vie PCS dell’azienda è attualmente in fase di attracco tecnico e il piano definitivo non è stato ancora confermato ufficialmente.La stima preliminare è che il volume delle vendite è di otto e ci sono quasi dieci progetti in comunicazione . Inoltre, il trasformatore di distribuzione intelligente di State Grid della filiale Nanjing Nerui China Chip (versione Huawei) è stato sviluppato con successo e ha superato la certificazione di qualificazione Huawei e ha ottenuto il rapporto di qualificazione State Grid.

Resta inteso che i “Pareri guida sull’accelerazione dello sviluppo di nuovi accumulatori di energia” dividono lo sviluppo di nuove tecnologie di accumulo di energia in due fasi.

Nella prima fase, entro il 2025, la capacità di innovazione della nuova tecnologia di accumulo di energia sarà notevolmente migliorata, la controllabilità indipendente della tecnologia e delle apparecchiature di base sarà notevolmente migliorata e sono stati compiuti grandi progressi in termini di basso costo, alta affidabilità e lunga durata Il sistema standard è sostanzialmente completo e il sistema industriale è sempre più completo, il contesto di mercato e il modello di business sono sostanzialmente maturi. Nuovi tipi di stoccaggio dell’energia svolgono un ruolo significativo nel promuovere il picco di carbonio e la neutralità del carbonio nel settore energetico.

Nella seconda fase, entro il 2030, realizzare il pieno sviluppo orientato al mercato del nuovo accumulo di energia. La nuova tecnologia e le nuove apparecchiature di base per lo stoccaggio dell’energia sono controllabili in modo indipendente, l’innovazione tecnologica e il livello industriale sono costantemente all’avanguardia nel mondo, il sistema standard, il meccanismo di mercato e il modello di business sono maturi e solidi e sono profondamente integrati e sviluppati con tutti gli aspetti del sistema elettrico La potenza installata soddisfa sostanzialmente le corrispondenti esigenze del nuovo sistema elettrico. Il nuovo accumulo di energia è diventato uno dei supporti chiave per il picco di carbonio e la neutralità del carbonio nel settore energetico.

Alcuni analisti hanno sottolineato che l’introduzione dei “Pareri Guida” ha elevato l’importanza dello sviluppo e della costruzione di un nuovo tipo di mercato dello stoccaggio dell’energia a un nuovo livello, e ha anche ampliato il percorso di accessibilità per la costruzione di un modello di business sostenibile per l’accumulo di energia Date le circostanze, il futuro modello di business del nuovo accumulo di energia dovrebbe essere gradualmente costruito e maturato e potrebbe inaugurare uno sviluppo su larga scala durante il periodo del “14° piano quinquennale”.

Secondo l'”Energy Storage System Costs Survey 2020″ pubblicata da Bloomberg New Energy, nel 2020 il costo di un sistema di accumulo di energia a livello di centrale elettrica completato in 4 ore varierà tra 235-446 dollari USA/kWh e la media il prezzo dovrebbe essere di 299 dollari USA/kWh Tra questi, il sistema di batterie costa 165 dollari USA/kWh, pari al 55%, il costo dell’inverter è di 9 dollari USA/kWh, pari al 3%, e il costo EPC è 31 US dollari/kWh, pari al 10,4%.

Vale la pena ricordare che Jinguan, che è stata profondamente coinvolta nel sistema di rete elettrica per 16 anni, ha già creato riserve tecniche nell’accumulo di energia.

Il 17 luglio, importanti investitori istituzionali si sono recati presso Golden Crown per indagare e hanno ascoltato le spiegazioni speciali del progetto di accumulo di energia della società, ricerca e sviluppo e sviluppo tecnologico chiave. lo sviluppo del business dell’accumulo di energia Tendenze, team aziendali, prodotti per l’accumulo di energia, ecc.

Secondo l’introduzione di Golden Crown, il trasformatore di distribuzione intelligente di State Grid della filiale Nanjing Nengrui China Chip (versione Huawei) è stato sviluppato con successo e ha superato la certificazione di qualificazione Huawei e ha ottenuto il rapporto di qualificazione State Grid. In futuro, l’azienda aumenterà il layout strategico del business dell’accumulo di energia.Nella prima metà dell’anno, l’azienda ha determinato la direzione tecnologica principale e il focus indipendente di ricerca e sviluppo nel sistema di accumulo di energia.La società si concentrerà su l’integrazione complessiva con il sistema di accumulo di energia e lo sviluppo del convertitore di accumulo di energia a due vie PCS Ricerca, sviluppo e produzione indipendenti. Il convertitore di accumulo di energia a due vie PCS è attualmente in fase di attracco tecnico e il progetto definitivo non è stato ancora confermato ufficialmente.La stima iniziale di vendita è di otto unità.Inoltre, quasi dieci unità sono in comunicazione.

Resta anche inteso che il capitale sta attualmente accelerando il suo ingresso nel settore dello stoccaggio di energia. Secondo gli ultimi dati del “Modulo di pubblicità per la richiesta di raccolta fondi 2021” divulgato dalla Commissione di regolamentazione dei titoli il 23 luglio, la scorsa settimana un totale di 4 ETF ha presentato materiale per la richiesta e nessun aggiornamento delle informazioni dell’ETF è stato completato per la decisione di revisione. China Asset Management, China Universal Asset Management Fund e China Guangfa Fund hanno tutti richiesto un ETF azionario basato sull’indice China Securities Energy Storage Industry, precedentemente noto come “China Securities Energy Internet Thematic Index”. Il piano sarà rivisto nell’agosto 2021. Attuato il 9, gli stock costituenti coinvolgono industrie come batterie di accumulo di energia e sistemi di accumulo di energia, materiali e apparecchiature per batterie e nuova generazione di energia elettrica.

Fonte: Pubblica Yi

