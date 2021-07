Azioni H e azioni A: qual è la differenza?

Azioni H e azioni A: una panoramica

Acquistare azioni di società quotate nella Repubblica popolare cinese (Cina) non è semplice come acquistare azioni statunitensi. Sebbene le azioni negoziate sul mercato aperto degli Stati Uniti siano generalmente disponibili per l’acquisto da parte di chiunque abbia denaro da pagare, il mercato azionario cinese ha rigide restrizioni su chi può acquistare e cosa può essere acquistato. Se vuoi iniziare a fare trading o investire lì, è importante capire queste differenze.

Le società quotate in Cina sono generalmente divise in tre categorie:

Le azioni A rappresentano le società cinesi quotate quotate alla Borsa cinese (come la Borsa di Shenzhen). Borsa di ShanghaiQuesti titoli sono negoziati in Renminbi (CNY).

Le azioni B sono azioni estere quotate a livello nazionale. Sono quotate alle borse di Shenzhen e Shanghai e commerciano in valute estere.

Le azioni H negoziate alla Borsa di Hong Kong sono regolate dalle leggi cinesi e chiunque può negoziare liberamente. Questi titoli sono negoziati in dollari di Hong Kong (HKD).

A seconda del luogo di quotazione, tutti e tre i titoli possono essere denominati in RMB ma negoziati in valute diverse.

A azioni

persone cinesi A azioni Si riferisce alle azioni di società registrate nella Cina continentale quotate alla borsa di Shanghai o Shenzhen. Le azioni A sono generalmente disponibili per la negoziazione solo da parte di cittadini della Cina continentale. Tuttavia, attraverso una struttura regolamentata, è consentito l’investimento estero in queste società.Alcuni investitori istituzionali possono qualificarsi come Investitore Istituzionale Estero Qualificato (QFII) o altri piani di trading rigorosi. Solo alcuni investitori istituzionali con qualifiche QFII possono acquistare e vendere azioni A cinesi.

Dopo il 2007, la Cina ha consentito agli investitori della Cina continentale di acquistare azioni A o azioni H di società quotate alla Borsa di Shanghai. Prima di questo, gli investitori della Cina continentale potevano acquistare solo azioni A, sebbene fossero offerte anche azioni H. Poiché gli investitori stranieri possono acquistare e vendere azioni H, le azioni H sono più liquide delle azioni A.

Le azioni A sono emesse in Cina in conformità con le leggi cinesi e sono quotate in Renminbi o Renminbi. Per gli investitori statunitensi che non sono idonei per QFII, l’unico modo per ottenere questi titoli può essere attraverso fondi dei mercati emergenti o investire in American Depository Receipts (ADR).

Indice MSCI Emerging Market

Sono stati fatti molti sforzi per offrire ai singoli investitori stranieri maggiori opportunità di investire in azioni A. Un modo in cui gli investitori possono farlo è cercare diverse opportunità di investimento, che possono includere azioni A come fondi negoziati in borsa (ETF) e altri fondi.

Nel 2020, il Indice MSCI Emerging Market Il peso nel mercato cinese è del 40,95%, includendo in parte azioni A large cap e azioni A mid cap dalla Cina. Nel 2018 la quota dello stesso indice nel mercato cinese è stata del 32,72%. Nel febbraio 2019, la società ha annunciato che avrebbe aumentato il peso delle azioni A large cap dal 15% al ​​20% entro novembre 2019 e ha affermato che questa mossa è stata accolta favorevolmente dagli investitori. La società ha affermato che entro la fine del trasferimento ci saranno 253 azioni a grande capitalizzazione e 168 azioni A a media capitalizzazione nell’indice.

Azioni B

Le azioni B sono anche composte da società cinesi registrate e sono quotate in valute estere come dollari statunitensi (USD) e dollari di Hong Kong, a seconda della borsa quotata. Le azioni B sono più ampiamente disponibili per gli investitori stranieri.

azioni H

persone cinesi azioni H Rappresentare le azioni delle società quotate cinesi quotate alla Borsa di Hong Kong. Le azioni H sono emesse in Cina in conformità con le leggi cinesi e devono essere conformi ai requisiti di quotazione della Borsa di Hong Kong.

Le regole stabiliscono che i conti annuali devono seguire gli standard contabili di Hong Kong o internazionali. Inoltre, lo statuto della società deve includere una sezione che chiarisca la diversa natura delle azioni nazionali e delle azioni estere (incluse le azioni H) ei diritti concessi a ciascun acquirente.

A differenza delle azioni A che sono quotate alle borse valori di Shanghai o Shenzhen e negoziate in RMB, le azioni H sono quotate e negoziate in dollari di Hong Kong. Le azioni H sono aperte anche a tutti gli investitori per la negoziazione.

Di solito c’è una differenza di prezzo tra le azioni A e le azioni H della società. Inoltre, il prezzo di negoziazione delle azioni A è generalmente superiore a quello delle azioni H.

articoli di attenzione speciale

Un modo per investire in Cina è attraverso Ricevuta del Depositario Americano (ADR). Questi certificati rappresentano alcune azioni di società estere negoziate nel mercato statunitense. Reazioni avverse Rimuovere eventuali restrizioni sugli investitori che non possono investire in entità estere. E poiché sono scambiati su borse americane, hanno un prezzo in dollari USA, quindi non ci sono problemi con i prezzi, il valore della valuta o gli scambi.

Un’altra considerazione è lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect, un sistema progettato per fornire agli investitori un accesso reciproco al mercato. L’idea alla base del sistema è quella di collegare le borse di Shanghai e Hong Kong, offrendo agli investitori l’opportunità di utilizzare i propri broker per negoziare azioni in ciascun mercato. Shanghai-Hong Kong Stock Connect è stato istituito nel 2014 per offrire agli stranieri l’opportunità di acquistare azioni A senza le loro restrizioni tipiche. Tutte le transazioni sono in Città di New York——Non dollari di Hong Kong.