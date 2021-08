Azioni popolari di settembre 2021

Holding Company UWM (

Holding UWM: UWM Holdings è una holding che sottoscrive mutui ipotecari residenziali e fornisce documenti di consegna attraverso le sue controllate. UWM afferma che il processo di mutuo medio è di 17 giorni, mentre la media del settore è di 45-60 giorni. La società ha riferito che l’utile netto è crollato nel secondo trimestre del 2021, mentre il reddito grezzo è aumentato del 90% su base annua. Parte del calo dell’utile netto è dovuto a un forte calo del fair value dei diritti di servizio ipotecario.

Qurate società di vendita al dettaglio: Qurate al dettaglio è un E-commerce La società di servizi, che copre 218 milioni di famiglie, opera attraverso sette marchi al dettaglio, tra cui QVC, HSN, Zulily e Frontgate. Collabora con reti televisive, siti di e-commerce, servizi di streaming, pagine social, applicazioni mobili e cataloghi cartacei per fornire servizi video e aziendali digitali.

Sage Therapeutics Inc.: Sage Therapeutics è un’azienda biofarmaceutica che fornisce trattamenti per le malattie del sistema nervoso centrale, tra cui la schizofrenia e la depressione maggiore. Uno dei farmaci di punta dell’azienda è Zulresso, che viene utilizzato per trattare la depressione postpartum negli adulti. Per il secondo trimestre del 2021, Sage ha riferito che le perdite nette si sono ridotte e i ricavi dei prodotti sono aumentati del 50,9% su base annua. La società ha anche annunciato che Zuranolone, che è in fase di sviluppo, ha ricevuto lo status di terapia innovativa della FDA per il trattamento della depressione maggiore.

Athena Holdings Limited: Athene Holding è una holding assicurativa che fornisce servizi di emissione, riassicurazione e altri servizi relativi a prodotti previdenziali in tutto il mondo. Al 30 giugno 2021, il patrimonio totale di Athena era di 215,5 miliardi di dollari. La società ha riferito che l’utile netto e i ricavi nel secondo trimestre del 2021 sono esplosi.

Società di Gestione del Capitale Annali: Annaly Capital Management è una società di gestione del capitale diversificata che investe e finanzia beni residenziali e commerciali.Le sue strategie di investimento includono titoli garantiti da ipoteca istituzionale, immobili residenziali e commerciali e mercato medio prestito. Il patrimonio totale della società è di circa 93 miliardi di dollari.

Questi sono i titoli più quotati Crescere Un modello per il punteggio delle aziende basato sul peso 50/50 della percentuale YOY dell’azienda nel trimestre più recente reddito Crescita e utile per azione su base annua del loro trimestre più recente (Utile per azione) Crescita. Sia le vendite che i guadagni sono fattori chiave per il successo dell’azienda. Pertanto, classificare le società in base a un solo indicatore di crescita rende la classifica vulnerabile ad anomalie contabili nel trimestre (come cambiamenti nelle leggi fiscali o cambiamenti nei costi di ristrutturazione), che possono rendere l’uno o l’altro numero non rappresentativo dell’intero business. Sono escluse dagli outlier le società con un utile trimestrale per azione o una crescita del fatturato superiore al 2.500%.

Stock in più rapida crescita Prezzo ($)

Valore di mercato ($ miliardi)

Utile per azione in crescita (%)

La crescita dei ricavi (%)

Freeport-McMoRan Inc. (FCX)

35.21

51.7

2,330

88,2

Grandi Magazzini Ross (Tatto)

123.79

44.2

2,220

79.0

Louisiana Pacific Corporation (gas di petrolio liquefatto)

60.39

5.8

1.590

141.8

ConocoPhillips (Polizia Stradale)

55.41

74.2

545.8

247.6

Chipotle Mexican Grill Inc. (Commercianti cinesi)

1.920,52

54,0

2.180

38,7 fonte: grafico Azienda Freeport-McMoran: Freeport-McMoRan è una società mineraria internazionale leader con abbondanti riserve di rame, oro e molibdeno. La società ha attività in Nord e Sud America e Indonesia.

Azienda Ross Store: Ross Stores gestisce negozi di abbigliamento e accessori per la casa a basso costo. Alla fine dell’anno fiscale 2020, la società gestiva quasi 1.600 Ross Dress for Less in 40 stati, Washington DC e Guam. Gestisce anche altri 274 dd DISCOUNTS negozi in 21 stati. A causa dell’aumento della domanda dei clienti e dei pagamenti di stimolo del governo, l’utile netto di Roth è aumentato di oltre 22 volte su base annua a 494,3 milioni di dollari USA, a causa della forte crescita delle vendite nel secondo trimestre del 2021.

Compagnia della Louisiana Pacific: Louisiana-Pacific Corp. produce materiali da costruzione e prodotti in legno ingegnerizzato. L’azienda fornisce guaine, rivestimenti e finiture in pannelli di strand orientati, travi a I, legno lamellare impiallacciato e prodotti simili. Gestisce 25 stabilimenti negli Stati Uniti, Canada, Cile e Brasile. Il 30 luglio, la società ha annunciato un dividendo di $ 0,18 per azione ordinaria, che è stato pagato il 1 settembre agli azionisti registrati il ​​10 agosto 2021. Il dividendo è un aumento a metà anno di $ 0,02 per azione, o il 13%.

ConocoPhillips: ConocoPhillips si concentra sull’esplorazione e la produzione di petrolio e gas, con operazioni in 15 paesi/regioni. Produce petrolio greggio, bitume, gas naturale, liquidi di gas naturale e gas naturale liquefatto. L’azienda conta circa 10.300 dipendenti.

Chipotle Mexican Grill Inc.: Il Chipotle Mexican Grill possiede e gestisce una serie di ristoranti che servono burritos, ciotole, tacos e insalate. Al 31 dicembre 2020, la società gestiva 2.724 ristoranti Chipotle negli Stati Uniti. Nel secondo trimestre del 2021, Chipotle ha registrato una crescita del 31,2% su base annua nelle vendite di ristoranti comparabili e una forte crescita delle vendite digitali. Le vendite digitali hanno rappresentato quasi la metà delle vendite totali in questo trimestre. L’investimento momentum è una strategia di investimento basata sui fattori che prevede l’investimento in azioni i cui prezzi salgono più rapidamente rispetto al mercato complessivo. Gli investitori momentum ritengono che le azioni che superano il mercato tendano a continuare a farlo, perché i fattori che le portano a sovraperformare il mercato non scompariranno improvvisamente. Inoltre, altri investitori che cercano di beneficiare dell’eccezionale performance del titolo di solito acquistano il titolo, aumentando ulteriormente il suo prezzo e spingendo ulteriormente verso l’alto il titolo. Questi sono i titoli con i rendimenti totali più alti negli ultimi 12 mesi. I titoli più dinamici Prezzo ($)

Valore di mercato ($ miliardi)

Rendimento totale di monitoraggio di 12 mesi (%)

GameStop Corporation (Organismi geneticamente modificati)

210.29

15.6

4.220

Moderna Inc. (Acido ribonucleico)

394,94

159.4

508.7

Olin Corporation (OLN)

46.52

7.5

340.7

Cleveland-Cliffs Corporation (CLF)

24.77

12.4

291.9

Capri Holdings Limited (CPRI)

60.55

9.2

270.3

Indice Russell 1000

non applicabile

non applicabile

34.2 fonte: grafico Azienda GameStop: GameStop gestisce 4.000 catene di negozi e proprietà di e-commerce in 10 paesi. L’azienda vende hardware, software e accessori per videogiochi. Negli ultimi mesi, GameStop, in quanto cosiddetto “stock memetico”, è stato al centro dell’attenzione degli investitori nella comunità di Reddit.

Azienda Hyundai: Moderna è una società di biotecnologie in fase clinica focalizzata sulla scoperta e lo sviluppo di terapie e vaccini con RNA messaggero. Sviluppa farmaci mRNA per malattie infettive, immuno-oncologia e malattie cardiovascolari. Dispone di 15 progetti di sviluppo in fase di ricerca clinica. L’azienda ha più di 1.800 dipendenti. Il vaccino COVID-19 di Moderna è ancora molto richiesto a livello globale. Il 25 agosto, Moderna ha riferito di aver completato il processo di presentazione a rotazione per la domanda di licenza per i prodotti biologici presentata alla Food and Drug Administration degli Stati Uniti, che ha ottenuto la licenza completa per il vaccino COVID-19 per individui di età pari o superiore a 18 anni.

Azienda Olin: Olin è un produttore e distributore globale di prodotti chimici verticalmente integrato. Possiede anche Winchester, un produttore statunitense di prodotti di munizioni. I suoi prodotti chimici includono cloro e soda caustica, resina vinilica, resina epossidica, prodotti organici clorurati, candeggina e acido cloridrico. Winchester produce e distribuisce munizioni sportive, munizioni per forze dell’ordine, componenti di ricarica e prodotti correlati. L’azienda ha 8.000 professionisti e clienti in quasi 100 paesi.

Cleveland Cliffs: Cleveland-Cliffs è un importante produttore di acciaio piatto in Nord America e un importante fornitore di pellet di minerale di ferro. L’azienda conta 25.000 dipendenti in 46 sedi operative. Alla fine di luglio, Cleveland-Cliffs ha completato il riscatto delle azioni privilegiate riscattabili di serie B emesse con circa 1,2 miliardi di dollari in contanti. Questo processo ha ridotto le azioni diluite della società del 10% in modo pro forma.

Capri Holdings Limited: Capri Holdings è una holding con sede nel Regno Unito che progetta, distribuisce e vende abbigliamento e accessori attraverso le sue sussidiarie. I prodotti dell’azienda includono borse, scarpe, orologi, pantaloni, occhiali da sole e stivali. Il primo trimestre dell’anno fiscale 2022 di Capri termina il 26 giugno 2021. Nel trimestre, la società ha registrato un utile netto attribuibile a Capri di $ 219 milioni, rispetto a una perdita netta nel primo trimestre dell’anno fiscale 2021. Il fatturato trimestrale è quasi triplicato di anno in anno. La società ha affermato che la forte performance delle sue boutique Versace, Michael Kors e Jimmy Choo ha guidato questa crescita. La società ha annunciato che Joshua Schulman diventerà l’amministratore delegato (CEO) del marchio Michael Kors il 24 agosto 2021. Schulman diventerà il CEO di Capri Holdings nel settembre 2022, quando l’attuale CEO John Idol diventerà il presidente esecutivo. I commenti, le opinioni e le analisi qui espresse sono solo di riferimento e non devono essere considerati consigli di investimento personali o consigli sull’investimento in titoli o sull’adozione di strategie di investimento. Sebbene riteniamo che le informazioni fornite qui siano affidabili, non ne garantiamo l’accuratezza o la completezza. Le opinioni e le strategie descritte nei nostri contenuti potrebbero non essere adatte a tutti gli investitori. A causa della rapida evoluzione del mercato e delle condizioni economiche, tutti i commenti, le opinioni e le analisi contenuti nei nostri contenuti sono presentati alla data di pubblicazione e possono cambiare senza preavviso. Questo materiale non ha lo scopo di fornire un’analisi completa di ogni fatto importante su qualsiasi paese, regione, mercato, settore, investimento o strategia.





