Azioni privilegiate e azioni ordinarie

Sebbene sia le azioni privilegiate che le azioni ordinarie diano agli azionisti la proprietà della società, hanno diversi diritti degli azionisti.Le azioni privilegiate, dette anche azioni privilegiate, hanno il vantaggio di avere una priorità maggiore sul patrimonio aziendale nelle seguenti situazioni Fallimento E ottieni una distribuzione fissa dei dividendi.Questi titoli spesso non hanno Votazione E può Conversione Diventa azioni ordinarie.

Tratta le azioni privilegiate come un mix chiave E una cassaforte.Per questo motivo vengono spesso utilizzate azioni privilegiate Venture capitalist Per le aziende in fase di avviamento.

dividendi

dividendi per Azioni privilegiate Imposta una tariffa specifica. Tuttavia, il possesso di azioni privilegiate non garantisce il pagamento dei dividendi.Lo stock preferito può Cumulativo o non cumulativoPer le azioni accumulate, se la società non paga i dividendi, l’importo del dividendo sarà dovuto in futuro. Il titolo ha accumulato dividendi in sospeso.

Per le azioni non cumulative, se i dividendi non vengono pagati, i dividendi andranno persi. I dividendi vengono pagati agli azionisti privilegiati prima che i proprietari ordinari ricevano i dividendi. A differenza dei dividendi pagati agli azionisti ordinari (detti anche dividendi ordinari), i dividendi su azioni privilegiate (detti anche dividendi qualificati) possono godere di un trattamento fiscale preferenziale.

Un altro tipo di azioni privilegiate è Azioni partecipantiSe la società soddisfa determinati obiettivi di performance, queste azioni includono non solo il pagamento del dividendo garantito, ma anche il pagamento di dividendi aggiuntivi.

Fallimento

In caso di fallimento o liquidazione, le azioni privilegiate sono Per valore Solo dopo il pagamento agli obbligazionisti in sospeso. Gli azionisti privilegiati ricevono il pagamento prima che gli azionisti ordinari ricevano qualsiasi pagamento. Tuttavia, ci sono ancora rischi nel restare indietro rispetto ai creditori. A causa di questo rischio, gli investitori potrebbero voler concentrarsi su azioni privilegiate di società forti. Rating del credito Posto meno probabile predefinito.

In contrasto, Azioni ordinarieConosciute anche come azioni ordinarie, hanno una bassa priorità sul patrimonio aziendale e possono ricevere dividendi solo a discrezione del management della società. Di norma hanno diritto a un voto per azione.