BAI promette di fornire collegamenti in tutta Londra con il supporto delle transazioni della rete mobile Tube

La società che si è aggiudicata il contratto per la costruzione di una rete di telefonia mobile che copra la rete della metropolitana di Londra ha dichiarato che spenderà 1 miliardo di sterline nei prossimi 20 anni per migliorare la connettività nella capitale.

BAI Communications, di proprietà del Canadian Pension Fund, si è aggiudicata un contratto per l’installazione di una rete 4G a copertura della metropolitana entro il 2024.

Il progetto vedrà BAI installare cavi chiamati “leaky feeder” in tutti i tunnel e le stazioni della metropolitana, che possono essere utilizzati anche per collegare edifici e aree adiacenti come parte di un piano più ampio per migliorare la connettività in tutta Londra.

L’amministratore delegato britannico di BAI Billy D’Arcy ha affermato che la società costruirà una rete in fibra ottica a livello cittadino con il supporto della transazione della metropolitana, che aiuterà Londra a “attraversare” altre città in termini di collegamenti ad alta velocità. “Durante il periodo del franchising, prevediamo di investire più di 1 miliardo di sterline nel Connected London Project”, ha affermato.

La mancanza di segnali telefonici sulla metropolitana è stato un problema a lungo termine a Londra perché significa che molte persone non possono controllare e-mail, messaggi di testo o utilizzare i dati per attività come lo streaming di video prima di tornare a terra. Il piano di Huawei di costruire una rete è stato abbandonato dieci anni fa e BAI sta negoziando contratti dal 2017.

Sadiq Khan, il sindaco di Londra, lancerà il 4G sulla metropolitana come impegno nelle elezioni sindacali di quest’anno.

Ha detto: “Mentre Londra ricostruisce posti di lavoro dopo la pandemia, proteggere i posti di lavoro e stimolare l’economia della nostra città è la mia priorità assoluta, e investire nella connettività e nelle infrastrutture digitali di Londra è al centro”.

BAI ha stabilito reti per la metropolitana di New York, Boston Ferry, il sistema ferroviario di trasporto pubblico di Hong Kong e l’Australian Broadcasting Transmission Network.

Transport for London, Transport for London, non pagherà alcun costo di capitale, ma ha affermato che il progetto fornirà entrate e contribuirà a migliorare la sua situazione finanziaria compromessa.

Transport for London ha fatto molto affidamento sul reddito dei passeggeri dopo aver annullato i finanziamenti del governo centrale e ha ricevuto oltre 4 miliardi di sterline di sostegno governativo per aiutarlo a sopravvivere alla pandemia. Il suo attuale accordo di finanziamento con il governo durerà fino alla fine di quest’anno, momento in cui potrebbe aver bisogno di nuovo supporto a meno che il livello del volume dei passeggeri non si riprenda inaspettatamente e rapidamente.

BAI recupererà il suo investimento caricando le società wireless (BT, Vodafone, O2 e Three) per connettere i propri clienti quando usano la metropolitana. Tuttavia, per apportare un cambiamento sostanziale alla situazione finanziaria di TfL, le società wireless dovranno pagare tariffe aggiuntive per connettere i propri clienti alla rete.

Queste transazioni all’ingrosso sono fondamentali per l’economia del progetto. Un dirigente delle telecomunicazioni che ha familiarità con le discussioni su Tube si è chiesto se una rete con una carenza di fondi sarebbe disposta a pagare commissioni elevate per l’utilizzo della rete, dato che non potrebbe addebitare di più ai clienti a Londra.

Nel tempo, la rete 4G verrà aggiornata al 5G, che fornirà un’alternativa alla rete Wi-Fi esistente realizzata da Virgin Media, che è già gratuita per alcuni clienti. Vodafone ha appena concluso la sua transazione con Virgin Media, il che significa che i suoi clienti devono pagare per usarlo.

Entro la fine del 2022, la copertura mobile sarà disponibile in diverse stazioni trafficate, tra cui Oxford Circus, Bank e Tottenham Court Road, e sarà estesa a tutta la rete entro la fine del 2024.