Banche e consulenti guadagneranno 200 milioni di sterline in commissioni dalla vendita di Meggitt

Se il rivale americano Parker Hannifin acquisisce l’appaltatore britannico del settore aerospaziale e della difesa Meggitt per 6,3 miliardi di sterline, le banche e altri consulenti riceveranno più di 200 milioni di sterline di commissioni.

Le modalità di addebito sono stabilite in documento Sebbene un altro gruppo statunitense, TransDigm, abbia l’interesse di un concorrente, Meggitt ha rilasciato la notizia lunedì e la società sta ancora portando avanti la transazione.

Meggitt ha fissato la data per il voto degli azionisti il ​​21 settembre e sarà venduta a Parker Hannifin, con sede in Ohio. Lunedì la British Takeover Commission ha anche chiesto a TransDigm di annunciare la sua ferma intenzione di fare un’offerta o andarsene prima del 14 settembre.Parker ha offerto 800 pence per Meggitt e TransDigm ha detto Può fornire 900p per azione.

I documenti mostrano che Parker Hannifin sosterrà 59,3 milioni di sterline di commissioni da Citibank e da altri coinvolti nell’organizzazione del finanziamento della transazione.

I rispettivi consulenti finanziari e di intermediazione aziendale di Parker Hannifin e Meggitt – Citigroup di American Group e Morgan Stanley di Meggitt, Bank of America Securities e Rothschild Corporation – condivideranno fino a 67 milioni di sterline. I restanti costi sono condivisi da consulenti legali, contabili e di altro tipo.

In una lettera agli investitori, il presidente di Meggitt, Nigel Rudd, ha affermato che, tenendo conto della “tempistica e della velocità esatte della ripresa dell’industria dell’aviazione commerciale, vi sono “incertezze significative” sulla tempistica e la velocità esatte della ripresa, e che il parere di Parker Hannifin acquisizione contribuirà a ridurre il mercato rischioso della società.

La storia di questa azienda britannica può essere fatta risalire al primo altimetro a mongolfiera al mondo nel 1850 ed è considerata dal governo come un “fornitore chiave” per gli appaltatori della difesa BAE Systems e Rolls-Royce.

Rudd ha aggiunto nella lettera che il consiglio di amministrazione di Meggitt ha anche considerato con attenzione “gli interessi dei suoi più ampi stakeholder” e ritiene che, data la serie di impegni che Parker Hannifin ha espresso la volontà di assumere, l’azienda americana diventerà un “amministratore responsabile”. .

Funzionari del governo britannico hanno dichiarato che l’impegno di Parker include il mantenimento di alcuni dei 2.300 dipendenti di Meggitt nel Regno Unito impegnati nella ricerca e sviluppo, nella progettazione del prodotto e nella produzione diretta.

Allo stesso tempo, lunedì TransDigm ha cercato di alleviare le preoccupazioni sul suo modello di business, insistendo sul fatto che è un “acquirente commerciale di asset aeronautici, non una società di private equity”. La società è un importante fornitore di parti di aeromobili, quotata a New York, ma afferma di avere “struttura e cultura del capitale simili al private equity”.

“Quando effettuiamo un’acquisizione, lo scopo è mantenere la società acquisita a tempo indeterminato”, ha affermato la società in una nota.

Ha aggiunto: “In termini di ritorno sull’investimento target e la significativa autonomia che concediamo all’azienda, è come una società di private equity: ogni azienda ha il proprio marchio e il proprio team di gestione”.

Il sostegno del governo è fondamentale per la conclusione di qualsiasi transazione. Il segretario al commercio britannico Kwasi Kwarteng, che ha il diritto di intervenire nelle acquisizioni per motivi di sicurezza nazionale, ha affermato che la sua acquisizione di Meggitt e l’acquisizione da parte di Cobham della rivale Ultra Electronics per 2,6 miliardi di sterline, sostenuta da private equity, hanno mostrato “interesse attivo”. . Questo D’accordo con quest’ultimo Fornito da due società lunedì.

Queste operazioni vengono effettuate al momento di un controllo sempre più severo delle acquisizioni di società quotate nel Regno Unito, in particolare quelle di gruppi di private equity che sono ricchi di liquidità a causa della pandemia. Una serie di acquisizioni ha portato problemi imbarazzanti al governo: dopo il ritiro del Regno Unito dall’Unione europea, il governo ha voluto dimostrare di essere aperto.

Secondo l’Enterprise Act 2002, il Segretario del Commercio del Regno Unito ha il potere quasi giudiziario di intervenire in fusioni e acquisizioni per motivi di sicurezza nazionale, stabilità finanziaria e diversificazione dei media. Il più ampio sistema nazionale di sicurezza e investimenti entrerà in vigore nel gennaio 2022.