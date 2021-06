Banchieri e avvocati di Hong Kong ottengono i diritti per richiedere la registrazione della società Reuters

Le modifiche al registro annunciate in precedenza includono la prima fase, che consente alle aziende di scegliere immediatamente di nascondere le informazioni sugli amministratori, come i loro indirizzi, documenti di identità o numeri di passaporto.

Xu ha dichiarato sabato in un programma radiofonico su Radio Hong Kong che avvocati, banchieri e contabili possono ora rivolgersi al Registro delle imprese per ottenere documenti di lavoro.

HONG KONG (Reuters)-Il direttore dei servizi finanziari di Hong Kong, Xu Zhiyong, ha dichiarato sabato che in base al piano di esenzione proposto, i banchieri e gli avvocati di Hong Kong potranno effettuare ricerche nel registro delle società di Hong Kong per migliorare l’accesso del pubblico al database.

