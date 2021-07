Bank of America lancia una nuova carta cash back a tasso fisso

Bank of America ha annunciato il lancio di una nuova carta di credito cashback all’1,5% il 19 luglio, la Bank of America Unlimited Cash Rewards Credit Card. In superficie, questa carta non si impila bene con i pesi massimi con un rimborso del 2%, ma potrebbe essere una scelta preziosa per i membri della banca Preferred Rewards, che possono ottenere fino al 75% di Rewards.

Punti chiave La nuova carta di credito Bank of America Unlimited Cash Rewards ti offre un cashback fisso dell’1,5% per ogni acquisto, oltre ad alcuni altri vantaggi standard della carta cashback.

Tuttavia, i membri di Bank of America Preferred Rewards possono ottenere fino al 75% di rimborso, portando il rapporto a un impressionante 2,62%.

Per gli altri consumatori, la carta è tra le tante che offrono vantaggi simili.

Come funziona la nuova carta di credito con premi in contanti illimitati

Altre carte di credito cashback di Bank of America sono carte premio a più livelli, il che significa che riceverai un bonus in contanti in determinate categorie di consumatori, ma solo l’1% di rimborso per la maggior parte degli acquisti.

Con la nuova carta di credito Bank of America con premi in contanti illimitati, indipendentemente dalla categoria, puoi ottenere uno sconto dell’1,5% su ogni acquisto. Per le persone che amano la semplicità e non amano il monitoraggio delle categorie di bonus, questo può essere interessante.

Questo è più interessante per i membri di Bank of America Preferred Rewards, che possono utilizzare la carta per ottenere un rimborso dal 25% al ​​75% in più. A seconda del livello di iscrizione raggiunto, il tasso può essere 1,87%, 2,25% o 2,62%.

Se spendi almeno $ 1.000 nei primi 90 giorni dopo l’apertura del tuo account, questa carta a tariffa annuale gratuita offre anche un premio in denaro di $ 200. Inoltre, riceverai un tasso di interesse annuo dello 0% per acquisti entro 15 mesi e trasferimenti del saldo entro i primi 60 giorni. Successivamente, secondo il rating del credito, il TAEG variabile è balzato dal 13,99% al 23,99%.

Come qualificarsi per Bank of America Preferred Rewards

Il programma Preferred Rewards è progettato per i clienti più facoltosi di Bank of America che hanno un saldo consolidato giornaliero medio di tre mesi tra il conto di deposito della Bank of America e il conto di investimento di Merrill Lynch di almeno $ 20.000.

È inoltre necessario un conto corrente bancario statunitense valido per qualificarsi. Con 20.000 USD, diventerai un membro della carta oro e riceverai il 25% dei premi della carta di credito bancaria e altri vantaggi. Quando il saldo è di 50.000 USD, otterrai il 50% del profitto e, una volta raggiunto il saldo di 100.000 USD, otterrai il 75% del profitto.

Chi dovrebbe prendere in considerazione questa carta

Per la maggior parte delle persone, la nuova carta di credito Bank of America Unlimited Cash Rewards non offre nulla che non si possa ottenere con una lunga lista di altre carte di credito cash back. Ad esempio, la nuova Wells Fargo Active Cash Card offre lo stesso bonus di benvenuto e la promozione APR 0% e riceverai anche un rimborso del 2%.

Tuttavia, se sei un cliente Bank of America Preferred Rewards e preferisci la semplicità di una carta premio forfettaria, puoi ottenere un tasso di ricompensa di prim’ordine con ogni acquisto.

Come con qualsiasi carta di credito, prenditi il ​​tempo necessario per considerare le tue abitudini di spesa, preferenze e altre opzioni per determinare quale carta è la migliore per te.