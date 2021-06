Bank of America restituirà i fondi agli azionisti dopo lo stress test

La più grande banca degli Stati Uniti questa settimana apprenderà i risultati dell’ultimo stress test della Federal Reserve: il superamento del rating dovrebbe diventare un catalizzatore per miliardi di dollari di riacquisti di azioni e dividendi.

L’aspettativa che le banche restituiscano più fondi agli azionisti mostra quanto denaro ha accumulato il settore bancario statunitense durante la pandemia. Aziende come Goldman Sachs e JPMorgan Chase sono supportate da misure di stimolo del governo e forti entrate da transazioni e transazioni.

Jeffery Harte, analista di ricerca senior presso Piper Sandler, ha dichiarato: “Le grandi banche sembrano sovracapitalizzate durante la pandemia. Dopo più di un anno senza riacquisti di azioni, sembrano sovracapitalizzate”.

Hart ha aggiunto: “Hanno acquistato molte azioni prima della pandemia e ora avere un anno di capitale in bilancio significa che ci aspettiamo che questo ritmo acceleri in modo significativo”.

La Fed ha limitato i dividendi e vietato il riacquisto di azioni quando è scoppiata la pandemia di Covid-19 lo scorso anno. La banca centrale ha allentato alcune di queste restrizioni all’inizio del 2021, ma limita ancora la quantità di fondi che le banche possono restituire agli azionisti a non più degli utili cumulati dei quattro trimestri precedenti.

Queste restrizioni saranno Tirare indietro ulteriormente In attesa dei risultati dell’analisi e revisione annuale completa del capitale, ovvero i requisiti dei regolamenti finanziari post-crisi CCAR e Dodd-Frank. I risultati scadranno giovedì 24 giugno.

Per “passare” il CCAR, le 23 banche partecipanti devono dimostrare di disporre di capitali sufficienti per far fronte a una serie di rischi. Scena apocalittica E apparire con il minor capitale rimanente.

Questi scenari includono il crollo del mercato azionario statunitense e un forte calo della produzione economica. Anche gli immobili commerciali presentano seri dilemmi: data l’incertezza sulla velocità con cui le aziende torneranno al lavoro d’ufficio, sono diventati il ​​fulcro.

Secondo il test, la Federal Reserve stabilirà capitale Tier 1 di alta qualità o capitale CET1 per ciascuna banca che supera il minimo regolamentare per mantenerlo attraverso il cosiddetto stress capital buffer. Il coefficiente CET1 misurato dalle attività ponderate per il rischio è un importante parametro di riferimento per la stabilità finanziaria.

L’anno scorso è stato la prima volta La Fed ha adottato questo metodo di riserva di capitale a pressione.

Una volta approvato, trovare fondi da restituire agli azionisti non sarà un problema. La Bank of America ha più soldi di quanto non sappiano.

Per JPMorgan Chase, la più grande banca degli Stati Uniti, ha aumentato il suo capitale CET1 a 206 miliardi di dollari alla fine del primo trimestre dai 184 miliardi di dollari di un anno fa. Nello stesso periodo, il capitale CET1 di Goldman Sachs è passato da 75,55 miliardi di dollari a 85,2 miliardi di dollari, mentre il capitale di Morgan Stanley è passato da 74,7 miliardi di dollari a 94,3 miliardi di dollari.

Le banche generalmente mirano a mantenere il capitale al di sopra dei minimi regolamentari. Gli analisti hanno affermato che le grandi banche hanno abbastanza liquidità nei loro bilanci per restituire più fondi agli azionisti e soddisfare facilmente i requisiti normativi.

Sebbene il riacquisto delle proprie azioni ora non sia efficace quanto i prezzi delle azioni di banche come Goldman Sachs, JPMorgan Chase e Morgan Stanley quando la pandemia di coronavirus è iniziata nel marzo 2020 è crollata. A causa del boom del commercio e delle attività commerciali e del brillante futuro dell’economia statunitense, le loro azioni sono aumentate da settembre e molte hanno raggiunto livelli record.

Rispettati

Nonostante ciò, gli analisti di Barclays stimano che delle 20 banche coperte e sotto stress test, oltre il 100% dei rendimenti sarà restituito agli azionisti il ​​prossimo anno e il ritorno del capitale agli investitori sarà vicino ai 200 miliardi di dollari.

“Non importa se ti dicono quante azioni riacquisteranno”, ha detto l’analista di Barclays Jason Goldberg. “Tutti riacquisteranno azioni e aumenteranno i dividendi”.

Oltre alle grandi banche statunitensi, sono soggette alla CCAR anche le filiali statunitensi di banche estere che hanno importanti operazioni di investment banking negli Stati Uniti.

Ciò include la banca svizzera Credit Suisse, il cui controllo del rischio è stato rivisto dopo aver subito una perdita di credito di $ 5,5 miliardi, che è stata estesa al family office Archegos di Bill Hwang.