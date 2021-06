Base di cambio valuta

Gli swap di valuta sono un importante strumento finanziario utilizzato da banche, società multinazionali e investitori istituzionali.Sebbene questi tipi di funzioni di scambio non lo siano Cambio del rateo d’interesse con Scambio di azioni, Ci sono alcune caratteristiche di base principali che rendono gli swap di valuta unici e quindi leggermente più complicati.

Un tipo Scambio di valuta Due parti coinvolte nello scambio di una Principale nominale Al fine di ottenere l’esposizione della valuta richiesta. Dopo lo scambio nominale iniziale, i flussi di cassa periodici vengono scambiati nella valuta appropriata.

Per prima cosa, facciamo un passo indietro e spieghiamo completamente a Scambio di valuta.

Punti chiave Negli swap di valuta, le controparti scambiano importi uguali di due valute diverse e negoziano in una data specificata successiva.

Gli swap di valuta spesso compensano i prestiti ed entrambe le parti spesso si pagano reciprocamente gli interessi sull’importo scambiato.

Le istituzioni finanziarie di solito conducono la maggior parte delle operazioni di swap in valuta per conto di società non finanziarie.

Gli swap possono essere utilizzati per coprire i rischi di cambio, speculare sui movimenti valutari e prendere in prestito valuta estera a tassi di interesse inferiori.

Lo scopo degli swap di valuta

Una multinazionale americana (società A) potrebbe voler espandere le sue operazioni in Brasile. Allo stesso tempo, una società brasiliana (Società B) sta cercando di entrare nel mercato statunitense. I problemi finanziari che la società A di solito deve affrontare derivano dalla riluttanza delle banche brasiliane a fornire prestiti a società internazionali.Pertanto, al fine di ottenere un prestito in Brasile, la società A potrebbe essere soggetta a elevate tasso d’interesse 10%. Allo stesso modo, la società B non potrà ottenere prestiti a tassi di interesse preferenziali nel mercato statunitense. Le aziende brasiliane possono ottenere solo il 9% di credito.

sebbene Costo del prestito Dato il mercato internazionale ridicolmente alto, le due società hanno un vantaggio competitivo nel prestito alle banche nazionali. Supponiamo che l’azienda A possa ottenere un prestito da una banca statunitense a un tasso di interesse del 4% e che l’azienda B possa ottenere un prestito dalla sua istituzione locale a un tasso di interesse del 5%. La ragione di questa differenza nei tassi di interesse sui prestiti è che le società nazionali di solito stabiliscono partnership e rapporti continuativi con le autorità locali di prestito.

Imposta lo scambio di valuta

Utilizzando l’esempio sopra, in base alla società Vantaggio competitivo Quando si prende in prestito nel mercato domestico, la società A prenderà in prestito i fondi richiesti dalla società B da una banca statunitense e la società B prenderà in prestito i fondi richiesti dalla società A attraverso le banche brasiliane. Entrambe le società prestano effettivamente all’altra società. Quindi il prestito viene scambiato.Ipotesi tasso di cambio Il tasso di cambio tra il Brasile (BRL) e gli Stati Uniti (USD) è di 1,60 BRL/1,00 dollari USA e le due società necessitano della stessa quantità di capitale.La società brasiliana ha ricevuto 100 milioni di dollari USA dalle controparti americane in cambio di 160 milioni di real brasiliani Ciò significa che questi importi nominali vengono scambiati.

La società A ora detiene effettivamente i fondi di cui ha bisogno, mentre la società B detiene dollari USA. Tuttavia, entrambe le società devono pagare gli interessi sui prestiti alle rispettive banche nazionali nella valuta presa in prestito originale. Sebbene la società B scambi real brasiliani con dollari statunitensi, deve comunque adempiere ai suoi obblighi nei confronti delle banche brasiliane. veroLa società A affronta una situazione simile con le sue banche nazionali. Pertanto, entrambe le società pagheranno interessi pari al costo del finanziamento dell’altra parte. L’ultimo punto costituisce la base dei vantaggi offerti dagli swap di valuta.

Qualsiasi azienda può immaginare di prendere in prestito nella propria valuta ed entrare Mercato dei cambi, Ma non vi è alcuna garanzia che alla fine non pagherà interessi eccessivi a causa delle fluttuazioni dei tassi di cambio.

Un altro modo di pensare è che le due società possono anche accordarsi per stabilire uno scambio delle seguenti condizioni:

1. Società A Emissione di obbligazioni Paga a un certo tasso di interesse. Può consegnare l’obbligazione alla banca swap e poi trasferirla alla società B. La società B emette obbligazioni equivalenti (a un determinato tasso di interesse spot) in cambio, le consegna alla banca swap e infine le invia alla società A.

Questi fondi possono essere utilizzati per rimborsare gli obbligazionisti nazionali (o altri creditori) di ciascuna società. La società B ora ha un’attività statunitense (obbligazione) che deve pagare gli interessi. Gli interessi vengono pagati alla banca swap e poi trasferiti alla società statunitense e viceversa.

Alla scadenza, ciascuna società restituirà il capitale alla banca di scambio e riceverà il suo capitale originale. In questo modo ogni azienda ha ottenuto con successo i fondi esteri che desidera, ma con tassi di interesse più bassi e nessun rischio di cambio altrettanto grande.

Vantaggi degli swap di valuta

Invece di prendere in prestito real a un tasso di interesse del 10%, la società A deve pagare il pagamento del tasso di interesse del 5% della società B in conformità con il suo accordo con la banca brasiliana. La società A ha effettivamente sostituito il 10% del prestito con il 5% del prestito.Allo stesso modo, la società B non ha più bisogno di prendere in prestito da istituzioni statunitensi a un tasso di interesse del 9%, ma ha realizzato il costo del prestito del 4% sostenuto dai suoi swap ControparteIn questo caso, la società B è effettivamente riuscita a ridurre Costo del debito Più di metà. Nessuna delle due società prende in prestito dalle banche internazionali, ma prende a prestito a livello nazionale e quindi si presta reciprocamente a tassi di interesse inferiori. La figura seguente descrive le caratteristiche generali degli swap di valuta.

Immagine per gentile concessione di Julie Bang © Investopedia 2020



Per semplicità, l’esempio precedente esclude a Scambia rivenditore, In qualità di intermediario per operazioni di swap in valuta. In presenza di operatori, sotto forma di commissione in qualità di intermediario, il tasso di interesse realizzato può aumentare leggermente. generalmente, Propagazione Il tasso di interesse degli swap di valuta è piuttosto basso, a seconda del capitale nominale e del tipo di cliente, potrebbe essere vicino a 10 Punto basePertanto, i tassi di interesse effettivi sui prestiti della società A e della società B sono rispettivamente del 5,1% e del 4,1%, che sono ancora migliori dei tassi di interesse internazionali.

Note sugli swap di valuta

Ci sono alcune considerazioni di base da distinguere Vaniglia pura Swap di valuta da altri tipi di swap, come swap su tassi di interesse e Swap basati sul rendimentoGli strumenti basati su valuta includono lo scambio immediato e finale del capitale nominale. Nell’esempio sopra, all’inizio del contratto sono stati scambiati 100 milioni di dollari USA e 160 milioni di real brasiliani. Al termine, il capitale nominale sarà restituito alla parte appropriata. La società A deve effettivamente restituire il capitale nominale alla società B e viceversa.Tuttavia, lo scambio del terminale ha fatto affrontare entrambe le società Rischio di cambio, Perché il tasso di cambio può cambiare dal suo livello originale di 1,60 BRL/1,00 USD.

Inoltre, la maggior parte degli swap prevede pagamenti netti.in un Scambio di rendimento totaleAd esempio, il rendimento di un indice può essere scambiato con il rendimento di un determinato titolo.In ciascuna Data di regolamento, La restituzione di una parte è in conflitto con la restituzione dell’altra parte e viene effettuato un solo pagamento. Al contrario, poiché i pagamenti periodici relativi agli swap di valuta non sono denominati nella stessa valuta, non vi è alcun calcolo netto dei pagamenti.Pertanto, in ogni Periodo di regolamento Entrambe le parti sono obbligate a pagare l’altra parte.

Linea di fondo

Lo scambio di valuta è sul bancone Derivati ​​che servono a due scopi principali. In primo luogo, possono essere utilizzati per ridurre al minimo il costo del prestito all’estero.Secondo, possono essere usati come strumenti siepe Esposizione al rischio di cambio. Le società con esposizione internazionale utilizzano questi strumenti per il primo scopo, mentre gli investitori istituzionali utilizzano spesso gli swap di valuta come parte di una strategia di copertura completa.

Prendere in prestito negli Stati Uniti può anche essere più costoso di prendere in prestito in un altro paese e viceversa.In entrambi i casi, le società nazionali hanno Vantaggi competitivi Ottieni un prestito dal tuo paese d’origine perché Costo del capitale Inferiore.